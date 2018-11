Potlesk vestoje? Zasloužený. Švédsko je velmoc, my byli místy lepší, chválil Říha

před 37 minutami

Osudné chyby v rozehrávce, skóre 2:3, příliš hráčů při hře bez brankáře. Přestože Češi nepředvedli doma proti Švédům v rámci hokejového Karjala Cupu dokonalý výkon, trenér Miloš Říha sršel pozitivními slovy. Premiéra na reprezentační lavičce ho bavila.

"Jsem spokojený, protože jsme plnili to, co jsme si řekli," řekl 59letý trenér nedlouho poté, co pražskou Sportovní halu opustili bouřící fanoušci. "Předvedli jsme náročný hokej a vydrželi bruslit i poslední třetinu, kde jsme byli dokonce lepší. Škoda těch chyb. Ale pokud budeme takhle pracovat, vrátí se nám to. Musí se nám to vrátit."

Rozhodly dva švédské brejky po chybách v rozehrávce?

My jsme měli jen jeden, ale taky jsme hru nevytahovali. Abychom vytahovali hráče a čekali na brejky, to jsme v taktice ještě nedělali. Spíš jsme nechtěli dopustit soupeřovy brejky. Bohužel.

Jaké se vlastně cítíte po premiéře, na kterou jste tak dlouho čekal?

Když jsem viděl Švédy na tréninku a na rozbruslení, měl jsem trošku obavy, že jsme na hráče naši taktikou a náročným hokejem naložili moc. Ale pak to ze mě spadlo a byl jsem spokojený. První zápas pro mě byl emotivní. Vzpomněl jsem si na všechno, co stálo předtím, než jsem se k téhle práci dostal.

Mrzí, že v téhle atmosféře jste lidem "nedali" výhru?

Myslím, že to nemůže mrzet nikoho. Lidé viděli, že kluci dřeli a hráli hokej - byly tam i technické věci. Nemůžeme říct, že vyhrál lepší.

Diváci vám jako poraženému týmu tleskali vestoje, což není obvyklé…

My jim tleskáme taky. Pokud budeme držet spolu, staré časy se zase můžou vrátit. Můžeme kritizovat něco nebo někoho, ale pořád je to hokej. A Švédi jsou dneska hokejová velmoc, která může postavit sedm mužstev na takovéhle úrovni. Předvést proti ni takový výkon a být místy i lepší, to je na potlesk.

Při nástupu k reprezentaci jste opakoval, že oproti dřívějšku jste klidnější. Opravdu? Dnes jste byl místy hodně blízko ledu.

Tak třeba ten moment v závěru. Myslím, že to bylo podražení, ale to se nedá nic dělat. Je dobře, že na střídačce žijeme. Takhle mě to baví. Když jsem viděl, že hráči plní, co jsme jim na poradě řekli, člověk je spokojený. Ono to navíc vychází. Švédy jsme vlastně k ničemu nepustili. Oni jsou zvyklí procházet středním pásmem a udržet se na kotouči.

Dodal vám zápas motivaci k další práci?

Určitě nesmíme usnout. Naopak. I kluci tomu věří podle toho, jak mluvili v kabině. Musíme ještě víc pracovat, ještě víc nutit hráče z extraligy, aby přidali. Tým budeme tvořit s tím, že důležité je pro nás finále v květnu.