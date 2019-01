Přinese tajná schůze hokejových generálů vytoužený zvrat? Systém nefunguje, ví Antoš

před 46 minutami

Reprezentační kouč Miloš Říha, extraligoví trenéři a manažeři včetně Libora Zábranského, Václava Varadi s Filipem Pešánem nebo zástupci z první a druhé ligy na jednom místě. Hokejová generalita minulý týden debatovala o změnách a krocích, které by měly pomoct nastartovat pohasínající český hokej.

Hokejové fórum svolal prezident Českého hokeje Tomáš Král do Prahy na minulý čtvrtek a pozval více než stovku hostů. Hlavním důvodem konání konference bylo po nedávném MS juniorů ještě zvýrazněné zjištění, že mezera mezi českým hokejem a světovou špičkou je stále větší. Že hrozivě dlouhé čekání na úspěch není náhodné.

Nejvýznamnější osobnosti českého hokeje se sešly za zavřenými dveřmi, bez účasti médií. "Jsem rád, že se dalo tolik lidí dohromady. To se podle mě ještě nikdy nestalo," oceňuje snahu hokejového svazu Milan Antoš, trenér dorostenců pražské Slavie a jeden z účastníků fóra.

"Svaz se snažil zviditelnit svou snahu o určité změny a apeloval na větší podporu klubů. Působilo to na mě tak, že se svaz s kluby na něčem dohodne, ale ony si z toho vezmou jen to, co samy potřebují," popisuje Antoš ze svého pohledu nejdůležitější výstup čtvrtečního setkání.

Prezident Král před nedávnem vyjádřil nespokojenost s uzavřením druhé nejvyšší Chance ligy, které nepřineslo větší nasazování mladých hráčů bez rizika sestupu, jak svaz předpokládal. Junioři nedostávají příliš šancí ani v extralize, zato v přebujelé elitní juniorské soutěži se zuby nehty drží 24 mužstev. Není divu, že ztratila kvalitu a lesk.

Jeden z návrhů, které by měly z Hokejového fóra vzejít, se nejspíš bude týkat zúžení juniorské ligy a úpravy soutěží také v dalších mládežnických kategoriích. "Je to hrozně zmatečné. Došlo ke zrušení juniorské soutěže do 20 let a vznikla kategorie U19. Přitom celosvětově existuje U20, měli bychom to podle mě kopírovat," vysvětluje Antoš.

"Zúžení je jasné a nutné už několik let," pokračuje bývalý útočník a nyní expert České televize. "Pokud se systém nezmění a počty nesníží, aby se zvýšila konkurence mezi hráči i trenéry, nikam se neposuneme," říká majitel a trenér Komety Zábranský pro web brněnského klubu.

Některá čísla prezentovaná Českým hokejem: Prostředky, které Český hokej investuje do výchovy mládeže, se za deset let ztrojnásobily a za šest let zdvojnásobily. V letech 2014 až 2018 investoval Český hokej do výchovy mládeže 540,3 milionu korun , z toho 232,4 milionu korun na mládežnické reprezentace a 307,9 milionu korun na výchovu mládeže v klubech.

, z toho 232,4 milionu korun na mládežnické reprezentace a 307,9 milionu korun na výchovu mládeže v klubech. V sezoně 2018/19 nastupují v české extralize pouze 3 junioři , kteří hráli alespoň v polovině utkání s průměrným ice timem přes 10 minut. V nejvyšší švédské soutěži je jich 20 a ve finské 16 .

, kteří hráli alespoň v polovině utkání s průměrným ice timem přes 10 minut. V nejvyšší švédské soutěži je jich a ve finské . Při počtu cca 14 tisíc hráčů v žákovských kategoriích registrujeme 1 500 přestupů a hostování, ve Švédsku se 42 tisíci hráči jich bylo v sezoně 2018/19 pouze 38 .

kategoriích registrujeme přestupů a hostování, ve Švédsku se 42 tisíci hráči jich bylo v sezoně 2018/19 pouze . Počet klubů, obsazujících žákovské soutěže, vzrostl ze 109 v roce 2013 na 152 v roce 2018, tj. o 42 procent . Počet družstev v juniorských soutěžích vzrostl ze 75 v roce 2016 na 105 v roce 2018, tj. o 40 procent .

. Počet družstev v juniorských soutěžích vzrostl ze 75 v roce 2016 na 105 v roce 2018, tj. o . V období 2013 až 2018 získaly české kluby za přestupy do NHL celkem 245,2 milionu korun, roční částka vzrostla z 15,3 milionu korun v roce 2013 na 75,3 milionu korun v roce 2018.

Zrušení odstupného u dospělých a více akademií

Nasazování juniorů v dospělých soutěžích komplikuje také tabulkové odstupné, již dlouho kritizované české specifikum. "Junioři jsou kvůli tomu v obrovské nevýhodě. Extraligové a prvoligové kluby si raději přivedou Slováky nebo jiné zahraniční hráče, kteří jsou levnější než mladý český hráč, za něhož by platily odstupné," podotýká Antoš.

Další návrh na změnu, který vedení svazu zřejmě připraví, by měl tedy řešit zrušení tabulkového odstupného v dospělých soutěžích, kde tato právní úprava zjevně postrádá smysl. "Je to začarovaný kruh. Zrušení tabulkového odstupného by mělo juniorům pomoct," dodává Antoš.

Jednoznačnou podporu dostal podle Krále projekt akademií hokejistů do 20 let, který by se měl po Litoměřicích, kde funguje již druhou sezonu, přesunout také na Moravu. Tam by se měl patronem programu, který v Chance lize obehrává mladé reprezentanty, stát právě Zábranský.

"Není možné posílat hráče z Moravy na vybraná utkání do Litoměřic. To by pak nejvíce času strávili na dálnici. Vytipujeme na Moravě dvě nebo tři města, která mají odpovídající zázemí, stadion a všeobecně vyhovující podmínky k vytvoření špičkového prostředí pro mladé reprezentanty," naznačuje brněnský boss svou představu.

Podle Antoše by se mělo do této iniciativy zapojit co nejvíce klubů z první ligy, která by se tak zkvalitnila, a navíc by pomohla rozvoji juniorů. "Není to špatná myšlenka, ale kluby si zaslouží vědět, kolik to všechno stojí. Dobré tréninkové podmínky, strava a ubytování nejsou zadarmo. Je to těžko realizovatelné na mnoha místech," uvědomuje si.

Navíc upozorňuje na nutnost vzdělání. "Chápu, že ta akademie je hlavně o hokeji, ale člověk nekončí jen hokejem. Je otázka, jak tam kluci zvládají dodělávat střední školu. Abychom si nevyčítali, že jsme tam drželi kluky, kteří pak třeba skončí se základním vzděláním," domýšlí Antoš.

Český hokej dusí také přehnané ambice rodičů

Svaz prezentoval na fóru údaje o projektech, ekonomických i sportovních výsledcích a ukázal také obrovská čísla přestupů a hostování mezi kluby v žákovských kategoriích. 1 500 přestupů a hostování při počtu 14 tisíc žáků, například ve Švédsku jen 38 přesunů na 42 tisíc žáků.

"Spíše přestupují rodiče než děti. Souvisí to s ambicemi rodičů, kteří jsou v oddílech nespokojení a dávají to najevo přestupy. Musí přijít na to, že hokej je fajn hra. Že z jejich dítěte nemusí být nový Jágr nebo Ručinský, ale také kvalitní člověk, který ví, kam se má zařadit, a k tomu má bezvadnou sportovní aktivitu," nabádá Antoš.

Mládežnický kouč Slavie dlouhodobě chválí finanční zabezpečení svazu, který pumpuje i díky výnosům z domácího MS 2015 do mládežnického hokeje spoustu peněz. Pořádá akce pro děti, daří se mu navyšovat počty trenérů i celkově rozšiřovat hokejovou základnu. Jen výsledky chybí.

"Je to jako dělat reklamu pekárně, která je sice super, ale nepeče se v ní chleba," přirovnává Antoš. "Lidé na svazu dělají svou práci, ale není za nimi sportovní úspěch. Bez sportovní části to bohužel nemá smysl, i pro ně to musí být velké zklamání," doplňuje.

V dospělé kategorii čeká český hokej na medaili z velké akce sedmým rokem. V tomto časovém horizontu byli lepší i Švýcaři a Němci. Co se týče mládeže, stříbro z MS osmnáctek přivezli před pěti lety svěřenci Jakuba Petra, ale nyní se jejich úspěch zdá být jen výkřikem do tmy.

Hokejový svaz, od loňského roku správně Český hokej, projedná návrhy na změny s odbornými komisemi a rozešle je k vyjádření klubům. Fórum mělo probudit i v klubových delegátech snahu o společné pozvednutí českého hokeje. Na konkrétní činy si ještě musíme počkat.