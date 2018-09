Plzeň deklasovala obhájce hokejové LM z Jyväskylä, vyhrála 6:2

AKTUALIZOVÁNO před 58 minutami

Přední finský celek ztratil zápas s Plzní už v první třetině, kterou prohrál 1:4.

Praha -

Hokejisté Plzně se zaskvěli při třetím vystoupení v Lize mistrů, když deklasovali JYP Jyväskylä na jeho ledě 6:2. Ve skupině F tak zdolali obhájce prvenství i podruhé a zůstávají stoprocentní. Třinec naopak v této sezoně Ligy mistrů bodoval poprvé, neboť uspěl na ledě švédského Djurgaardenu těsně 4:3.

Přední finský celek Jyväskylä ztratil zápas s Plzní již v první třetině, kterou prohrál 1:4. Dva góly a nahrávku si v dresu vítězů připsal Petr Straka, jeho spoluhráč z útoku Petr Kodýtek pomohl k cenné výhře gólem a dvěma asistencemi.

Škoda, která vyhrála před necelým týdnem domácí souboj 4:2, začala skvěle a už po 42 sekundách otevřel skóre Ondřej Kratěna. Juha-Pekka Hytönen sice po dalších 66 vteřinách vyrovnal, jenže ještě do přestávky se trefili Miroslav Indrák, Milan Gulaš a Straka.

Úspěšná spolupráce Kodýtka se Strakou navíc přinesla během druhého dějství další dvě trefy, které znamenaly zvýšení už na 6:1. Po páté inkasované brance opustil domácí brankoviště Eetu Laurikainen a nahradil ho Joona Voutilainen.

Výborně chytající Dominik Frodl v plzeňské brance odchytal celý zápas, druhý gól inkasoval až v končící 59. minutě z hole české posily finského celku Davida Tomáška.

Oceláři podlehli před týdnem doma při vstupu do skupiny F Djurgaardenu 1:6 a podobně ostudně skončilo i jejich následující vystoupení v neděli s Tampere (2:8). Dnešní výhrou na severu Evropy se ale vrátili do hry o postup. A to i přesto, že třikrát prohrávali.

Po osmi minutách otevřel skóre při vlastním oslabení Emil Bemström, ale stejně dokázal ve 26. minutě kontrovat Vladimír Dravecký. Na gól Andreasa Engqvista pak ještě do druhé přestávky odpověděl Tomáš Marcinko. Oceláři sice nevyužili dlouhou početní výhodu pět na tři, ale tu klasickou už ano.

Hříšník Daniel Brodin vše napravil v končící 47. minutě, jenže Oceláři odmítli další porážku výtečným finišem. Nejprve Filip Haman vyrovnal a v samém závěru rozhodl o třinecké radosti Aron Chmielewski, jenž zaznamenal vítězný gól v čase 57:50.

Hokejová Liga mistrů:

Skupina E:

Djurgaarden IF - Oceláři Třinec 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 9. Bemström, 35. Engqvist (Possler, Hultström), 47. Brodin (Lilja) - 26. Dravecký (Viedenský, Krajíček), 40. Marcinko, 53. Haman, 58. Chmielewski (Dravecký, Viedenský). Rozhodčí: Barcelo (Fr.), Andersson - Dahmén, Ahlen (všichni Švéd.). Vyloučení: 7:7. Bez využití. V oslabení: 1:1. Diváci: 1916.

Sestava Třince: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, Matyáš, D. Musil, Gernát, M. Adámek, Haman - Chmielewski, Marcinko, Hrňa - Cienciala, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Adamský, Polanský, Svačina - Roman Vlach, Viedenský, Dravecký - Hladonik. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.

Tappara Tampere - Storhamar Hamar 6:1.

Tabulka:

1. Tappara Tampere 3 2 0 1 0 16:6 7 2. Djurgaarden 3 1 1 0 1 12:7 5 3. Storhamar Hamar 3 0 1 1 1 6:11 3 4. Oceláři Třinec 3 1 0 0 2 7:17 3

Skupina H:

JYP Jyväskylä - HC Škoda Plzeň 2:6 (1:4, 0:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Hytönen (Ratinen, Kalteva), 59. Tomášek (Turkulainen) - 1. Kratěna (Gulaš), 4. Indrák (Stach, Pulpán), 13. Gulaš (Čerešňák, Nedorost), 19. P. Straka (Allen, Kodýtek), 23. Kodýtek (P. Straka), 39. P. Straka (Kodýtek). Rozhodčí: Schukies (Něm.), Vikman - Niittylä, Sormunen (všichni Fin.). Vyloučení: 8:4. Využití: 0:1. Diváci: 3354.

Sestava Plzně: Frodl - J. Kindl, Čerešňák, Allen, Kaňák, Pulpán, Vráblík - Nedorost, J. Novotný, Gulaš - Stach, Kratěna, Indrák - D. Kindl, Kracík, Němec - P. Straka, Kodýtek, Eberle - Pour. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a J. Špaček.

Tabulka:

1. Plzeň 3 3 0 0 0 13:6 9 2. Jyväskylä 3 1 0 0 2 10:11 3 3. B. Bystrica 2 1 0 0 1 6:8 3 4. Lugano 2 0 0 0 2 4:8 0

Přípravné zápasy:

HC Vítkovice Ridera - HK Dukla Trenčín 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)

Branky: 16. a 41. O. Roman, 17. T. Černý, 12. Výtisk, 40. Lev, 47. Szturc.

HC Olomouc - Berani Zlín 1:2 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)

Branky: 44. J. Káňa - 50. J. Ondráček, 63. Šlahař.