Sparta kvůli potížím s letadlem neodletěla na Ligu mistrů do Finska. Hledá se řešení

Utkání základní skupiny hokejové Ligy mistrů mezi Jukuritem a Spartou se dnes ve finském Mikkeli neodehraje. Pražané nemohli dosud na sever Evropy odletět kvůli poruše letadla a hledají možná řešení. Jasno by mělo být do dnešního večera.

"Jednalo se o charterový let od společnosti, kterou jsme využili poprvé, a to na doporučení samotné Champions League. Šlo o problém neslučitelný se včasným doletem do Mikkeli. Další vývoj a možnosti právě teď řešíme. Dnes už ale zápas určitě odehrát nestihneme," uvedl pro ČTK tiskový mluvčí pražského klubu Marek Táborský.

Zápas skupiny A měl začít v 18 hodin. Pro Spartu a její postupové ambice jde o zásadní souboj. Tabulku vede suverénní Lulea s plným bodovým ziskem ze čtyř utkání. Jukurit je se šesti body druhý, Sparta třetí a má tři body stejně jako poslední Aalborg. S Jukuritem odehrají sparťané oba zbývající duely.

Problémy s leteckou dopravou měli v poslední době vedle hokejistů Sparty například také fotbalisté Slovácka. Když se 24. srpna chystali na cestu k odvetě Konferenční ligy do Stockholmu, měli odletět dopoledne, nakonec však letěli ve stejný den až večer.

Shodou okolností rovněž při cestě na sever Evropy měla o pět měsíců dříve potíže i fotbalová reprezentace. Národní tým měl tehdy 22. března odpoledne odletět do Stockholmu k utkání semifinále play off kvalifikace mistrovství světa. Kvůli technické závadě na stroji ale museli čeští fotbalisté změnit plány, přenocovali ještě v Praze a odletěli následující den dopoledne.