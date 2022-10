NHL v Praze je jednou za život, říká Hertl. Shánění vstupenek je pro něj nejhorší

Hokejový útočník Tomáš Hertl se těší, že se v dresu San Jose představí v pražské O2 areně, kde jako hráč Slavie zahájil seniorskou kariéru. Sharks v české metropoli v pátek zahájí nový ročník NHL soubojem s Nashvillem. Oba týmy se v Praze utkají i v sobotu.

"Nikdy jsem si nepředstavoval, že se s NHL podívám do Prahy a hrozně si vážím, že mám tuhle šanci zahrát si před celou rodinou. Že mě uvidí všichni najednou. Nejen v Česku, ale i v O2 areně, kde jsem hrál první dvě profesionální sezony za Slavii. Po deseti letech se vrátím tam, kde jsem hrál. Bude to speciální," uvedl Hertl v nahrávce pro média od agentury Sport Invest, která jej zastupuje.

Osmadvacetiletý odchovanec Slavie hrál v O2 areně v letech 2011 až 2013, o dva roky později zde s českou reprezentací odehrál i mistrovství světa. V San Jose s ním působí obránce Radim Šimek, i proto Hertl věří, že tým bude mít v zápasech podporu fanoušků.

"Máme v týmu dva Čechy a budu hrát v hale, kde jsem hrál. Budou tam fanoušci obou týmů a věřím, že bude dobrá atmosféra. Hlavně ale chci, abychom vyhráli, protože každý bod je důležitý, a předvedli hezký hokej. Aby si to lidi užili. Doufám, že podpora bude za námi," řekl Hertl. "Budu se snažit to zvládnout a užít si to, protože něco podobného mohu zažít třeba jen jednou za život," doplnil.

Rodák z Prahy před zápasy zajišťoval vstupenky pro své blízké. "Vstupenky je to nejhorší, co jde. Celkově to nemusím. Člověk se chce postarat hlavně o rodinu a nejbližší kamarády. Plno lidem jsem říkal, že bych to nedal, kdybych se měl o všechno starat," uvedl bronzový medailista z letošního světového šampionátu.

Hertl je hlavní tváří pražské akce NHL Global Series a čeká ho náročný program. "Bude to rychlé a krátké. Moc dní v Praze nebudeme. Přijedeme ve středu odpoledne z Německa. Máme naplánovanou týmovou večeři, další den je dopoledne volno a odpoledne máme trénink pro fanoušky. Snažím se vyhýbat tomu, co mi říkají, ale vypadá to, že toho bude hodně. Jsou tam věci od českých médií, od NHL a vedle toho se člověk musí připravovat na zápas," vylíčil Hertl.

Spoluhráčům radí, kam v Praze vyrazit. "Když se mě kluci ptali, tak jsem jim říkal jen hlavní místa. V Praze je ale výhoda, že když člověk jde od jednoho místa, tak toho vidí spoustu. Třeba od Karlova mostu nahoru. Člověk se snaží pomoct restauracemi a podobně. Času ale moc není. Něco jsem doporučil, tak snad se to bude líbit. Někteří kluci už v Praze byli a ti se těší zpět," uvedl Hertl.

Se San Jose letos podepsal novou osmiletou smlouvu, která mu zajišťuje celkový příjem 65,1 milionu dolarů. Je druhým nejlépe placeným hráčem týmu, i proto cítí odpovědnost za výsledky Sharks.

"Příprava byla dobrá, dařilo se nám a vyhrávali jsme zápasy. Máme nový (herní) systém, vše kolem týmu je nové. Myslím si, že jsme hráli dobrý hokej. Teď to ale musíme přenést do soutěže," řekl Hertl. I sám se cítil dobře. "Fyzicky jsem připravený. Znám své silné stránky, hlavně chci ale pomoct vyhrávat týmu. Samozřejmě, člověk chce vždy pomoct góly a nahrávkami, ale pro mě je důležité, aby se vyhrávalo a po třech těžkých letech jsme se vrátili do play off. I když se nám tolik nevěří," uvedl.

Ještě před cestou do Prahy se San Jose představí v Berlíně, kde se v úterý utká s místními Eisbären. "Nezvyk bude, že se tam hraje na velkém kluzišti a my pak hrajeme celou sezonu na jiném. Navíc systém, který hrajeme, by moc na velkém nešel. Fyzicky by to nešlo. Nebude to lehký soupeř. Oni budou vyhecovaní, budou za nimi stát fanoušci a pro nás to bude generálka. Nikdo se ale nechce zranit," řekl Hertl.