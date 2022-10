Liberec ukončil šňůru remíz a roznesl Motor. Litvínov se v extralize odrazil ze dna

Hokejisté Liberce porazili v předehrávce 10. kola extraligy na svém ledě České Budějovice 6:1. Bílí Tygři tak po sérii sedmi úvodních zápasů, v nichž o vítězi rozhodovalo až nastavení, vůbec poprvé v sezoně naplno bodovali a v neúplné tabulce se posunuli na druhé místo o bod za vedoucí Pardubice. Litvínov zvítězil v dohrávce 6. kola na ledě Karlových Varů 4:1.

Motor po dobrém vstupu do sezony a sérii tří výher neuspěl popáté za sebou. Gólem a dvěma asistencemi se v zápase Liberce s Budějovicemi blýskl útočník Michal Birner, dvě trefy zaznamenal obránce Uvis Janis Balinskis.

Úvod zápasu patřil domácím a první gólovou šanci měl Balinskis, při zakončení byl ale faulován Pechem. V oslabení ujel do brejku hostující Tomeček, Kváču však ani nadvakrát nepřekonal. Na opačné straně v pokračující početní výhodě trefil Frolík pravou tyčku Hrachovinovy branky. Následovala další přesilovka Bílých Tygrů, největší šanci měl ale českobudějovický Valský. Ani on ale na Kváču v samostatném úniku nevyzrál.

Do vedení tak šli v závěru první třetiny Severočeši: Birner obral o kotouč Šedivého a najížděl sám na Hrachovinu, kterého překonal střelou mezi betony.

Tým Motoru mohl vyrovnat na začátku druhé části, dělovku Gulaše však Kváča ukryl v lapačce. Následovala dlouhá početní výhoda Liberce, hosté se ale výborně ubránili. Skóre utkání se tak znovu měnilo až ve 33. minutě. Po rychlém přečíslení propálil Hrachovinu Balinskis a vůbec poprvé v sezoně poslal Liberec do dvoubrankového vedení.

To ale netrvalo příliš dlouho a s rychlou odpovědí přispěchal Šedivý, který je v Motoru na dvouměsíčním hostování právě z Liberce. Jihočeši mohli vyrovnat v přesilovce, nesehráli ji ale dobře a Kváču vůbec neohrozili. Zato domácí naložili s početní výhodou o poznání lépe a dvě sekundy před koncem druhé dvacetiminutovky vrátil Bílým Tygrům vedení o dva góly šťastnou trefou Vlach - 3:1.

Náskok domácích mohl na začátku třetího dějství ještě navýšit Najman, Hrachovina ale svůj tým podržel. Na opačné straně měl šanci vrátit hosty na dostřel Gulaš, v dobré pozici však mířil těsně vedle. Jihočeši se museli i nadále tlačit dopředu, jenže naráželi na dobře zformovanou obranu domácích.

Už necelých pět minut před koncem třetiny tak sáhnul hostující trenér Modrý ke hře bez brankáře, tento tah mu ale nevyšel. Ihned po vhazování pojistil první tříbodovou výhru domácích v probíhajícím ročníku trefou do prázdné branky Frolík. Hosté už pak zcela rezignovali a v pohodě hrající Liberečtí přidali zásluhou Balinskise a Štibingra další dva góly na konečných 6:1.

Na poslední místo klesly Karlovy Vary

Litvínov po úvodní sérii pěti proher uspěl podruhé za sebou a poslal domácí Karlovy Vary místo sebe na dno tabulky. Hostům pomohl k úspěchu nástup do druhé třetiny, kdy z bezbrankového stavu odskočili do vedení 2:0. První extraligový gól dal v litvínovském dresu mladý útočník Michal Gut, jenž připojil navrch také asistenci.

Podkrušnohorské derby začala aktivněji domácí Energie a již po 26 sekundách osamocený Rachůnek prověřil pozornost Zajíčka v brance Litvínova. Ve čtvrté minutě mohl otevřít účet zápasu Havlín, ale ani on na strážce hostující branky nevyzrál. Na druhé straně se v dobré příležitosti při přečíslení dvou na jednoho ocitl Estephan, ale i Habal byl připravený.

V polovině úvodního dějství optickou převahu převzali Severočeši, a to i zásluhou napadání karlovarských hráčů již v jejich obranném pásmu. I díky této aktivitě dostali žlutočerní možnost hrát krátce po sobě tři přesilové hry, jejichž efektem však byla pouze v 10. minutě Freibergsem nastřelená tyčka.

Hned na úvod druhé třetiny ujel po pravém křídle Sukeľ a prosadil se nekompromisní střelou do rohu karlovarské branky. Skóre otevřel jen osm sekund poté, co vyloučený Kohout naskočil na led. A pro domácí bylo ještě hůře - ve 25. minutě střelou zápěstím těsně za modrou čárou navýšil vedení hostů Wesley.

Po druhé obdržené brance Karlovarští opět zvýšili svou aktivitu a přitlačili Litvínov do jeho obranného pásma. Střelu Rachůnka ještě dobře chytající Zajíček dokázal zkrotit v lapačce, ale ve 28. minutě již byl krátký na Grígera, jenž po střele Hladonika do tyče uklidil puk do odkryté branky. Blízko k vyrovnání měl minutu před koncem druhé třetiny Redlich, po nahrávce od zadního hrazení však nedokázal z bezprostřední blízkosti propasírovat puk za brankovou čáru.

Tým Vervy držel otěže utkání i ve třetí třetině. Snaha se karlovarským hráčům nedala upřít, ale Severočeši byli hokejovější a vytvořili si i v této části více příležitostí. Velkou šanci po samostatném úniku měl Berka, jenom díky výbornému zákroku Habala neskóroval Helt, ale ve 49. minutě se již hosté radovali. Po prudké střele Hlavy se dostal k puku Gut a nekompromisně zvýšil.

Nedisciplinovaně hrající mužstvo Energie pak sice přežilo čtvrt minuty hry ve třech proti čtyřem a půl minuty dokonce i proti pěti, ale při neúspěšné závěrečné power play inkasovali domácí počtvrté z hole Stránského.

Předehrávka 10. kola hokejové extraligy:

Bílí Tygři Liberec - HC Motor České Budějovice 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 19. Birner, 33. Balinskis (Birner, Faško-Rudáš), 40. J. Vlach, 56. Frolík (Flynn, Vitásek), 59. Balinskis (Filippi), 60. Štibingr (Faško-Rudáš, Birner) - 35. J. Šedivý (Dzierkals, M. Hanzl). Rozhodčí: Úlehla, Šindel - Brejcha, Kajínek. Vyloučení: 9:9. Využití: 1:0. Diváci: 3280.

Sestavy:

Liberec: Kváča - Melancon, Balinskis, Štibingr, Vitásek, J. Dvořák, Derner, Rosandič - Faško-Rudáš, Bulíř, Birner - Frolík, Filippi, Flynn - Rychlovský, A. Najman, J. Vlach - J. Šír, P. Jelínek, Čederle. Trenér: P. Augusta.

České Budějovice: Hrachovina - Štencel, Vráblík, Hovorka, Bindulis, J. Šedivý, Šenkeřík - Z. Doležal, M. Hanzl, Dzierkals - Gulaš, Pech, F. Přikryl - Vopelka, Koláček, V. Tomeček - Valský, M. Toman, Strnad. Trenér: Modrý.

Dohrávka 6. kola hokejové extraligy:

HC Energie Karlovy Vary - HC Verva Litvínov 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 28. Gríger (Hladonik, Plutnar) - 21. M. Sukeľ (Abdul), 25. Wesley (Gut), 49. Gut (Hlava), 60. Š. Stránský. Rozhodčí: Hribik, Jeřábek - Gerát, Šimánek. Vyloučení: 8:4. Bez využití. Diváci: 2649.

Sestavy:

Karlovy Vary: Habal - Plutnar, Bartejs, Dlapa, Bernad, M. Rohan, Havlín, Mikyska - Hladonik, Gríger, T. Rachůnek - Kohout, Černoch, Koblasa - Kružík, Sapoušek, O. Beránek - Vondráček, Jiskra, Redlich. Trenér: Bruk.

Litvínov: Zajíček - Jaks, Zile, Šalda, Freibergs, Strejček, Demel, Wesley - P. Zdráhal, Estephan, Kudrna - Š. Stránský, M. Sukeľ, Abdul - Hlava, Gut, Berka - Havelka, Helt, P. Straka. Trenér: V. Růžička.

Tabulka: