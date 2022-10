Větší přínos má Jágr na střídačce, říká Nový. Bez rozlučky to nebude, vidí ji v Praze

Majitel hokejového Kladna Jaromír Jágr připustil možnost, že už se jako hráč na led nevrátí. Rytířům se i bez něj rozjezd extraligy povedl a podle klubové legendy Milana Nového, po jehož boku Jágr do velkého hokeje vstupoval, dělá osmašedesátka správné rozhodnutí. Že by ale měla Jágrova kariéra jen tak vyšumět, to Nový odmítá.

"Abych byl upřímný, na návrat nemám ani chuť. Jedině kdyby se měl ještě konat Winter Classic, který jsem slíbil, tak bych se asi musel přinutit jít hrát. Jinak mě to vůbec netáhne zpátky," uvedl Jaromír Jágr. Dvakrát odložený zápas pod širým nebem se má konat letos v prosinci v Praze, kam bylo dějiště přesunuto ze Špindlerova Mlýna. Jenomže dva měsíce před plánovaným termínem organizátoři akce nekomunikují na webu ani na sociálních sítích. Osud Winter Hockey Games je neznámý. A tak se může podle posledního Jágrova prohlášení zdát, že jeho bohatá kariéra skončí bez oficiální rozlučky. Legendární útočník Milan Nový, který Jágra v Kladně před 34 lety uváděl do velkého hokeje, si to však takto nedovede představit. "To vůbec nepřichází v úvahu," tvrdí Nový. "Viděl bych rozlučku v O2 areně, to je náš největší a nejhezčí stánek. Také prezident svazu Alois Hadamczik si Jaromíra považuje, vždyť je to náš historicky nejlepší hokejista," pokračuje někdejší kanonýr o Jágrovi. Přestože ještě v minulém ročníku naskočil do 43 zápasů základní části extraligy a pěti duelů úspěšné baráže o záchranu, nyní už dává přednost péči o chod klubu z pozice majitele. Tato práce ho dostatečně vytěžuje, navíc při zápasech vypomáhá trenérům na střídačce. "Jaromír ví, co říká. Bylo by složité k tomu ještě trénovat, obzvlášť v jeho věku. Staráte se o mužstvo, sháníte posily, v dnešní době extraliga i kvůli drahým energiím skutečně není levná záležitost," komentuje Nový. Nejlepší střelec československé ligové i reprezentační historie sleduje domácí zápasy Rytířů přímo na stadionu a Jágrovu pomoc trenérům si pochvaluje. "Už tam má větší přínos, než by měl na ledě, pokud se nemůže pořádně soustředit na trénink. Na střídačce ví, kdy hráče pochválit, kdy se na ně naopak rozzlobit. Tak může své zkušenosti zúročit," míní Nový. Ještě před dvěma lety tvrdil, že Kladno nemá bez Jágra na ledě šanci postoupit z první ligy zpět mezi elitu. Teď už vidí situaci jinak. Rytířům se tentokrát start sezony i bez osmašedesátky ve hře vydařil. V prvních pěti zápasech extraligy ukořistili deset bodů, když ani jednou neprohráli v 60 minutách. Až v posledních dvou kolech vyšli naprázdno doma proti Třinci (1:2) a v Mladé Boleslavi (0:4). "V minulé sezoně, kdy jsme byli v extralize nováčci, jsme se probudili až v lednu. To už je pozdě. Teď je tabulka od začátku vyrovnaná a náš tým je schopný konkurovat ostatním," věří Nový. Kladno si zatím drží pozici zhruba uprostřed extraligového pořadí. "Myslím, že pro ostatní je to překvapení. Mnozí tipovali Kladno na jasné poslední místo. Přitom i s Třincem jsme mohli vyhrát, za stavu 1:0 tam bylo dost šancí. Přehrála nás zatím jen Boleslav," uznává Nový. Stejně jako v předešlém ročníku drží kladenské hokejisty kanadský brankář Landon Bow, ve statistikách gólmanů momentálně druhý s úspěšností zákroků 93,55 procenta. V útoku je zase nejvíce vidět obrozený Matěj Beran s pěti trefami a jednou asistencí. "Landon se rozchytal do dobré formy, Matěj je zase typem hráčem, který dává góly z prostoru před brankou. To je dnes důležité. Ještě musíme zlepšit přesilovky, jinak kluci pracují tvrdě, věřím v úspěšnou sezonu. Rozhodně je v našich silách předkolo," odhaduje Nový. Neopomíná značnou výhodu oproti minulé sezoně, a sice domácí duely na zrekonstruovaném stadionu namísto cest do azylu v Chomutově. "Odpadlo dojíždění, v součtu to byly tisíce kilometrů. Nyní mají hráči po domácím zápase k dispozici regeneraci. Jde to správným směrem, diváci chodí a extraligu si užíváme," uzavírá mistr světa z let 1976 a 1977. Kladno si zvyklo na sestavu bez Jágra. A zkraje sezony nestrádá.