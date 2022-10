Nečas zazářil v přípravném utkání NHL čtyřmi body, první hvězdou byl i Vaněček

Útočník Martin Nečas řídil v přípravném utkání před NHL dvěma góly a dvěma asistencemi kanonádu Caroliny 8:1 nad hokejisty Columbusu a stal se první hvězdou zápasu.

Nejlepším hráčem byl v pondělních zápasech vyhlášen i brankář Vítek Vaněček, který kryl 24 střel Bostonu a dovedl New Jersey k vítězství 1:0. Za hosty nenastoupili David Pastrňák ani David Krejčí.

Z českých gólmanů zasáhl do hry ještě Pavel Francouz a 38 zásahy podpořil výhru Colorada 3:1 v Dallasu. Za výkon byl odměněn oceněním pro druhou hvězdu zápasu. Gól Dominika Kubalíka a asistence Filipa Zadiny nestačily Detroitu, který doma podlehl Pittsburghu 2:3.

Columbus hrající bez Jakuba Voráčka a Davida Jiříčka vedl trefou Jegora Činachova, ale ještě v první třetině otočili skóre Jesperi Kotkaniemi, Stefan Noesen a Derek Stepan. Nečas měl prsty ve všech třech gólech Caroliny v prostřední části. Český útočník zvýšil na 5:1 a po jeho přihrávkách skórovali Brent Burns a Brady Skjei. Ve třetí třetině ještě podtrhli výhru Stepan a v 58. minutě Nečas.

"Hrál dobře, to není nic překvapivého," komentoval trenér Caroliny Rod Brind'Amour Nečasův čtyřbodový večer. "Nevidím v jeho hře žádný rozdíl, vždy to v něm bylo. Je to ale pořád jen příprava, tak je potřeba, aby v tom pokračoval i v ostrých zápasech," doplnil.

Carolina vyhrála i čtvrtý zápas před startem základní části. "Celá příprava je dobrá. Máme spoustu výborných hráčů, že bychom mohli hrát se dvěma týmy. Každý maká a to je dobře," těšilo Nečase, který v posledních dvou zápasech nasbíral šest bodů (3+3).

Jediný gól v New Jersey vstřelil v 11. minutě Tomáš Tatar a jeho trefa domácím stačila, protože Vaněček byl neprůstřelný. "Neměl toho moc, ale chytil sólový únik a zachoval chladnou hlavu, když jsme špatně střídali a zapomněli na volného hráče. Soupeř měl i několik tečí a se vším si poradil. Když vás gólman takhle podrží, dává to týmu slušnou šanci vyhrát," řekl trenér Devils Lindy Ruff k Vaněčkovi.

Český brankář, který byl vyměněn v létě z Washingtonu, pustil ve třech startech jen tři góly z 55 střel. Dvěma pokusy jej v pondělí prověřil i Jakub Lauko, druhý český hráč v dresu Bostonu Tomáš Nosek si do statistik zapsal jen jednu ztrátu puku. V sestavě vítězů nenastoupil Ondřej Palát.

V Dallasu padly všechny góly ve třetí třetině. Colorado nasměroval k výhře dvěma trefami Artturi Lehkonen, o čisté konto připravil Francouze v 56. minutě Nils Lundkvist. Obhájce titulu, v jehož dresu hráli Martin Kaut s Lukášem Sedlákem, zpečetili vítězství trefou Evana Rodriguese do prázdné branky. Třetí útok domácích vedl Radek Faksa, který zaměstnal Francouze dvěma střelami.

Pittsburgh vedl v Detroitu po dvou třetinách 3:0 brankami Bryna Rusta, který potrestal vyloučení Jakuba Vrány, Joshe Archibalda a Jasona Zuckera. Poslední dvacetiminutovka ale patřila domácím. Vrána nejdříve trefil tyčku, ale o chvíli později snížil Kubalík z dorážky a připsal si v přípravě už třetí trefu. I s přispěním Zadinovy asistence zdramatizoval zápas v 58. minutě Dylan Larkin, ale skóre se už poté nezměnilo.

Toronto s Filipem Králem v obraně zvítězilo v Montrealu 5:1. Další zápasy se hrály bez české účasti. Nashville v generálce na start NHL porazil v Bernu domácí mužstvo 4:3 díky kapitánovi Romanu Josimu. Švýcarský bek proti svému mateřskému klubu zaznamenal dvě branky a přihrávku. Edmonton díky hattricku Dylana Hollowaye roznesl Vancouver 7:2 a Calgary s gólmanem Danielem Vladařem na střídačce porazilo Seattle 4:1.