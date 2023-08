Maximální sebevědomí, velí Třinec před startem. Nová pravidla v Lize mistrů kvituje

Hokejová sezona dnes startuje úvodními zápasy Ligy mistrů, do kterých se zapojí i Pardubice. Další dva čeští účastníci Třinec a Vítkovice rozjedou soutěž zítra. Devátý ročník nabízí změněný formát i revoluční pravidla přímo na ledě.

Pokud tým v Lize mistrů skóruje v přesilovce, zbytek trestu pro soupeře se tím neruší. Početní výhoda bude pokračovat dál.

Jestliže se týmu podaří vstřelit gól v signalizované výhodě, trest se i tak uloží. A třetí změnou v pravidlech je, že pakliže tým skóruje v oslabení, zbytek přesilovky soupeře už se nekoná.

"Bude to oživení. Jsou to zajímavé věci, které by se třeba mohly přenést i do jednotlivých evropských lig nebo na mistrovství světa," zamýšlel se třinecký trenér Zdeněk Moták na středeční tiskové konferenci, kterou Oceláři v sále třineckého kina otevřeli i pro veřejnost.

"Nová pravidla se mi líbí. Věřím, že to zápasy zatraktivní," reagoval kapitán Třince Petr Vrána, který si v roce 2017 zahrál finále evropské soutěže v dresu Sparty.

Oceláři jsou se sedmi účastmi v osmi předchozích ročnících Ligy mistrů českým rekordmanem, jenže pouze jednou dosáhli v soutěži na větší průlom. V roce 2018 skončili těsně před branami finále po porážce na nájezdy od finského týmu JYP Jyväskylä.

V dalších případech končili vítězové posledních čtyř dohraných sezon extraligy vždy velmi brzy.

"Je to začátek sezony, ale to není omluva, pro všechny je to stejné. Ale je pravda, že v posledních letech jsme měli rozjezd pomalejší. Připravujeme se na sezonu a chceme postoupit dál," poznamenal Vrána.

"Je to zpestření po hokejové, zároveň i společenské stránce," dodal trenér Moták s ohledem na to, že na venkovní utkání po Evropě přímo s Oceláři cestují zástupy fanoušků. Také letos evidují v Třinci obrovský zájem o výlety do Tampere, Lahti a Stavangeru.

Jak ale zmínil sám Vrána, v počáteční fázi je Liga mistrů pořád hlavně přípravou na sezonu v domácí soutěži. Mnoho týmů ji tak bere.

Z této škatulky se nemůže vymanit i kvůli finanční stránce. Odměny pro její účastníky se příliš nezvedají. Platí, že výdělečná může být Liga mistrů pro samotný klub v zásadě až od semifinále. Vítěz si přijde na 8,6 milionu korun. Jenže cestování, ubytování a další výdaje většinu spolknou.

"Každopádně to pro nás bude užitečná konfrontace," řekl Moták. Třinec začne zítra doma proti Rapperswilu s Romanem Červenkou, v neděli opět před vlastními fanoušky vyzve ambiciózní Mnichov.

Liga mistrů vedle revolučních pravidel v přesilovkách změnila i svůj formát a počet týmů. Místo 32 je jich 24 a namísto klasických skupin narazí každý klub v základní fázi na šest různých soupeřů.

Výsledky se započítávají do tabulky a šestnáctka nejlepších postoupí do play off, kde už se bude hrát tradičně ve dvojicích a doma-venku.

V polovině září pak Oceláři rozehrají českou extraligu, ve které budou obhajovat čtveřici titulů z posledních čtyř dohraných let 2019, 2021, 2022 a 2023. Případným pátým primátem v řadě a šestým celkově by dorovnali rekordní bilanci Vsetína.

"Vždy říkáme, že chceme vyhrát. Nedíváme se na to, že musíme udělat rekord. Kluci to dělají proto, aby znovu zažili ten konfetový zlatý déšť a ovace všech fanoušků. Rekord je asi to poslední," prohlásil prezident třineckého klubu Ján Moder.

"Ke každému budeme přistupovat s pokorou k jeho kvalitám, ale zároveň se sebevědomím, které oprávněně máme. Takže pokora, ale i maximální sebevědomí. Můžeme být znovu úspěšní," doplnil Moták.

Úvodní čtvrteční a páteční zápasy hokejové Ligy mistrů: