Hvězdný centr pro Pastrňáka: Boston sonduje, možnou výměnu maří hrozivé vysvědčení

Davidu Pastrňáku ze středu bostonského útoku dosud nabíjeli hlavně David Krejčí a Patrice Bergeron, teď by vedle střelecké superhvězdy měl dostat šanci Pavel Zacha. Před startem nové sezony hokejové NHL ale ještě může přijít otřes.

V polovině srpna definitivně skončila jedna éra bostonských Bruins. Jak mnozí čekali, po Bergeronovi oznámil konec kariéry v NHL také Krejčí.

"Pamatujte si ho jako jednoho z nejužitečnějších hráčů Bruins v tomto století," napsal o 37letém Čechovi bostonský novinář Steve Buckley.

"Nebýt Krejčího, Bruins by teď na Stanley Cup čekali už 51 let," přidal Nick Goss ze stanice NBC. Odkázal na skutečnost, že při triumfu v play off 2011 byl český centr nejproduktivnějším hráčem i nejlepším střelcem týmu.

Tyto a další text připomněly, jak velké jméno Krejčí v Bostonu měl.

Hned nato ale přišel návrat do reality. Naplnil se totiž nejhorší scénář - Bruins ztratili první dva centry. Vznikla obří díra, kterou nemá kdo plnohodnotně zaplnit.

Ačkoliv generální manažer klubu Don Sweeney podepsal po otevření trhu řadu hokejistů, kteří mohou hrát ve středu útoku, kandidáti na post Pastrňákova dvorního centra jsou v podstatě jen dva - Charlie Coyle a hlavně Pavel Zacha.

Jenže ani jeden z nich nebudí v této roli absolutní důvěru. "Bude to náročné. Pavel se musí vyrovnat se změnou pozice (většinu minulého ročníku odehrál na levém křídle - pozn. red.) a tlakem, že je poprvé v kariéře centrem číslo jedna. Jinak všichni víme, že Charlie se nejvíc hodí do třetí lajny. Předpokládám tedy, že Zacha i Coyle budou mít v nejednom úseku sezony problém se sbíráním bodů," napsal Fluto Shinzawa z webu The Athletic.

Je tu ale ještě (minimálně) jedna možnost. V Calgary.

Tamní Flames si chtějí dlouhodobou smlouvou uvázat svého prvního centra Eliase Lindholma, jemuž aktuální kontrakt s roční gáží 4,85 milionu dolarů končí po příští sezoně. Nově by měl v průměru brát osm až devět milionů. Jednání ale podle všeho moc nepokročila.

Ačkoliv poslední ročník Lindholmovi až tak nevyšel (stejně jako celému Calgary), v tom předminulém nasázel 42 gólů a sbíral bod na zápas. Navíc je platný i směrem dozadu, v posledním hlasování o Selke Trophy pro nejlépe bránícího forvarda ligy skončil desátý.

Jestli by někdo dlouhodobě mohl nahradit Bergerona, tak on. Ve 28 letech je stále relativně mladý.

"Pokud bude příští měsíc k dispozici, Bruins se jím zase začnou zabývat," řekl nejmenovaný zdroj novináři Jimmymu Murphymu.

Ano, jestliže Flames nenajedou s Lindholmem společnou řeč, nejspíš ho zkusí vyměnit, aby o něj nakonec nepřišli bez náhrady. V podobné situaci je ve Winnipegu další hvězdný centr Mark Scheifele.

Spekulace táhnou do Bostonu především Lindholma. Otázkou ale je, jestli má manažer Sweeney v potenciální výměně co nabídnout. "Bruins postrádají klíčovou součást takového trejdu: vlastní volbu v prvním kole draftu 2024. To omezuje jejich možnosti. Stejně jako slabá sbírka mladých talentů a nabitý platový strop," upozornil Shinzawa.

Když The Athletic nedávno seřazoval kluby podle zásoby talentů, konkrétně hráčů do 23 let, umístil Boston na úplně poslední místo v NHL za Pittsburgh, Islanders a Tampu.

Naděje, že Lindholm přijde v brzké době do Bostonu a následně s ním podepíše dlouhodobou smlouvu, tedy není vysoká. Pastrňákovi tak - alespoň prozatím - musí stačit Zacha. Nebo Coyle.