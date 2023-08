"Nedoceněná superhvězda." Pastrňák mezi nejvýhodnějšími hráči, jiní Češi propadli

Útočník David Pastrňák už nebere v průměru 6,7 milionu dolarů ročně, ale skoro 11,3. I tak zůstává mezi nejvýhodnějšími akvizicemi v zámořské NHL. To u jiných českých hokejistů kluby přestřelily.

David Pastrňák by se Bostonu měl vyplatit i po výrazném zvýšení mzdy | Foto: Reuters

Uvázat si skvělého hráče za výhodnou cenu. V éře platových stropů, které NHL zavedla před 18 lety, jde o klíčovou část práce každého generálního manažera.

Pokud dojde k vícero přehmatům, zvlášť u hokejistů do prvních lajn, tým může na Stanleyův pohár zapomenout.

Jak si na tomto poli jednotlivé kluby vedou, zkoumal před časem online deník The Athletic. Pomocí modelu, který čerpá z pokročilých statistik, vypočítal hodnotu všech hráčů. Pak ji konfrontoval s podepsanými kontrakty.

Nedošlo úplně na všechny. Chybějí brankáři, hráči s nováčkovskou smlouvou nebo ti na listině dlouhodobě zraněných. Filtrem nepronikli ani někteří hokejisté na hraně základní sestavy. I tak jde o bohaté seznamy.

Z Čechů vyšel nejlépe 27letý Pastrňák. Od nadcházející sezony si sice díky osmiletému megakontraktu výrazně polepší z 6,7 na 11,3 milionů dolarů, ale podle webu má hodnotu dokonce 14,2 milionů.

Vyšší cenovka přistála jen u sedmi jmen v čele s Connorem McDavidem, kterému by prý slušelo 17,5 milionu (ve skutečnosti pobírá 12,5).

The Athletic Pastrňákovu smlouvu vyhodnotil jako desátou nejvýhodnější v celé NHL. Devátý skončil Čechův bostonský parťák, obránce Charlie McAvoy.

"Boston jen na nich ušetří šest milionů dolarů ročně," napsal autor textu Dom Luszczyszyn. Dvojici označil za "nedoceněné superhvězdy".

Hlavně díky nim skončil Boston v žebříčku na výborném čtvrtém místě za Floridou, Carolinou a Coloradem. Generální manažer klubu Don Sweeney tak - alespoň podle tohoto modelu - odvedl dobrou práci.

Pastrňák dostal za kontrakt známku A+ jako jediný z Čechů. A jeho spoluhráči z Bostonu? Centr Pavel Zacha získal A-, obránce Jakub Zbořil C+. Křídelník Jakub Lauko, jenž v minulé sezoně cestoval mezi farmou a hlavním týmem, v seznamu chybí.

Áčko s minusem si vysloužil ještě Martin Nečas, který bude pod platovým stropem Caroliny ještě rok zabírat jen tři miliony dolarů, přitom má i díky skvělému poslednímu ročníku hodnotu 6,8 milionu.

Smlouvy zbylých Čechů se rozprostřely mezi známky B (Filip Chytil, Jakub Vrána, Filip Hronek), B- (Filip Zadina), C+ (Tomáš Nosek), C (Radko Gudas, Jan Rutta), C- (David Kämpf), D+ (Tomáš Hertl) a D (Ondřej Palát, Radek Faksa). Odtud šlo klesnout už jen na D-, které vyfasoval třeba útočník Dallasu Tyler Seguin nebo bek Chicaga Seth Jones.

Palát jako jediný Čech skončil na posledním místě klubového seznamu. New Jersey si ho v létě 2022 uvázalo pětiletou smlouvou se šestimilionovou roční gáží.

"V tu dobu to vypadalo jako dobrý nápad, ale dnes se to ospravedlňuje o dost hůře," napsal The Athletic s poukazem na hráčův věk a klesající výkonnost.

Dvaatřicetiletý Palát v uplynulé základní části odehrál kvůli zranění jen 49 zápasů a nasbíral 23 bodů (8+15). Podle The Athletic má nyní hodnotu 2,8 milionu a existuje jen 20procentní šance, že se ve zbytku smlouvy projeví alespoň jako šestimilionový hráč.