Krejčí neprožil dobrý týden, ale nepoznamená ho to, říká Bičík. Pomáhá mentální kouč

"Slavia dominuje, ale vítězí jen těsně. Čeká, až se jí probudí střelci, pak jí to tam zase začne padat," říká bývalý ligový brankář David Bičík v komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové Fortuna:Lize.

Obhájce titulu Sparta v Teplicích poprvé v sezoně ztratila, ale nemyslím, že by to bylo následkem nešťastného vyřazení z Ligy mistrů s Kodaní.

Trenér Brian Priske sice sestavou dost zamíchal, ale má výhodu v tom, že kádr je nesmírně silný, má hodně kvalitních náhradníků. Možná byla obměna přece jen až příliš početná, ale je třeba také uznat, že narazila na bojovné a dobře hrající Teplice.

Určitě se projevilo, že víc než poločas hrála o deseti. Změnilo to její způsob hry, už nemohla tak důsledně presovat. Navíc se hraje v šílených vedrech a to je na fyzickou kondici náročnější.

Oslabení bylo bezpochyby znát. Přišla o první body, ovšem nemyslím si, že by to na Spartu nějak dolehlo, tak silný klub se s tím vyrovná.

Kapitán Láďa Krejčí neprožil zrovna dobrý týden, nicméně jsem přesvědčen, že ho to nepoznamená. Je to silná vyzrálá osobnost, na své psychické vyrovnanosti pracuje s uznávaným mentálním koučem Vítem Schlesingrem.

V penaltovém rozstřelu proti Kodani neuspěl, to se však stane, selhali lepší - dokonce ve finále mistrovství světa. Teď v Teplicích vyloučení, kdy neodhadl míč a pak unikajícího soupeře zachytil rukama. Červená jasná, ale zvládne to.

Při vyrovnání prošel sparťanskému brankáři Peteru Vindahlovi míč mezi nohama, dostal jesle, což se často bere jako potupa. Já si to nemyslím. Dostal jsem takových gólů mraky! A je to stejné, jako když v hokeji proklouzne brankáři puk mezi rukou a tělem, tzv. teploměr.

Při rohovém kopu domácích nepokryl bránící první tyč, tam musí být zónový hráč, který balon musí urazit. Hlavičkující Jásir svého strážce předskočil, míč byl navíc tečovaný, Vindahl nestačil sklapnout nohy. Přitom ještě díky skvělé reakci balon tečoval a téměř ho vytěsnil na tyč. Bylo to hodně zblízka, určitě mu to nelze vyčítat a nemusí si to brát do hlavy.

Stejně tak v jiných případech. Jesle dostal i zlínský Stanislav Dostál od Ondřeje Lingra při duelu ze Slavií. Snažíte se ucpat co nejvíc prostor, to by si pak mohl brankář vyčítat, že nezasáhl, když mu šel míč okolo hlavy.

Slavia drží plný bodový zisk, ovšem tři zápasy vyhrála těsně jen o gól. To jsou složitá střetnutí, stačí jedna chybička, jedna vydařená akce protivníka a výhra je pryč.

Přitom je dominantní. Jako teď proti Baníku, který za celý zápas ani jednou netrefil branku. Vytvořila si dost šancí, některé zlikvidoval dobře chytající Letáček, další nevyužila. Až se jí probudí střelci, což je podle mého jen otázka času, zase jí to tam začne padat. Nejdůležitější pro ni je, že urvala tři body, a nic dalšího řešit nemusí.

Vysoká výhra Českých Budějovic nad Bohemians leckoho překvapila, já bych ocenil jejich vysoké nasazení. Hráči chtěli podržet sami sebe i trenéry, když takhle půjdou do všech zápasů, budou těžkým soupeřem pro každého.

Vypadalo to, že na ně pomalu sedá deka, jestli jim ji trenéři z hlavy odbourali, tak jsou znovu zpátky. Porazili silnou Bohemku, která jen tak venku nepohrává.

"Klokani" se loni navlékli venku do černých dresů, vycházelo jim to, proto si je ponechali a klidně v derby se Slavií či Spartou odložili tradiční zelenobílou kombinaci. Je na nich, jestli se zpátky nepřevléknou. Na základě jednoho neúspěchu to nezní nijak nutně, v barvě to rozhodně není, ale zelená a bílá k nim patří.

Olomouc vedla v Plzni nádherným gólem. Po Vodhánělovu centru z rohového kopu se krásně trefil Chvátal. I když gólu předcházela mírná teč, byla to paráda. Skvěle zahraný signál.

V závěru poločasu Sigma o vedení přišla. Gól v nastavení, to se stává, nebyl v tomto kole jediný, například se prosadil i hradecký Gabriel proti Zlínu. Ale dva - to je extrém, neodpustitelné! To si musí tým pohlídat, tohle nesmí dopustit. Je to o koncentraci.

Nejsem přítelem nefotbalových počinků, simulování a zdržování, ale chtělo to zakopnout balon na tribunu, prostě nedostat další gól.

Kdybych byl na hřišti, řeknu spoluhráčům: nakopněte to k jejich brankové lajně, natlačte se tam a ty dvě minuty přežijme. Dva góly v nastavení je šílenost.

Bilance trestů Mladé Boleslavi je dost zarážející - patnáct žlutých a tři červené. Na pět kol děsivá. Jak jsem říkal, hrát v tomto horku v oslabení je nesmírně vyčerpávající.

Pulkrab ještě v první půli šel do souboje hodně ostře a jasná červená, stejně tak Sakala, ale to už bylo v závěru. Paradoxně dali Středočeši v oslabení dva góly, ale pak o vítězství přišli neskutečným selháním brankáře.

Těžko se dá pochopit, co Trmal vyváděl. Po výborném výkonu taková chyba v 90. minutě… Spoluhráči na něj i řvali, že má útočníka za zády, asi varování neslyšel. Musí mít přehled, jestli nemá někoho za sebou, možná měl volit nákop přímo z ruky a nedávat si míč na zem.

Na druhé straně je třeba ocenit, že Kalabiška to provedl moc chytře. Přiznal, že viděl, jak gólman váhá, očima tlačil Vechetu, aby ho neatakoval a vyvolal v něm dojem klidu. Pak vyrazil. Udělal si dlouhou kličku, čímž brankáře vyřadil z možného zákroku a trefil to přesně. Ale hrozná chyba gólmana.