Živě: Sparta - Plzeň 1:3. Indiáni ovládli první třetinu. Gulaš už má dva body

20:38

Skvělý vstup do druhé třetiny od Sparty. Zprava si to až do brankoviště namířil JIŘÍ SMEJKAL. Útočník domácího mužstva puk navezl až ke gólmanovi a po střetu s ním se puk zjevil za brankovou čárou. Sudí neoblomně ukazuje na gól.