Kovář bude hrát za švýcarský Zug. Sen o NHL však nevzdal

před 33 minutami

Útočník hokejové reprezentace Jan Kovář podepsal roční smlouvu se švýcarským Zugem. Obsahuje klauzuli o možnosti případného hráčova uvolnění do NHL, do níž se devětadvacetiletý centr neúspěšně pokoušel prosadit během uplynulé sezony. Kovář to řekl novinářům před dnešním vyhlášením ankety Zlatá hokejka.

"Už to asi není nijak tajné, podepsal jsem smlouvu s Zugem. Je v ní klauzule s nějakým datem, do kterého by mě museli pustit, ale zatím nic zajímavého nepřišlo. Něco bylo, ale skončilo to nakonec shozené ze stolu. Je to škoda, ale tak to je," připustil Kovář. "Teď se těším do Zugu," doplnil.

Písecký rodák si udělal jméno nejen pěti sezonami v ruském Magnitogorsku, jemuž pomohl dvakrát k triumfu v KHL, ale i dobrými výkony v reprezentačním dresu. Před rokem vyslyšel nabídku z NHL a uzavřel v červenci jako nedraftovaný volný hráč roční jednocestnou smlouvu na dva miliony dolarů s New York Islanders. V přípravě ale místo v kádru nezískal a klub s ním zrušil kontrakt.

Kovář pak bojoval o smlouvu na zkoušce na farmě Bostonu v Providence v AHL, kde ve 12 duelech nasbíral deset bodů za čtyři branky a šest asistencí. Přesto kontrakt nezískal. Vrátil se proto do Plzně, kterou opustil po titulu v roce 2013. Pomohl jí k extraligovému bronzu a poté navázal výbornými výkony na mistrovství světa na Slovensku, kde stihl za deset startů deset bodů (5+5).

"Co by mě muselo přesvědčit, abych to šel do NHL znovu zkusit? Aby mě někdo opravdu chtěl. Kdyby mi někdo nabídl smlouvu s tím, že mě chce za každou cenu, tak bych šel. Loni to nevyšlo, ale i tak mě to obohatilo. A teď už bych asi trošku věděl, do čeho jdu. Zatím ale žádná smlouva není, takže to neřeším. Kdyby však ta možnost byla, šel bych strašně rád," prohlásil Kovář.