Doplní Rybára v Hradci další slovenský brankář? Na zkoušku za Sedláčka přichází Baroš

před 1 hodinou

Patrik Rybár (na snímku) je jasnou jedničkou Hradce Králové, doplnit by ho mohl další Slovák Samuel Baroš. | Foto: Lukáš Filipec

Brankář Jakub Sedláček ukončil angažmá v Hradci Králové, místo něj přivedli Východočeši na dvoutýdenní zkoušku Slováka Samuela Baroše.

Hradec Králové - Hokejový brankář Jakub Sedláček končí angažmá v extraligovém Hradci Králové, kádr Východočechů naopak rozšíří gólman Samuel Baroš. Třiadvacetiletý člen širšího kádru slovenské reprezentace přichází na dvoutýdenní zkoušku. Pokud uspěje, podepíše s Mountfieldem víceletou smlouvu.

"Pečlivě jsme zvažovali, koho přivést k Patrikovi (Rybárovi). Je to o to složitější, že Patrik chytá výborně a je pro nás jasnou jedničkou v brankovišti. Dostali jsme na Samuela velmi dobré reference, viděli jsme i několik jeho utkání v minulé sezoně a rozhodli se ho vzít na krátkou zkoušku," uvedl generální manažer Aleš Kmoníček na klubovém webu.

Rybár je v Hradci Králové jasnou jedničkou, v létě byl ale zraněný a proto ambiciózní klub angažoval Sedláčka. Nejprve na měsíc, poté smlouvu o další měsíc prodloužil. Rybár se ale uzdravil, vrátil se do branky a aktuálně kraluje extraligovým statistikám. I díky jeho výkonům se Východočeši posunuli na čtvrté místo v tabulce.

"Za celý klub bych chtěl Kubovi poděkovat za jeho působení u nás. Pomohl nám ve chvílích, kdy jsme to potřebovali. Je to velký profesionál a jsem rád, že jsem měl možnost ho poznat. Všichni mu přejeme, aby co nejdříve získal angažmá podle svých představ," řekl Kmoníček. Sedláček odchytal za Mountfield sedm extraligových zápasů.

Rybárovou dvojkou by se teď mohl stát Baroš, jenž naposledy působil ve Zvolenu. V této sezoně byl bez angažmá. "Je to mladý perspektivní brankář, který se chce ze Slovenska posunout sportovně o krok dopředu a měl velký zájem u nás působit," dodal Kmoníček. Baroš dnes již s týmem poprvé trénoval.