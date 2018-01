Derby v Ostravě znovu pro Třinec. Napjatá atmosféra byla cítit už od rána, přiznal střelec Kovařčík

před 7 hodinami

Třinečtí hokejisté zvítězili v Ostravě 4:1 a regionálního rivala zdolali ve třetím ze čtyř utkání v sezoně. Dvě branky v jednom zápase vstřelil poprvé v kariéře útočník Ocelářů Ondřej Kovařčík.

Ostrava - Po dlouhých třech měsících se fanoušci Vítkovic a Třince těšili na třaskavé derby. V utkání před vyprodanou Ostravar Arénou měli od úvodu navrch Oceláři, kteří po výhře 4:1 předskočili soka na třetím místě.

Už první třetina jasně určila ráz zápasu, Třinec přestřílel Vítkovice poměrem 24:7 a po po gólech Rákose a Petružálka odskočil do trháku. "Dokázali jsme je zatlačit, vytvořili jsme si spoustu šancí, dvě jsme proměnili a pak jsme si náskok hlídali," uvedl střelec první branky. Vítkovický brankář Bartošák toho v obou případech příliš neviděl.

"Strhl jsem to doprostřed a střílel jsem mezi nohama bránícího hráče. Když vedete na venkovním hřišti, domácím se to těžce dotahuje," řekl Daniel Rákos. Ostravané sice trefili tyčku, ale Třinec měl šancí mnohem víc. "Škoda, že jsme nedali ještě víc gólů, ale byla to výborná třetina. Ve druhé části jsme čekali tlak," řekl asistent trenéra Marek Zadina.

Vítkovičtí měli zcela opačné pocity, takový vstup do prestižní derby si nepředstavovali. "První třetina rozhodla o dalším vývoji. Odehráli jsme ji trestuhodně, je těžké se za stavu 0:2 vracet do hry v zápase s tak silným soupeřem, jakým je Třinec," litoval domácí asistent Pavel Trnka. Hrňovu střelu ve druhé třetině dorazil Ondřej Kovařčík a Oceláři vedli již 3:0.

Domácí snížili zásluhou Baranky, vyrovnali hru a mohli vstřelit kontaktní gól. Jenže Zdráhalova teč skončila na tyči. "Čekali jsme tlak, a ten ve druhé části skutečně přišel. Dlouho to bylo nahoru dolů, výborně tam zachytali oba gólmani," uznal Zadina. Po špatném střídání Vítkovic, které hrály nevědomky skoro minutu ve čtyřech, neskóroval z úniku Olesz.

Góly Kovařčíka zlomily snahu Vítkovic

Ve třetí třetině zasadil domácím čtvrtou ránu znovu Kovařčík, který se trefil z trestného střílení. "Chtěl jsem po kličce zakončovat mezi nohy, ale Bartošák si v první reakci lehl. Přetáhl jsem to do bekhendu a naštěstí to tam spadlo," popsal třinecký útočník svůj blafák. V prosinci v Jihlavě penaltu forhendem nedal. "Proto jsem to zkusil opačně," usmál se.

Pro staršího z dvojice bratrů Kovařčíků šlo o třetí a čtvrtou branku v sezoně, dvakrát za zápas se prosadil v extralize vůbec poprvé. "Trochu stresu tam vždycky je, ale dneska jsem si věřil. Bekhend jsem volil už v tom úniku ze hry a vyšlo to pak z nájezdu," komentoval Kovařčík. "Těší mě to, Bartošák je totiž výborný brankář," ocenil dvaadvacetiletý útočník.

Za stavu 4:1 už Oceláři hru kontrolovali. "Před čtvrtým gólem jsme se dostali pod tlak, ale uklidnili jsme hráče při time-outu a pak jsme udeřili. Zasloužili jsme si vyhrát," liboval si Zadina. Vítkovice prohrály ve třetím ze čtyř derby letošní sezony, ale na rozdíl od Třince dvakrát vyprodaly stadion. "Děkuji divákům za skvělou kulisu," poznamenal Trnka.

Kovařčík: Od rána jsme byli nahecovaní

Kovařčík cítil důležitost regionálního souboje od samého rána. "Bylo to pro mě vůbec první derby ve Vítkovicích, před tolika lidmi. Od rána bylo vidět, že je to nahecovanější. Bylo to na nás poznat už při rozbruslení, od začátku jsme si šli za třemi body," rozplýval se útočník, který si po loňské sezoně ve Frýdku-Místku vybudoval pevné místo v kádru Třince.

Vítkovická aréna byla narvaná k prasknutí a někteří fanoušci museli stát na schodech u zdí. "Před takovou kulisou se hraje výborně, ať už doma, nebo venku. Ale že by se mi hrálo vyloženě lépe než jindy, to ne," řekl Rákos, který se v Ostravě střelecky prosadil i minule. Dnes nastoupil v první formaci s Růžičkou a Chmielewským místo Marcinka.

Třinec porazil soupeře v přímém souboji o třetí místo, Vítkovice klesly kvůli výhře Brna až na pátou příčku. "Při derby je jedno, jak vypadá tabulka. Já zatím na ni moc nekoukám, vím, že je to hodně našlapané kolem čtvrtého a pátého místa," podotkl Rákos. V neděli se Třinec utká s druhým Mountfieldem a může se mu v případě vítězství přiblížit na bod.