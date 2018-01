Buchtele soptil po neuznaném gólu: Stálo nás to zápas. Nevím, co za klauna sedělo nahoře

před 6 hodinami

Třinec porazil Spartu jediným gólem, ale zlomová situace nastala ve druhé třetině, kdy rozhodčí za stavu 0:0 neuznal gól Jana Buchteleho kvůli kopnutí. Sparťan s jeho verdiktem nesouhlasil.

Třinec - Sparta po třech výhrách v řadě úspěšnou sérii nenatáhla a prohrála s Oceláři na jejich ledě 0:1. Dvě třetiny se hrálo bez branek, také protože rozhodčí neuznal gól Jana Buchteleho z 37. minuty kvůli kopnutí. Nejčerstvější posila sparťanů byla jednoznačně proti.

Zápas mezi Oceláři a Spartou se dlouho odbýval bez branek. Domácí Růžička v 36. minutě neproměnil trestné střílení a o minutu později dostal na opačné straně puk do branky Buchtele. "Za mě to byl regulérní gól. Aby byl důvod k neuznání, muselo by to být evidentní kopnutí, což z mé strany nebylo. Ještě jsem byl do té situace natlačený," řekl Buchtele.

Útočník Sparty dorážel Kudrnovu střelu a v pádu se mu podařilo skórovat nejspíš bruslí. Hlavní rozhodčí se pak s kolegou u videa radil dlouhé minuty, načež rozpažil. "Nevím, co za klauna tam sedělo nahoře, že to neuznal," kroutil hlavou zklamaný Buchtele. Na začátku třetí části pak Sparta obdržela jedinou branku, při přesilovce se trefil Lukáš Krajíček.

"Stálo nás to body, stálo nás to zápas. Pro mě to bylo jasné pochybení, ale už to nevrátíme. Šel jsem prostě do branky, nějak se mi to odrazilo od těla, i kdyby od nohy, v téhle rychlosti a pod tlakem bych chtěl vidět, kdo by to takhle nasměroval," komentoval útočník, který odehrál po příchodu ze Slovanu Bratislava třetí utkání za pražské mužstvo.

Na gól Krajíčka Sparta nezareagovala, a tak se konec třetiny považovat za zlomový úsek. "Mrzí nás to, musíme body získat jinde. Byl to kvalitní zápas s tempem, malé hřiště tomu pomohlo," hodnotil Buchtele. Sparťanský asistent trenéra Jaroslav Nedvěd se k neuznanému gólu nechtěl vyjadřovat, jelikož situaci ze svého pohledu dobře neviděl.

Na Buchtele ohlas reagoval třinecký střelec Krajíček, který byl na ledě i při neuznané brance. "Mohl tam být natlačený, já jsem byl za ním a neviděl jsem, jestli tu nohu natočil. Neviděl jsem, co se tam přesně stalo. Samozřejmě jsme rádi, že to rozhodčí neuznal," přiznal kapitán Ocelářů.

Disciplinovanost a obětavost Třince

Do druhé přestávky nejenže nepadl ani jeden gól, ale zároveň byly v tu chvíli evidovány jen dva tresty, oba na straně Sparty. Třinec nabídl soupeři první přesilovku až v 55. minutě po vyloučení Krajíčka. "Většinou se necháme vyloučit těsně před koncem utkání a potom máme těžké chvíle. Jsem rád, že to kluci ubránili," chválil spoluhráče zkušený bek.

Brankáři Hrubcovi pomohli k třetí nule třinečtí hráči mnoha zblokovanými střelami. "Bylo to odbojované, skvělá práce od beků i útočníků. Celkově to bylo hodně kvalitní utkání," podotkl Krajíček, jehož střela v 41. minutě jako jediná rozvlnila síť. "Střílel jsem to na teč, gólman měl před sebou tři hráče a měl to těžké," popsal svůj pátý zásah v sezoně.

Utkání nenabídlo příliš mnoho šancí, rychlých akcí nebo přečíslení. "Byl to takový poctivý zápas. Jsem rád, že jsme ty fauly neudělali. Kolikrát míváme zápasy s osmi oslabeními, musíme bránit a spousta kluků se nedostane do tempa," uzavřel spokojený Krajíček.

Nedvěd: Odvedli jsme maximum

Sparta klesla po porážce na deváté místo a od jedenáctého Liberce ji dělí jen dva body. Od šesté Olomouce tři, ale oba soupeři mají vůči Pražanům zápas k dobru. "Někdy je to o jednom gólu, dneska to tak bylo. Nikdo nechtěl riskovat nepříznivý stav, který by musel dohánět. Brankáři skvěle zachytali, hrálo se zodpovědně dozadu," komentoval Nedvěd.

S herním projevem byl však asistent trenéra Výborného spokojen, byť Sparta ani na třetí pokus nedokázala v sezoně vyhrát čtyři utkání v řadě. "Plnili jsme pokyny, navázali jsme na dobré výkony z předchozích zápasů. Kluci nechali na ledě maximum. Je to smutné," hlesl Nedvěd.

"Třinec využil naší drobné chyby při bránění. Vznikla tam mezera mezi dvěma hráči a Krajíček to trefil. Domácí nás pak obětavostí nepustili k šancím," uznal sparťanský asistent. "Sparta nás přehrála v první třetině, měli jsme problémy v útočném pásmu. Ale v té druhé jsme ji zmáčkli a začali jsme být lepší," řekl třinecký trenér Václav Varaďa.