"Klaun od videa" má zastavenou činnost, gól Sparty v Třinci měl totiž platit

před 11 hodinami

Postih hrozí i Pražanům za komentáře útočníka Jana Buchteleho vůči videorozhodčímu.

Praha - Komise rozhodčích Českého svazu ledního hokeje zastavila videorozhodčímu Rudolfu Potschovi do 25. února delegaci na extraligové zápasy za chybně neuznanou branku sparťanského útočníka Jana Buchteleho v úterním utkání na ledě Třince, kde Pražané prohráli 0:1. Zároveň se ohradila proti Buchteleho pozápasovému komentáři, ve kterém hráč mimo jiné označil videorozhodčího za klauna.

Sparťanský útočník dostal puk do branky gólmana Šimona Hrubce ve 37. minutě a Potsch doporučil sudím Vladimíru Pešinovi a Zbyňku Kubičíkovi gól neuznat kvůli kopnutí bruslí.

Situací se zabývala komise rozhodčích ČSLH a podle jejího předsedy Vladimíra Šindlera byl gól regulérní, i když dostupné záběry ukázaly, že Buchtele úmyslně usměrnil puk do branky, a to tak, že nadzvedl patu brusle a provedl pohyb nohou směrem ke kotouči.

Šindler ale také uvedl, že podle aktuálního výkladu pravidla číslo 96 musí jít o zcela zjevné a prokazatelné kopnutí, nikoli pouze usměrnění kotouče, aby byla branka neregulérní.

"A k tomu v této hraniční situaci nedošlo. Branka proto měla být uznána," uvedl Šindler. Zastavení Potschovy delegace platí do zasedání komise a metodického semináře delegátů a videorozhodčích.

Komise rozhodčích také odmítla Buchteleho popis situace a komentář pro média. Sparťanský hráč měl v úterý jasno. "Viděl jsem to jednoznačně, za mě to byl regulérní gól. Nevím, co za klauna tam sedělo nahoře, že to neuznal. Stálo nás to body, stálo nás to zápas. Šli bychom do vedení. Podle mě určitě jasné pochybení," zlobil se po utkání Buchtele.

Spartě za to hrozí trest. Podle regulí jsou kluby pod hrozbou desetitisícové pokuty povinny zajistit, aby nikdo z hráčů, trenérů a funkcionářů výkon rozhodčích v den utkání v médiích nehodnotil.

Komise rozhodčích zdůraznila náročnost posouzení dané situace. Videorozhodčí měl sice k dispozici sedm kamer, pouze jediná však poskytla alespoň zčásti využitelné záběry nezakryté hráči nebo přímo střelcem. Nejprůkaznější a nejčastěji využívaný pohled horní kamery nebylo možné v tomto případě použít vůbec. Pro videorozhodčího byla situace podle komise velmi nepřehledná a složitá.