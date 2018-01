Slováci hasí ostudu, trenér Országh na olympiádu nejspíš pojede. Slovanu chybí koncepce

před 4 hodinami

Slovensko stále probírá překvapivou nominaci hokejistů na olympiádu bez jediného hráče Slovanu. Navíc hrozilo, že Banská Bystrica nepustí do Koreje svého trenéra Vladimíra Országha. Ten ale po zásahu prezidenta svazu nakonec nejspíš pojede.

Praha - Týden po oznámení nominace slovenských hokejistů na olympiádu v Pchjongčchangu je diskuse na toto téma stále velmi živá. Vedle absence hráčů bratislavského Slovanu se řeší kauza s trenérem Vladimírem Országhem, jehož nechtěla do Koreje pustit Banská Bystrica.

Poslední slovenští mistři nechtěli o svého hlavního kouče a asistenta trenéra reprezentace Craiga Ramsayho přijít kvůli sedmi zápasům extraligy v průběhu olympiády. "Chtěli jsme situaci řešit, ale záměr se nám nepovedlo zrealizovat. Už hledání náhrady bylo krajním řešením," komentoval krok Banské Bystrice její klubový ředitel Michal Longauer.

Slovenská extraliga před sezonou nevyhlásila olympijskou pauzu a v době korejských her mělo dojít k rozuzlení základní části. "To, že u nás není olympijská přestávka, je opravdu udivující. Ale vyrovnal jsem se s tím, chápu klubovou politiku," reagoval smířlivě Országh s tím, že by nerad vytvářel negativní atmosféru jako před olympiádou v Soči.

Tehdy trenér Vladimír Vůjtek překvapil hlavně vynecháním Miroslava Šatana, teď trenérský štáb právě pod vedením manažera Šatana všechny šokoval nominací deseti hráčů z domácí extraligy. Vedení soutěže s tím rozhodně nepočítalo a původně nechtělo ligu přerušovat.

Jenže právě Banská Bystrica by tak na klíčový úsek základní části přišla s Országhem ještě o trojici útočníků Tomáše Surového, Miloše Bubelu a Patrika Lampera. "Samozřejmě nás účast tří hráčů na olympiádě těší, zároveň nám však způsobí nemalé problémy," přiznal ředitel Longauer.

Změnu programu kluby zřejmě odhlasují

Kuriózní kauzu se jal řešit prezident hokejového svazu Martin Kohút a v sobotu podle informací deníku Šport obvolal zástupce klubů. "Pan Kohút se mě ptal, zdali bychom uvolnili trenéra Országha v případě, že by se v době olympiády hrála jen tři kola. Řekl jsem, že takový scénář si dovedu představit," uvedl pro Nový čas prezident Banské Bystrice Juraj Koval.

Kohút údajně získal souhlas také od ostatních klubů, které by měly změnu programu definitivně odhlasovat na čtvrteční mimořádné schůzi výkonného výboru svazu. Možná ostuda se zdá být zažehnána. Zprvu byl šokován trenér Craig Ramsay i Miroslav Šatan. "Országh se asistentem nestal jen tak náhodou," zlobil se manažer reprezentace.

Přístup Banské Bystrice zaskočil i bývalého trenéra slovenského národního týmu Júlia Šuplera. "Je to špatné, nepochopitelné. Vedení klubu asi neví, co je olympismus. Je to urážka, Vlado si účast na olympiádě zaslouží. Je to zážitek na celý život," řekl Šupler, který vedl Slovensko na hrách v Lillehammeru 1994, v rozhovoru pro Šport.

K překvapivé nominaci s jediným hráčem z KHL a zcela bez hokejistů Slovanu Bratislava už Šupler tak kritický nebyl. "Trenér asi ví, proč je to tak. Vždyť byl na každém jejich domácím zápase, dobře je zná. Ale i tak je to velká odvaha," připustil Šupler. Ano, odvážné, ale ve své podstatě správné. Takové hlasy se na Slovensku začínají ozývat.

Pro Slovan je tato sezona naprosto zpackaná. Dávno ztratil šanci bojovat o play-off, už na podzim odvolal trenéra Říhu, později odešli útočníci Smoleňák s Buchtelem a netajili se radostí ze změny působiště. Zároveň zklamal plán, že se Slovan stane základem pro reprezentaci po vzoru Astany, Rigy nebo Minsku. Tolik Slováků už tam ani nehraje.

Že do Koreje nejedou Andrej Meszároš a Marek Viedenský, je zvláštní, ale kdo dál? V klubu působí vedle početné české enklávy řada hráčů ze zámoří, kádr se ne a ne ustálit. "Není se čemu divit, když o mnohých hráčských příchodech a odchodech rozhoduje český manažer (Oldřich Štefl). Chybí koncepce," napsal redaktor Športu Stanislav Benčat.

Slováci nezařadili na hlavní soupisku ani bratry Júlia a Libora Hudáčkovy, Michela Miklíka či Tomáše Záborského. Olympiáda pro ně začne ve středu 14. února ve 13.10 zápasem proti Rusům.