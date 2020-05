Zpověď bouřliváka: obklíčila ho policie, při slavném šermování byl nervózní z Jágra

Přestože v NHL nastřílel jako útočník "jen" 90 gólů, nesmazatelně se zapsal do její historie. Hokejová liga po jednom z výstřelků kanadského bouřliváka představila "Averyho pravidlo".

Sean Avery se k momentu z play off 2008 vrátil v podcastu Cam & Strick.

Nastupoval tehdy za newyorské Rangers. Vedle Jaromíra Jágra nebo Brendana Shanahana si užíval nejlepší období své kariéry, neboť vykazoval slušnou produktivitu. Stále ovšem patřil k nejnenáviděnějším hráčům ligy. Sbíral trestné minuty. Rád provokoval.

V průběhu prvního kola zmíněného play off proti New Jersey se zaměřil na legendárního brankáře Martina Brodeura, s nímž "válčil" dlouhodobě. Vše začalo prvním zápasem za Rangers po výměně z Los Angeles.

"Trenér mě dal do formace s Jaromírem Jágrem. V jednu chvíli jsem se ocitl před Martinem a začala strkanice. A já jsem ho krosčekoval tak, že mu odletěla helma," vyprávěl 40letý Avery. "V každém dalším vzájemném utkání mě pak Martin píchal hokejkou do míst, kde je to nejvíc cítit. Dělal to pořád."

Až přišly vyřazovací boje 2008.

"Už jsem toho měl plné zuby," pokračoval Kanaďan. "Nechtěl jsem ale oplácet, oslabit tým. Zrovna jsme hráli přesilovku a byl jsem na ledě s Jágrem a Shanahanem. A pak mě zničehonic napadlo: 'Zkusím mu zaclánět výhled s hlavou otočenou proti němu.' Nato jsem si říkal, že to nestačí, protože pořád něco vidí, a tak jsem jednu ruku dal z hokejky a začal mávat před jeho tváří."

#TBT to Sean Avery "screening" Martin Brodeur then scoring a goal 😂🚨 pic.twitter.com/xuNZzLLoQL — Bar South N Celly™ (@BarSouthNCelly) December 16, 2016

Brodeur dával najevo nelibost, ale Avery měl v tu chvíli jiné starosti.

"Byl jsem strašně nervózní z toho, že mě trefí některá ze střel Jágra nebo Shanahana," prozradil. "A řeknu vám - tihle dva měli nejtvrdší ránu v celé lize. Po 25 sekundách jsem ale dostal přihrávku od Scotta Gomeze a dal gól sám."

I když Rangers padli 3:4 po prodloužení, sérii nakonec ovládli.

NHL nedlouho po divokém klání vytvořila speciální pravidlo, v němž šermování před brankářem zakázala pod pohrůžkou menšího trestu za nesportovní chování. "Averyho pravidlo" bylo na světě.

Samotný Avery se o tom dozvěděl až s odstupem, protože večer podle svých slov proflámoval: "Po zápase jsem šel na večeři se dvěma děvčaty. Nebudu je jmenovat. Byl jsem vzhůru dlouho, asi déle, než by se při play off slušelo. Hned ráno mi pořád zvonil telefon. Liga vydala prohlášení o změně pravidel. Stalo se to rychle. Jindy to kvůli legislativnímu a schvalovacímu procesu trvá týdny."

Divoké roky v L.A.

Ačkoliv Avery začínal v Detroitu, do nejlepší ligy světa natrvalo pronikl v Los Angeles, kde ho provázela nevalná pověst.

"Všichni spoluhráči tehdy bydleli na Manhattan Beach, ale já jsem si říkal, že na to se.u a že budu žít v Hollywoodu," dal Avery příklad, čím vybočoval. Mezi tamními celebritami nevedl zrovna spořádaný život. Po jednom z večírků obklíčila jeho dům policie.

"Stalo se to poté, co mě vyměnili do Rangers. Bydlel jsem na Cielo Drive, kde žila i Sharon Tateová, která se na konci 60. let stala obětí masakru sekty Charlese Mansona," vyprávěl Kanaďan.

Když se po konci sezony do Los Angeles vrátil, pořádal menší party. Některému ze sousedů však vadil hluk, a tak zavolal policii.

"Strážníkům jsem ale všechno vysvětlil, a tak odešli," líčil Avery. "Jenže o tři čtvrtě hodiny později přišli další. Byl mezi nimi jeden, kterého jsem poznal. Nevím, jestli jsme dřív měli problém v nějakém baru, ale zkrátka byl dost vážný a tvrdý. Snažil se vejít do domu a já jsem s jedním z těch policistů práskl o dveře."

"Pak už na mě křičeli z helikoptér, abych vyšel z domu. Zatkli mě," pokračoval. "Druhý den mě z toho vysekala advokátka, která pomáhala i Melu Gibsonovi. Potom jsem ten dům prodal, a tak skončila moje kapitola v Los Angeles. Byly to hodně divoké roky."

Kariéru ukončil Avery před osmi roky v New Yorku. Do Hollywoodu se ale svým způsobem vrátil, neboť si střihl menší roli v několika filmech.