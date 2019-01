Nejlepší dvojka v lize? Nechápu, jak to dělají, smeká Straka před Kovářem a Gulašem

před 1 hodinou

Jan Kovář odehrál po návratu ze zámoří 13 extraligových zápasů a nasbíral v nich 14 bodů. Čeho si ale v Plzni cení možná ještě více? Šikovný centr svou přítomností probral útočnou sílu do té doby trochu pospávajícího mužstva a rozparádil kanonýra Milana Gulaše. Spolu tvoří nejnebezpečnější tandem české soutěže.

Kovář se vrátil do Plzně poté, co se nedokázal prosadit do NHL v New Yorku ani v Bostonu. Zdravé naštvání přenesl do hry a nakazil i ostatní indiány. "Od začátku hrál s obrovskou chutí a bylo vidět, že se těšil. Ale on měl tu chuť vždycky," popisuje útočník Petr Straka Kovářův příchod.

S Kovářem se potkal v mládežnických kategoriích Plzně a na podzim nevěřícně sledoval, kterak mu NHL zavřela dveře. Ví, jaké to je, sám v zámoří šest let bojoval o šanci, ale stihl jen tři zápasy za Philadelphii. Návrat Kováře do Plzně vítal. Předvídal, že tým nastartuje.

"Když přijde takový plejer, zvedne to každého. Troufnu si říct, že druhý takový v extralize není. Víme, koho máme v týmu, i to nám hrozně pomáhá. Když se vyrovnané zápasy lámou, je schopný vymyslet akci, která rozhodne. Je přínosem pro celou Plzeň," zmiňuje Straka.

Kovář stihl od prosince s indiány odehrát 13 zápasů, zapsal v nich pět gólů a devět asistencí. Na vhazování patří mezi nejlepší hráče v lize, na ledě tráví průměrně okolo 24 minut, nejvíce ze všech útočníků. V první formaci nastupuje s osvědčeným parťákem Gulašem.

Spolupracovali už v mistrovské plzeňské sezoně před šesti lety a také v následujícím roce v Magnitogorsku. "Jejich souhra je úžasná. Pořádně nechápu, jak to dělají. Asi jsou nastavení na vyšší frekvenci. Jsou silní na puku, v soubojích. Stačí jim jen minimum prostoru na kvalitní zakončení nebo přihrávku do prázdné branky," usmívá se Straka.

"Je peklo tuhle dvojku bránit. Jsem rád, že mě to potkává jen na tréninku a nemusím je bránit v zápasech," pokračuje šestadvacetiletý útočník. Gulaš v zápasech s Kovářem nastřílel devět gólů a přidal stejný počet asistencí. Zase se proměnil v elitní kulomet z minulé sezony.

Mladík Pour: Nechtěl jsem to Honzovi s Milanem kazit

Ve 20 utkáních bez Kováře totiž získal jen o bod více než v 13 zápasech s ním. "Ti dva si vyhoví, rozumí si. Podle mě je to nejlepší dvojka v lize. S příchodem Kovyho jsme se zvedli na přesilovce, ale hlavně celkově," hodnotí další útočník indiánů Jakub Pour.

Při absenci Denise Kindla a Miroslava Indráka si naposled v Třinci zahrál se zkušenými rutinéry v první řadě právě on. "V prvním střídání jsem byl trochu nervózní, ale pak jsem si to užíval. Oba jsou to neskuteční hráči se skvělými kariérami," pochvaluje si dvacetiletý forvard.

"Snažil jsem se nezbavovat puku, hrát pro ně. Měl jsem pokyny hodně střílet, snažil jsem nekazit," doplňuje Pour, který nedávno přiletěl z MS juniorů v Kanadě a drží se v prvním týmu Plzně i při úspěšné sérii.

Západočeši bodovali po výhře 6:5 na nájezdy v Třinci už posedmé za sebou a po trochu rozpačitém podzimu se pevně usadili v první šestce. "Jsem rád, že se nám tak daří, a doufám, že to bude pokračovat. Já jsem nechal dvacítky za sebou a chci se tady prosadit nastálo," říká Pour.

Jen ve dvou zápasech Kovář s Gulašem vůbec nebodovali a Třinec nebyl od tohoto počinu proti hvězdné dvojici daleko. Nakonec si pouze starší z dua připsal druhou asistenci a Kovář zůstal na nule. Jenže Plzeň i tak nastřílela pět gólů, zvládla nájezdy a obrala lídra o dva body.

"Ten zápas se musel líbit, i když pro trenéry a obránce byl možná až moc divoký. Mrzí nás, že jsme přišli o tři body, ale také dva jsou odsud zlaté," připomíná Straka vyrovnání třineckého Martina Růžičky 26 sekund před koncem. "Je fajn, že i bez bodů Guliho s Kovym se ukázali jiní," těší Straku, který byl s bilancí 1+2 nejlepším hráčem zápasu.

Po vyřazení v Lize mistrů se švédskou Frölundou si Plzeň přenesla do extraligy vyšší rychlostní stupeň hry a poradila si s Hradcem i Třincem, týmy ze špice tabulky. Zítra přivítá na domácím ledě Chomutov.