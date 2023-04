Ostuda, hřímal Dědek na rozhodčí. Favorit na hraně, Třinec chce pokračovat v "ragby"

Pardubice, před základní částí i před play off považované za největšího favorita hokejové extraligy, se octly na hraně vyřazení. Dnes od 17 hodin musí na ledě Třince v šestém semifinále uspět, jinak jim sezona skončí a do finále projdou popáté v řadě Oceláři. To vše za dozvuků událostí minulého utkání, které pořádně namíchly šéfa Dynama.

Pardubice rozjely zápas na Velikonoční pondělí ve velkém tempu, zkraje druhé třetiny se dostaly do vedení. Jenže pak polevily, Třinec dvěma góly otočil a ještě níž poslala Dynamo chyba jeho největší hvězdy Lukáše Sedláka.

Ten v oslabení zlomil hůl, ale místo aby alespoň pozičně bránil, odjel na střídačku pro novou a nechal spoluhráče ve třech. Martin Růžička využil volného prostoru a zvýšil na 3:1. Oceláři nakonec zvítězili 4:2 a převrátili nerozhodnou sérii na svou stranu. Vybojovali mečbol.

"Je potřeba se ozvat, protože tohle byla ostuda. Neříkám, jestli to bylo úmyslně, nebo neúmyslně. Jde mi o to, že profíci takový zápas zvládnout musí," zlobil se po utkání pardubický majitel Petr Dědek v rozhovoru pro deník Sport. A mluvil o rozhodčích.

Narážel především na situaci z 59. minuty, kdy hrály Pardubice za stavu 2:3 bez brankáře a sudí Jakub Šindel nepotrestal faul Andreje Nestrašila, který podrazil Roberta Říčku. Akce posléze pokračovala únikem Daniela Kurovského, jenž pečetil výhru Ocelářů trefou do prázdné brány.

"Máte vypjatou sérii, důležitý zápas za stavu 2:2. A tam bylo takových chyb! Někdy se stanou, to samozřejmě pochopíte, jenže nepochopíte, když je jich tolik," pokračoval Dědek.

Vadily mu nepotrestané krosčeky na Sedláka. Vadilo mu vyloučení Tomáše Vondráčka za sekání proti brankáři Ondřeji Kacetlovi, které ovšem bylo podle šéfa rozhodčích Vladimíra Pešiny správné.

Pešina uznal, že faul Nestrašila na Říčku v závěru se pískat měl, a dále poukázal na další dvě chyby rozhodčích Šindela s Adamem Kikou.

"V čase 44:50 došlo k nedovolenému bránění Tomáše Marcinka na Říčku. David Cienciala v čase 46:35 sekl Vladimíra Draveckého, který byl ve výhodné situaci a Cienciala mu znemožnil plnohodnotné zakončení. V obou těchto situacích měly být uloženy menší tresty, což se nestalo," popsal bývalý extraligový sudí v prohlášení.

Na konci pondělního duelu byla na hráčích Dynama znát frustrace. Tomáš Zohorna i Adam Musil byli hlavními účastníky závěrečné mely. Teď však musí hodit pachuť za hlavu, v Třinci jim půjde o všechno.

"Jedeme tam s tím, že vyhrajeme a v pátek se uvidíme v Pardubicích," burcoval Zohorna. "Na příští zápas musíme být plně koncentrovaní a nechat na ledě všechno. Bojovat a vědět, že jsme pro to udělali maximum. Ještě není konec," doplnil Musil.

V součtu s předkolem a čtvrtfinále odehráli Třinečtí v play off již čtrnáct zápasů, Pardubice o pět méně. Podle Nestrašila ale ubývající síly v tomto případě nehrají značnou roli.

"To je o hlavě. Nějaká kondice v play off… Kdo chce víc a v hlavě to má, to rozhoduje. Věřím, že u nás v kabině to v hlavách máme, hrozně chceme. Nemyslím, že by nás předkolo nějak poznamenalo," uvedl již dříve.

V pondělí to na ledě místy pořádně jiskřilo. Pardubice vytáčí dotěrností a důrazem především Daniel Voženílek, na druhé straně řádili v osobních soubojích zejména Zohorna s Musilem.

"Ve středu to bude zase intenzivní zápas. Všechny zápasy play off bych srovnal s ragby nebo americkým fotbalem, většinu času tak i vypadají. Musíme zase najít cestu k vítězství, jedno jak," řekl pro třinecký web lotyšský obránce Karlis Čukste, který v pondělí svůj debut v play off ozdobil gólem.

Středeční šestý duel hraný od 17 hodin vysílá živě O2 TV Sport.