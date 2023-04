Hokejový šampionát v Praze a Ostravě bude mít jako logo usměvavý puk

Mistrovství světa v ledním hokeji 2024 v Česku se v Praze a Ostravě odehraje od 10. do 26. května. Logem turnaje bude puk, sloganem "Srdce do hry", v anglické verzi "Heart of the game". Maskota turnaje představí organizátoři na podzim, kdy bude zároveň zahájen předprodej vstupenek.

Záznam tiskové konference. na níž bylo kromě jiného představeno logo MS 2024 | Video: ČTK

"Šampionát nám byl přidělen v roce 2019 a jak bylo komunikováno vlastně od samého začátku, dějišti budou Praha a Ostrava," potvrdil na dnešní tiskové konferenci v metropoli místopředseda Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Petr Bříza. Obě haly v Praze i Ostravě hostily rovněž poslední domácí šampionát v roce 2015, který se nakonec zapsal do historie jako turnaj s rekordně nejvyšší návštěvností, když do hlediště zavítalo 741.690 diváků. Jde o dosud platné maximum. "Jsme moc hrdí, že jsme vlastně na každém kongresu dáváni za vzor fantastické organizace a toho nejlepšího sportovního zážitku, které kdy mistrovství světa poskytlo. Je to pro nás velká výzva a víme, jak bude složité se tomu po všech stránkách vyrovnat," připustil Bříza. "Máme každopádně ambici se tomu minimálně přiblížit. Chceme ale opět poskytnout České republice i světovému hokeji fantastický turnaj. Je to jednou za devět deset let a víme, jak je to nesmírně důležité pro fanouškovskou obec. Už teď se moc těšíme na úvodní buly 10. května v tom příštím roce," doplnil Bříza. Logem bude puk. "Česko je hokejová velmoc, ale zároveň také velmoc, co se výroby puků týká. Puk jako takový je srdcem hokeje, kolem puku se všechno točí," vysvětlil Martin Klčo, marketingový ředitel agentury, která se na tvorbě podílela společně s Petrem Štěpánem a Bohumilem Vašákem. Související Náklady na MS mohou dosáhnout miliardy, připustil Hnilička. Politiku dělat nechtěl "Zároveň se samozřejmě vše točí kolem hráčů a fanoušků. Z těchto emocí vycházíme a inspirováni pukem a jeho tvarem jsme vytvořili vizuální identitu, která se točí kolem takzvaných pukotinů. V první fázi jich máme deset, ale věřím, že během šampionátu budou vznikat další a další v reakci na různé situace. Mistrovství světa bude podle toho dobře rozpoznatelné, co se své vizuality týká. Vycházíme z českých barev a jeden z těch pukotikonů jsme vložili i do toho oficiálního loga IIHF," doplnil Klčo. "S těmi logy nikdy moc nevíte. Sám jsem úplně nevěděl, co očekávat, ale myslím si, že to má potenciál," řekl útočník Jakub Voráček, který byl kapitánem českého týmu právě na posledním MS, které Česko uspořádalo.