Vítkovice mohou proti Hradci snít o obratu. Druhou výhru zajistil Koch v čase 98:59

Hokejisté Vítkovic zvítězili v pátém utkání semifinále play off extraligy doma nad Hradcem Králové 3:2 v prodloužení a snížili stav série na 2:3. V čase 98:59 dovršil dokonalý obrat Ostravanů ze stavu 0:2 obránce Patrik Koch a rozhodl třetí nejdelší zápas v historii domácí nejvyšší soutěže.

Mountfield neproměnil ani druhý postupový mečbol. Šestý zápas se bude hrát ve čtvrtek od 17:00 v Hradci Králové.

Délka duelu překonal sedmé finále z roku 2013, v kterém vyhrála Plzeň ve Zlíně 4:3 v 2. prodloužení v čase 96:15. Rekordem je 113 minut a 51 sekund dlouhý pátý zápas předkola také z roku 2013, kdy Vítkovice vyhrály v Českých Budějovicích 3:2 v 3. prodloužení. Druhé místo patří s časem 103:28, v kterém loni zvítězila Sparta doma na Libercem 5:4 ve 3. prodloužení v pátém čtvrtfinále.

Vítkovice se musely obejít bez lotyšského útočníka Robertse Bukartse, který dostal trest na jeden zápas. V sestavě ho nahradil Švéd Tobias Lindberg. V brance zůstal Lukáš Klimeš, který ve čtvrtém utkání v Hradci Králové dostal poprvé v letošním play off přednost před jedničkou Aleše Stezkou a vychytal výhru 2:1. Do brankoviště Mountfieldu se poprvé od úvodního duelu čtvrtfinále vrátil Fin Henri Kiviaho místo Matěje Machovského. Po dvouzápasové pauze nastoupil útočník Aleš Jergl a poprvé v play off dostal příležitost bek Michael Gaspar. Mimo hru zůstali kapitán Radek Smoleňák a další forvard Marek Zachar.

Hned v úvodu vyzkoušel Kiviaha bekhendovým pokusem Mueller, ale šance v utkání dlouho chyběly. V čase 11:51 se hosté radovali z vedení. Kevin Klíma z pravého kruhu zamířil do bližšího horního rohu branky Klimeše, jemuž zakryl výhled obránce Stehlík. V 16. minutě už měl Hradec dvoubrankový náskok. Perret obkroužil útočné pásmo, na modré čáře si vyměnil puk s Gasparem a přes stínícího Jergla skóroval. V závěru úvodní části mohl po Gewieseho přihrávce snížit Lakatoš, ale minul odkrytou branku.

Do druhé třetiny nahradil Klimeše Stezka a domácí se snažili zvrátit nepříznivý vývoj. V 26. minutě šel sice jako první v zápase pykat na trestnou lavici domácí Kalus, ale v oslabení se dostal před hradeckého gólmana Lakatoš. Nepřekonal jej i kvůli Blainově faulu.

Východočeši odolali při Rosandičově trestu a v 37. minutě mohli zvýšit. Werek trefil z levého kruhu bližší tyč. Při Jerglově trestu se v čase 37:44 už Ostravané dočkali snížení. Stehlík našel před brankou Kotalu, který bekhendem zasunul puk za Kiviaha.

Vítkovice ve 47. minutě využily i další početní výhodu při Rosandičově trestu. Kalus ještě před Kiviahem neuspěl, ale o chvíli později hosté nedokázali dostat puk z obranného pásma, Mueller nabil na pravý kruhu Lakatošovi, který se trefil k bližší tyči. Při hře čtyř proti čtyřem nevyužili domácí chvilkový tlak, na druhé straně prověřil Stezku Okuliar. I třetí duel série hraný v Ostravě dospěl do prodloužení.

V nastavení se Hradec ubránil při vyloučení Okuliara. Stezka kryl Jerglovu nebezpečnou střelu z úhlu. V 75. minutě neproměnil šanci Klíma. Hradecký gólman vyřešil situaci po Kochově nahození před dorážejícím Dejem.

V 87. minutě musel s krvavým zraněním na ruce na ošetření čárový rozhodčí Špůr. Po neplánované pauze měli po dvou šancích Jarůšek a Koch, na druhé straně projel puk brankovištěm po Rosandičově akci a potom pálil Klíma. Další prodloužení nedopustil Koch, který projel po levé straně a překonal Kiviaha.

Semifinále play off hokejové extraligy - 5. zápas:

HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové 3:2 v 2. prodl. (0:2, 1:0, 1:0 - 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 38. Kotala (J. Stehlík, Gewiese), 47. Lakatoš (Mueller, Krieger), 99. Koch - 12. Kevin Klíma (Okuliar), 16. Perret (Gaspar). Rozhodčí: Šír, Stano (SR) - Špůr, Šimánek. Vyloučení: 2:6. Využití: 2:0. Diváci: 8127. Stav série: 2:3.

Sestavy:

Vítkovice: Klimeš (21. Stezka) - Grman, Mikuš, L. Kovář, Koch, J. Stehlík, Gewiese - Mueller, Krieger, Jarůšek - Lakatoš, Dej, L. Krenželok - M. Kalus, Lindberg, Kotala - Lednický, Chlán, Fridrich. Trenér: Holaň.

Hradec Králové: Kiviaho - McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič, Gaspar - Werek, Miškář, Eberle - Jergl, Lalancette, Perret - Okuliar, Kevin Klíma, R. Pavlík - M. Chalupa, Štohanzl, Pilař. Trenér: T. Martinec.