"Bude to šílené." NHL vrcholí nevšední bitvou o play off, ve hře jsou i posily pro MS

Italská vláda v úterý vyhlásila nouzový stav kvůli rostoucím počtům migrantů z posledních týdnů, kteří do země plují přes Středozemní moře z Afriky. Potrvá šest měsíců a vláda na opatření s ním spojená vyčlení v první fázi pět milionů eur (asi 120 milionů korun). Informují o tom místní média. Itálie se letos potýká s více než čtyřnásobným přílivem migrantů ve srovnání s loňskem, jen za poslední tři dny doplulo do země přes tři tisíce lidí.

Podle agentury ANSA nouzové opatření mimo jiné usnadní zřizování nových přijímacích středisek pro běžence, ale také umožní posílit struktury zaměřené na repatriaci těch, kteří nemají právo v Itálii zůstat.

"Hovoříme o výjimečné situaci, italské ostrovy ten příliv samy nezvládnou," řekl ministr civilní ochrany Nello Musumeci, který byl do loňského října pět let guvernérem Sicílie. Právě ta se potýká s největší migrační vlnou. "Řekněme si to ale jasně, nouzový stav problém nevyřeší, je potřeba plný a zodpovědný přístup Evropské unie," dodal Musumeci.

Rovněž místopředseda vlády a ministr dopravy Matteo Salvini vyzval Brusel, aby Itálii pomohl. "Je nutné, aby se Evropa probudila a zasáhla. Už roky jen mluví, ale nehnula ani prstem," řekl lídr jedné ze dvou krajně pravicových stran italské koaliční vlády Salvini.