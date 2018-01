Hráli jsme jak nazdárci na výletě, hřímali hokejisté Jihlavy. Zvedli se až po nástupu Kořenáře

před 7 hodinami

O porážce Jihlavy v Třinci rozhodla první třetina, kterou Dukla podruhé v řadě ztratila poměrem 0:3. V dalším průběhu držel Jihlavu juniorský brankář Josef Kořenář dlouho na dostřel, ale Oceláři už si zápas vzít nenechali a zvítězili 4:1.

Třinec - Jihlavští hokejisté podlehli třineckým Ocelářům v 42. kole extraligy 1:4, přičemž podruhé za sebou prohrávali po první třetině už 0:3. Po výměně gólmanů a bouři v kabině ještě poslední tým tabulky utkání lehce zdramatizoval, ale Třinec si vítězství pohlídal.

Není to poprvé, ale příčina neznámá

Jihlava inkasovala první gól už po 47 sekundách, kdy Voldena prostřelil Dravecký. Další zásahy Třince přidal v páté a sedmnácté minutě Adamský. "Není to poprvé. První třetinu jsme tady byli jako na výletě. Jednoznačně jsme si v ní prohráli zápas. Nemám slov," hlesl kapitán Tomáš Čachotský. Opakoval se scénář z minulého utkání proti Spartě.

Ve druhé třetině Jihlava přidala a zásluhou Dostálka snížila na 1:3. "Něco jsme si k tomu řekli. Chtěli jsme být aktivnější, více se se soupeřem srážet. Trošku se to vyrovnalo, aspoň opticky, i když měl Třinec stále více šancí než my. Možná jsme přidali, možná oni trochu polevili," přemítal Čachotský. Až do 58. minuty zůstávala Dukla na dostřel dvou branek.

Gól Dostálka byl přitom vůbec první brankou Jihlavy v základní hrací době proti Třinci v této sezoně. "Hráli jsme špatně, nezasloužili jsme si body. Chceme hrát s každým soupeřem stejně, Třinec má kvalitní mužstvo a neřekl bych, že je to náš neoblíbený soupeř," řekl Čachotský. "Od první třetiny se odvíjel celý zápas," mrzelo jihlavského útočníka.

Kořenář potěšil výborným výkonem

Proč hrála Jihlava v první části tak špatně? "Každý hráč má na to nějaký svůj pohled. Možná jsme nebyli nachystaní v hlavách, možná to byla špatná rozcvička," kroutil hlavou kapitán. Z cizích kluzišť přivezla Jihlava tři body jen jednou v sezoně. "Naposled jsme ale v Olomouci i Boleslavi něco uhráli. Nemyslím si, že bychom měli nějaký blok," dodal Čachotský.

Po první třetině vystřídal norského brankáře Voldena junior Josef Kořenář, stejně jako v pátečním duelu se Spartou (tehdy střídal v 29. minutě). A znovu podržel mužstvo několika vynikajícími zákroky. "Podruhé naskočil a chytal výborně. Brankářům jsme moc nepomáhali, ani Lars za góly v první třetině nemohl," prohlásil Čachotský.

"Pepa do toho skočil za stavu 3:0 a měl tam těžké zákroky. Je to pro něho jen dobře," řekl na adresu gólmana úspěšné juniorské reprezentace jihlavský asistent trenéra František Zeman. "My jsme na začátku dostali lekci z produktivity, vstoupili jsme do zápasu jako nazdárci. Zkušený tým jako Třinec si už potom vedení pohlídá," zlobil se Zeman.

"Do hlav hráčů nevidíme, ale trápí nás to de facto celou sezonu. Na góly se nadřeme, lehce kasírujeme. Musíme se z toho poučit. Věřím, že to hráči pochopí a začnou hrát od prvního vhazování," řekl Zeman.

Liga mistrů je pryč a stále mrzí

Oceláři po dvou prohrách v extralize v řadě bodovali proti poslednímu celku naplno. "První třetinu jsme hráli výborný hokej, napadalo nám to tam. Pak jsme ale mysleli, že to půjde samo. První a druhá třetina byly jako den a noc. Měli jsme nějaké vyloučené, bylo to upracované, ale naštěstí jsme to zvládli," zhodnotil domácí asistent trenéra Marek Zadina.

V úterý Třinec vypadl v semifinále Ligy mistrů s Jyväskylou a zklamání ještě úplně nepolevilo. "Pořád mě to štve a dlouho bude. Zápas ve Finsku jsme pokazili ve druhé třetině, ale doma jsme se vrátili zpět do té série. Nakonec jsme byli velmi blízko postupu. Věřím, že nás to udělalo silnějšími," řekl slovenský útočník Ocelářů Tomáš Marcinko.

Třinečtí fanoušci poděkovali hráčům za účast v evropské soutěži a vyjádřili přání se do ní v příští sezoně vrátit. "Je to od nich pěkné gesto. Hnali nás dopředu, doma i na výjezdech byli skvělí," poděkoval Marcinko. Aby se Třinec do znovu kvalifikoval, měl by se kvůli postupovému klíči snažit o co nejlepší umístění už v základní části extralize.

"Určitě je to pro nás motivace. Ta soutěž se mi celkově líbí, všichni jsme to tak brali. Kladli jsme na Ligu mistrů vysoký důraz. Mrzí nás, že jsme se do vytouženého finále nedostali. To ke sportu patří, teď se musíme soustředit na extraligu," uzavřel Marcinko, který se v uplynulém týdnu objevil v nominaci slovenské reprezentace pro olympiádu v Koreji.