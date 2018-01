Zklamání místo euforie. Ligu mistrů jsme si užili, ale měli jsme jít do finále, zní z Třince

před 1 hodinou

Třinečtí hokejisté vrátili ve druhém utkání semifinále Ligy mistrů Jyväskyle porážku 2:4, ale padli v rozhodujících nájezdech. Po zápase tak zavládlo v šatně Ocelářů obrovské zklamání.

Třinec - Druhé semifinále hokejové Ligy mistrů mezi Třincem a finskou Jyväskylou se dlouho z pohledu domácích Ocelářů nevyvíjel dobře. Přesto měli nakonec finále na dosah ruky. Slezané vrátili Finům porážku 2:4 z úvodního střetnutí, ale nezvládli rozhodující nájezdy.

Můžeme být pyšní, řekl Růžička

Třinecký střelec Martin Růžička otevřel skóre už ve třetí minutě a umazal jeden gól z manka, které museli Oceláři v odvetě dohánět. "Byla to taková ťafka na psychiku, ale v kabině jsme se pořád povzbuzovali, nechtěli jsme končit," uvedl útočník. Po první třetině Třinec prohrával 1:2, ale v dalším průběhu otočil na 4:2 a byl blízko také páté brance.

"Jejich gólman chytal velmi dobře, ale škoda, že jsme pátý gól nedali. Šance byly i v prodloužení. Ukázalo se, že nájezdy nám dlouhodobě nejdou. Velká škoda," smutnil Růžička, který sám penaltu neproměnil. Zvolil střelu mezi betony, ale brankář Olkinuora mezeru ucpal. Zatímco nikdo z Ocelářů neuspěl, Hrubce překonali Immonen a Suomela.

Třinec soupeře přestřílel, často jej držel okolo branky a může litovat nepovedené druhé třetiny před týdnem ve Finsku, jež dost možná stála Oceláře postup. "Je to velké zklamání. Dneska jsme si nezasloužili prohrát. Ale jsem na náš tým pyšný a diváci mohou být také. Za to, co jsme předvedli. Prali jsme se až do konce," prohlásil Růžička.

Mladí bráchové rozdílovými hráči Třince

Produktivní útočník Ocelářů vytěsnil z hlavy zklamání z nominace na olympiádu, do které se nakonec nevešel. "Nechci se k tomu vracet. Pokaždé, když vstoupím na led, myslím jen na daný zápas. Tak to bylo i dnes," zdůraznil Růžička. Nezapomněl pochválit bratry Kovařčíky, kteří byli esem třineckého výběru a zařídili tři z jeho čtyř branek.

"Dneska byli mladí rozdílovými hráči. Strašně moc nám pomohli. Hlavně ve třetí třetině to byl frkot, co byli na ledě, smrdělo to gólem," vyzdvihl dvaatřicetiletý forvard mladší spoluhráče. "Trenér na ně pořádně sází a oni tu důvěru splácejí. Hrají v neskutečné laufu," přidal k Michalu a Ondřeji Kovařčíkům jejich častý parťák z formace Aron Chmielewski.

Dvě minuty před koncem mohl Růžička rozhodnout a přivést zaplněnou Werk Arenu do absolutního varu, ale střelou z mezikruží gólmana JYP nenachytal. "Mrzí mě to. Stačilo trefit růžek, myslím si, že by to neměl. Dal jsem to lehce níž, do vyrážečky. Chytil to," konstatoval Růžička.

Zářez od rozhodčích, zlobil se viceprezident

Třinečtí byli v zápase vyloučeni dvakrát, finský soupeř čtyřikrát. Přesto to byli Oceláři, kdo často proti toleranci švédsko-americké dvojice hlavních sudích protestoval. Především za stavu 4:2 přišli při jednom střídání dva třinečtí hráči o hůl a vztekle se od rozjetého náporu vraceli na střídačku.

Naštvání projevil také klubový viceprezident Jan Czudek, když po utkání vykročil z kabiny svého mužstva mezi novináře. "S plným vědomím říkám, že jsem na celý tým hrdý. Předvedl skvělý výkon. Zato od rozhodčích to byl dneska velký zářez. Budeme si na ně stěžovat," předeslal rozzlobený Czudek, velký příznivec projektu Ligy mistrů.

Chmielewski: Jejich brankář není férový hráč

Vrcholem třinecké křivdy pak byla situace na začátku čtvrté série nájezdů, kdy se proti Finovi Olkinuorovi rozjel domácí Chmielewski. Brankář JYP ještě před zakončením Oceláře pustil hůl a střelu mu značně ztížil. "Hokejka mu vyklouzla, nájezd se měl opakovat. Po zápase jsem mu říkal, že to není fér," přiblížil šestadvacetiletý polský útočník.

"Měl to říct rozhodčím. Potom mi řekl, že ví, že mu hokejka vyklouzla, ale to už je pozdě. Není to férový hráč, tolik vám k tomu povím," pokračoval zklamaný Chmielewski. Nájezd neproměnil a Suomela vzápětí zajistil postup Jyväskyly, která si zahrají finále na ledě švédského Växjö.

"Čekali jsme, že se k nám štěstí v nájezdech přikloní," věřil Chmielewski. "Byli jsme kousek od postupu, nakonec nic. Mrzí nás to. Měli jsme šance, hrálo se nám dobře, byli jsme silní na puku. Letos si Ligu mistrů užil celý tým, bylo to skvělé. Moc zápasů jsme neprohráli, trefili jsme na těžké soupeře. Byl to pro Třinec dobrý ročník," zhodnotil Chmielewski.

Vedení soutěže bylo po celou dobu nadmíru spokojeno s přístupem Ocelářů k Lize mistrů, což dnes jen potvrdili fanoušci slezského týmu. Na stadion jich přišlo více než pět tisíc a vytvořili atmosféru srovnatelnou s play off. "Fanoušci nás podporovali, ten obrat na 4:2 se povedl i díky nim. Doufám, že nám tak budou fandit i v extralize," uzavřel Polák.