Kdo bude bojovat o extraligu: Kladno má dres pro Jágra, favoritem je Motor. Zapojí se ostatní?

před 6 hodinami

WSM Liga vstoupila do poslední čtvrtiny a na prvním místě se drží České Budějovice. Kladno vzhlíží s nadějemi do Calgary, ale do boje o baráž chtějí promluvit také Karlovy Vary či Prostějov.

autor: Ondřej Zoubek | před 6 hodinami

Související







Hlavní zprávy