V sauně bývá zima, smál se hrdina Kacetl svému zápřahu. Spartu pak dorazili Slováci

Třinec zvládl v hokejové extralize už jedenáctou sérii play off v řadě, ve čtvrtfinále to odnesla Sparta. Oceláři vystavěli postup na důkladné systémové hře a výborných výkonech Ondřeje Kacetla. Brankáře, který neprožil nikterak vydařenou základní část, ale v rozhodujících zápasech sezony opakovaně září.

V základní části odchytal 16 zápasů, vyhrál čtyři. Když byl Kacetl v únoru právě na ledě Sparty střídán ve 13. minutě po třech obdržených gólech, zlostně na střídačce švihnul hokejkou.

Kacetl v play off proti Spartě? Pět zápasů, čtyři výhry. Úchvatná čísla 95,9 procenta v úspěšnosti zákroků a průměr 1,37 branky na utkání.

"Já se snažím chytat pořád stejně. Obdivuju kluky přede mnou, co všechno v té papírové výstroji pochytají. V play off skáčou po hlavě. Já bych to nezvládl bez nich, oni beze mě. Stojí při mě také štěstí," krčil skromně rameny poté, co Oceláři vyřadili Pražany 4:2 na zápasy.

Nejvíce podržel dvaatřicetiletý znojemský rodák svůj tým v nedělním pátém utkání série v Praze. Oceláři tam v čele s ním ubránili šest oslabení za sebou a navzdory všem statistikám vyhráli 3:0.

Kacetl zpětně označil druhou třetinu toho zápasu za nejtěžší v kariéře.

"Klukům jsem po ní říkal, že v sauně bývá zima," smál se. "Opravdu jsem si myslel, že polknu dušičku, naštěstí jsme to odblokovali a povyhazovali. Jsme rádi, že jsme vyřadili takhle silný tým. Sparta byla adept na titul, vyhlašovali to a šli si za tím," pokračoval gólman.

V součtu s loňskou a předloňskou titulovou jízdou, plus sezonou před pěti lety v Pardubicích, nasbíral Kacetl v play off už jedenáct nul. Nechal za sebou Romana Čechmánka (10) a lepší jsou už jen další legendy Petr Bříza (12) a Roman Málek (13).

"Na to se možná podívám na konci play off. Teď je to jedno, hlavně ať se vyhraje," nepřekvapil mantrou typickou pro vyřazovací boje.

V útoku sestřelili Spartu v šestém čtvrtfinále Slováci. Úvodní gól obstaral Vladimír Dravecký, čímž navázal na syna, který dříve odpoledne rozhodl druhé semifinále dorostu Ocelářů proti Spartě (Třinec vede 2:0).

Hned dvakrát se trefil Tomáš Marcinko a největší parádu úterního večera měl na svědomí Libor Hudáček. U mantinelu se zbavil bránících soupeřů, nabruslil si před Jakuba Kováře, prostrčil hůl mezi nohama a zvedl puk nechytatelně pod horní tyčku.

"Takový gól jsem dal naposled asi v 17 letech ve Spišské Nové Vsi. Je to hrozně dávno," usmíval se střelec. "Sledoval jsem to kdysi na YouTube, ale pak mi to dlouho nevycházelo," komentoval způsob koncovky, který proslavili Otakar Vejvoda, Robert Kysela, Marek Malík či Tomáš Hertl.

Hudáčkův gól na 3:0 ve třetí třetině Spartu nakřápl, byť za chvilku snížil Michal Kempný. Přesilovková trefa Marcinka na 4:1 už Pražany dorazila.

"Ta série byla pro mě jako sinusoida. Chvíli jsem byl nejšťastnější člověk na světě, pak se mi stalo to, co se stalo. Na to není omluva. Ale jsem rád, že jsem se mohl vrátit a že jsme sérii zvládli," hodnotil Marcinko při popisu osobně dost nevšedního průběhu čtvrtfinále.

V prvním zápase v Praze zapsal bilanci 1+1, druhý vynechal a byl při narození syna Leona. Ve třetím utkání skóroval, to čtvrté nedohrál kvůli seknutí Stefana Warga do rozkroku, načež i pátý duel musel vynechat z důvodu disciplinárního trestu. Do šestého se vrátil s bilancí 2+1.

"Nešel jsem do toho souboje s Wargem s tím, abych mu ublížil. Zvlášť ne v té části těla. Z videa to nebylo nejzřetelnější, ale jakmile hokejka míří někam od kolena výše, bere se to takto. Doteď mě to mrzí, nicméně záměr v tom nebyl," dušoval se urostlý útočník.

Třinec si paradoxně poradil v obou zápasech bez Marcinka, i v duelu, kdy musel Slovák po faulu do šatny. A tak teď může vyhlížet semifinále proti vítězi základní části z Pardubic, které začne na východě Čech v neděli.