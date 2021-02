Třinec už si trofej pohlídá, myslí Netík. Ale pro play off má Sparta výhodu v brance

Základní část hokejové extraligy vbíhá do cílové rovinky. Čtrnácti týmům zbývá odehrát poslední čtyři kola a už delší dobu je jasné, že Prezidentský pohár získá Třinec, anebo Sparta. Tomáš Netík, kovaný sparťan, který však spojil kariéru i s Oceláři, věří Třinci. Pro play off už ale naklání misky vah na stranu Pražanů.

Třinečtí hokejisté mají před závěrečnými čtyřmi zápasy 103 bodů, Sparta o čtyři méně. Když ve čtvrtek celek z hlavního města nečekaně zaváhal proti Litvínovu, mohli Oceláři v pátek v Hradci zavelet k rozhodujícímu nástupu. Jenže Mountfield jim sérii pěti výher v řadě uťal.

Proto jsou před dnešním vzájemným soubojem Sparty a Třince karty v bitvě o Prezidentský pohár pro vítěze základní části stále ještě docela otevřené. Nicméně platí, že pokud chce jít Sparta do play off z první pozice, nutně musí svého přímého konkurenta zdolat.

"Pro Spartu už je to hodně těžká mise. I kdyby vyhrála, bude muset naplno bodovat i ve zbylých třech zápasech a ještě spoléhat na další klopýtnutí Třince. Myslím, že Oceláři už si to pohlídají a první trofej zřejmě získají oni," míní bývalý útočník Tomáš Netík.

Netík je pražským rodákem a odchovancem Sparty. Vyhrál s ní play off v letech 2006 a 2007, pamatuje tedy její dosud poslední extraligové tituly. Oficiálně má na kontě také ten z roku 2002, byť tehdy odehrál jen čtrnáct utkání v základní části a do vyřazovacích bojů nezasáhl.

V extralize odkroutil v součtu s play off více než 500 utkání a drtivou většinu z nich v dresu s písmenem "S". 47 extraligových duelů zapsal v Karlových Varech, sedm v Liberci a sedmnáct právě v Třinci.

"Neznám hokejistu, který by se chlubil, že vyhrál Prezidentský pohár. Tím vůbec nechci říct, že to nic neznamená, jenže gró zkrátka leží v play off. Vyhrát ligu znamená pro hokejistu vyhrát play off," pokračuje Netík o aktuálním souboji Třince a Sparty.

Prezidentský pohár Pohár prezidenta Českého svazu ledního hokeje se uděluje od roku 2010. Seznam vítězů: Plzeň (106 bodů), Třinec (96), Sparta (107), Zlín (94), Sparta (110), Třinec (107), Liberec (118), Liberec (103), Plzeň (107), Liberec (101), Liberec (102). Třinec (aktuálně má 103 bodů) usiluje o první triumf v základní části od roku 2015, čekání Sparty (momentálně 99 bodů) trvá ještě o rok déle. Po dnešním vzájemném utkání v Praze mají oba soupeři následující los. Třinec hraje v úterý doma s Litvínovem, v pátek s Mladou Boleslaví, načež základní část uzavře v neděli v Českých Budějovicích. Sparta nastoupí právě na ledě Motoru v úterý, v pátek ji doma čeká brněnská Kometa a v neděli Mladá Boleslav.

Přesto jistou prestiž mezi kluby ovládnutí dlouhodobé části ligy má. "Ano, kluby jsou v tom zainteresované i po finanční stránce. Dává vám to až do finále výhodu domácího prostředí pro začátek série i případný sedmý zápas. Na druhou stranu bez diváků se ten rozdíl docela maže, navíc kolikrát je lepší začínat sérii play off venku," přemítá.

Třinec rozjel sezonu rekordní šňůrou dvaceti zápasů, v nichž bodoval, pak na ni ovšem navázal deseti utkáními v řadě bez tříbodové výhry. V polovině ledna se Oceláři zase zvedli a v posledních osmnácti duelech pouze třikrát poznali hořkost porážky.

Sparťané si udržují konstantní formu takřka po celou dobu aktuálního ročníku. Ani jednou se jim nestalo, že by třikrát za sebou prohráli.

"Vyhnuly se jim větší průšvihy, to se často nevidí. Nějaká krize většinou přijde, ale Sparta ji neměla. Hraje dobrý hokej, daří se klíčovým hráčům, dobře chytají brankáři," říká Netík. "Třinec měl těžké to nastolené tempo udržet, několik hráčů mu odešlo do Ameriky, ale už to zase nastartovali. Potvrzují, že na špici tabulky jsou zaslouženě," pokračuje.

Po Vánocích přivedla Sparta k Matěji Machovskému jako zálohu do brány zkušeného Alexandera Saláka, který chytal v posledních týdnech určitě ve větší pohodě.

Machovský střídal doma v duelech proti Pardubicím, Třinci a Litvínovu vždy ještě před startem druhé třetiny, vyžral si porážku s Olomoucí. Za celý únor vychytal Spartě jedinou výhru. I tak Netík tvrdí, že v bráně má Sparta oproti třineckým Jakubu Štěpánkovi a Ondřeji Kacetlovi navrch.

"Sparta by měla být vzadu silnější než Třinec, jeho gólmani teď nejsou na úrovni, jakou měl třeba Šimon Hrubec před dvěma lety při jízdě Ocelářů za titulem. Tam vidím výhodu Pražanů," tvrdí jasně.

V útoku může sparťany těšit široká komplexní kvalita jejich mužstva, v elitní třicítce kanadského bodování má druhý tým tabulky hned šestici zástupců - Michala Řepíka, Davida Tomáška, Romana Horáka, Lukáše Pecha, Lukáše Rouska a Jana Buchteleho.

Zato Třinec spoléhá vpředu hlavně na smrtící první formaci s Martinem Růžičkou (nejvíce asistencí v extralize, dělí se o první místo v bodování s Peterem Muellerem), Matějem Stránským (nejlepší kanonýr extraligy) a Petrem Vránou, jenž přišel do Třince právě ze Sparty před dvěma lety.

V první třicítce bodování mají Oceláři ještě nejproduktivnějšího beka soutěže Martina Gernáta, dalšího muže se sparťanskou minulostí.

"Je bez debat, že jsou to výborní hráči, které Třinec k úspěchu potřebuje. Nicméně nemyslím, že to u Ocelářů stojí na první lajně až moc, třeba jako v Plzni na Gulim (Milanu Gulašovi, pozn. red.)," zmiňuje Netík. "Třinec má i další hráče, kteří to umí vzít na sebe. Například bráchy Ondru a Michala Kovařčíky, také oni jsou hodně šikovní a produktivní," doplňuje.

Coby kovaného sparťana, jenž má klubismus v krvi (Netíkův otec Tomáš nastupoval v útoku Sparty v 70. a 80. letech), Netíka současné obrození Sparty nesmírně těší. Po dvou desátých místech skončili Pražané před rokem v základní části třetí a letos si znovu polepší.

"Kvalitní trenéři mají k dispozici kvalitní hráče, kteří plní, co se po nich chce. Ve Spartě je zdravé prostředí, je nastavena dobrá cesta. Petr Ton s Hlínou (Jaroslavem Hlinkou) složili výborný mix zkušených a hladových kluků. Mají na to, aby udělali velký výsledek," usmívá se Netík.

Čtyři kola před koncem základní části neexistuje ani teoretická šance, že by Prezidentský pohár vybojoval někdo jiný, tak moc jsou Třinec a Sparta odskočení. Třetí Mladá Boleslav ztrácí na Oceláře patnáct bodů, čtvrtý Hradec sedmnáct, pátý Liberec osmnáct a šestá Plzeň dvaadvacet.

Jsou Třinec a Sparta jasnými favority i pro play off? "To je ošidné, v tom je play off kouzelné. V roce 2006 jsme do posledních kol se Spartou bojovali o osmičku a nakonec jsme celou extraligu vyhráli. Nikdy nemůžete nikoho odsoudit, stát se může cokoliv," odpovídá Netík.

"Nicméně si myslím, že by tyto týmy měly odskočení potvrdit a do finále postoupit. Ostatní budou nepříjemní, ale když se Třinci a Spartě vyhnou zranění důležitých hráčů nebo výpadky brankářů, jsou velkými favority," přidává muž, který zažil se Spartou také prohrané finále v roce 2016.

Pět let od posledního boje o titul, už čtrnáct let od posledního celkového triumfu. Netík cítí, jak moc Sparta potřebuje úspěch. "Pro fanoušky a lidi kolem, kteří pro klub pracují. Ale pořád je to strašně daleko," soudí.

V play off 2019 bylo umístění po základní části směrodatné, ve finále se opravdu střetl Liberec, vítěz Prezidentského poháru, s druhým Třincem. Totéž platilo za poslední dekádu ovšem už jen v letech 2016 a 2015.

"Zase tak často se to nestává," přikyvuje Netík. "Ale je pravda, že série Třince proti Spartě ve finále by nabídla rozhodně parádní podívanou," nepochybuje majitel třiceti startů za národní tým, jenž svou kariéru extraligového hráče uzavřel před čtyřmi lety právě u Ocelářů.

Pak pokračoval do Záhřebu, Košic, Innsbrucku, než se s hraním hokeje vloni rozloučil v nižší finské soutěži. Od začátku aktuální sezony vede osmatřicetiletý Netík s Františkem Ptáčkem sparťanské dorostence.

"Když o mě nestály top kluby v extralize, jinde v Česku jsem hrát nechtěl. Zvolil jsem cestu do EBEL ligy, v Záhřebu a Innsbrucku se nám s rodinou moc líbilo. Pak přišla covidová doba, zahraniční angažmá pro mě bylo pasé, tak jsem to zabalil," vysvětluje Netík nenápadný konec.

"Trenérská stránka mě zajímala a považuju za velkou čest, že jsem mohl naskočit rovnou k dorostu Sparty. To už nejsou žádné malé děti. Baví mě to, s Frantou máme rozdělenou práci zhruba padesát na padesát. Pořád se rozkoukávám a co bude dál, to se teprve uvidí," uzavírá.

V podvečer se posadí k televizi a bude sledovat souboj dvou nejlepších extraligových mužstev. Sparta hostí Třinec od 17:20, a to před kamerami ČT Sport. Jen vítězství ji udrží v boji o Prezidentský pohár, porážka by trofej téměř definitivně vložila do rukou Ocelářů.