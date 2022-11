Idiotské fauly Sparty a příliš hvězd. Varaďa by byl nejlepší volba, soudí Richter

První čtvrtina základní části hokejové extraligy je pryč a jeden z hlavních favoritů se potápí ve spodní polovině tabulky. Sparta už sedm zápasů čeká na tříbodovou výhru a pod trenérem Pavlem Paterou se začíná kývat židle. "Ještě bych mu dal prostor, ale v případě odvolání by byl nejlepší volbou Venca Varaďa," tvrdí bývalý útočník a kovaný sparťan Pavel Richter.

Sparta vyhrála v základní hrací době jen čtyři ze šestnácti zápasů extraligy. Je to pádný důvod k nespokojenosti a obavám?

Rozhodně. Je to mužstvo, které má plno hvězd, podle mě až moc. To se odráží na tom, že někteří hráči nebojují, jak by měli. Jsou tam výjimky jako Michal Řepík, který hraje vyloženě dobře, ale celé to neutáhne. Spoustu ostatních členů týmu hraje pod své možnosti.

Asi nikdo by nehádal, že po první čtvrtině bude Sparta v tabulce pod Karlovými Vary.

To vůbec ne. Jenže ostatním týmům se daří sbírat body pravidelně, třeba Pardubice a Vítkovice už utekly Spartě docela dost. V neděli Sparta vedla 2:0 s Olomoucí, která hraje výborně do obrany, ale nikdy neuměla zápasy otáčet. Spíš udržela těsné vedení. A teď, místo toho, aby to Sparta suverénně dohrála, pro to množství diváků, kteří do O2 areny pořád chodí, tak přestane hrát. Chybí obětavost a vůle po vítězství.

V čem konkrétně vidíte problém na ledě?

Je tam toho více. V první řadě strašně moc blbých, až idiotských faulů. Sparta hrála na ledě posledního Litvínova, udělá tam šest faulů a dostane tři góly z přesilovek. Tak se nedá hrát. Dělají hrubé chyby v obraně, pak to hasí fauly.

Rozjely se spekulace o možném odvolání trenéra Pavla Patery. Vedení Sparty vyjádřilo nespokojenost s projevem mužstva. Jak to vidíte vy?

Odvolávání trenérů po třinácti nebo patnácti zápasech mi strašně vadí. Absolutně nesouhlasím s tím, když hrál trenér Jaroslav Modrý v Motoru s nožem na krku, že musí vyhrát, jinak končí. To bych teda skončil hned, protože trénujete pod stresem a jako trenér taky děláte chyby. U Sparty bude záležet na dnešním zápase v Plzni a nedělním doma s Pardubicemi. Do té doby tam Pavel Patera vydrží, snad uhraje nějaké body a zklidní se to. Ještě bych tomu dal čas.

Co jste říkal na Paterův příchod do Sparty? Dělal asistenta v Mladé Boleslavi, ale zkušenosti coby hlavní kouč v extralize neměl.

Nevadilo mi to, v Mladé Boleslavi ukázal, že nemusí být špatný trenér. Já jsem byl navíc hrozně rád, že se do Sparty vrátil Patrik Martinec. Věřil jsem, že tomu dá klubovou sílu. Vždy to byl velký bojovník, jako trenér má zkušenosti ze světa. Jako hráč padal do ran, dřel. Chtěl jsem, aby to přenesl do Sparty, ale zatím to tak není. Od hráčů je to moc profesorské.

Podle zpráv deníku Sport už Sparta oťukává trenéra Václava Varaďu.

To je další kluk, který sežral puk před vlastní bránou a vyplivl ho do té soupeřovy. Jako trenér si k sobě vybíral hráče, kteří bojovali za mužstvo. S Třincem třikrát za sebou vyhrál extraligu, to není náhoda.

Uměl byste si ho představit ve Spartě?

Pokud by opravdu odvolali Pateru, Venca Varaďa by byl nejlepší volba. To je doopravdy trenér, který ví, jak si mužstvo poskládat.

Pojďme ještě zpět k týmu Sparty. Erik Thorell po vynikající minulé sezoně boduje jen zřídka, jeho bratr Gustaf, jenž přišel z Plzně, zatím neskóroval. Čekáte třeba možnou výměnu?

V minulé sezoně hrál Erik Thorell dobře, ale teď jsou oba podprůměrní. Navíc cizinci musí být prostě mezi nejlepšími hráči mužstva. Na co je vám v týmu cizinec, který má po šestnácti zápasech bilanci 0+2? To je slušně řečeno na nic. Z výkonů Švédů jsem hodně zklamaný. Já jsem hrál v zahraničí sedm let, a pokud bych nebyl produktivní, vymetli by mě.

Ani další posila, Dominik Simon, se skoro neprosazuje.

Jak říkám, to je jeden z hráčů, který má své jméno. Sparta má několik takových hvězd, ale málo bojovníků. To ji sráží. Dominik Simon taky není v optimální formě, nicméně je to problém skoro celého mužstva. Těch chyb je hodně hlavně v obraně, kde obránci někdy brutálně ztrácejí puky. To pak můžete soupeře vysoko přestřílet, a stejně prohrajete.

A brankáři Jakub Kovář s Josefem Kořenářem se někdy mohou přetrhnout. Kovář se po střídání s Olomoucí pořádně vztekal, když zahodil masku a rovnou odkráčel do šatny.

Ty chyby sráží celý tým. A v zápasech, které jsem viděl, brankáři ještě Spartu hodně podrželi. Jakub Kovář chytá výborně a patří k lepším nákupům, které klub udělal. Není divu, že ho současná situace štve.

I v minulé sezoně byla Sparta v tomto období v krizi, prohrála osmkrát v řadě. Vedení ale zachovalo klid, jen k trenérovi Josefu Jandačovi doplnilo Miloslava Hořavu. Výsledkem bylo nakonec třetí místo v základní části a finále play off.

Přeju si, aby se ta kvalita ukázala i v této sezoně. Když má Sparta bezesporu jedno z nejdražších mužstev v extralize, musí to přece odpovídat na ledě.

Vnímáte to na druhou stranu tak, že vyložená panika není namístě? Když přihlédneme i k tomu, že do play off postupuje dvanáct týmů ze čtrnácti.

Přesně tak, extraliga bude ještě dlouhá. Navíc nedávno přišel do obrany Michal Kempný, mohl by to zvednout. Mluví se o dalších becích. Sparta ví, kde ji tlačí bota, a stále má prostor s tím něco udělat.