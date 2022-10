Hvězda s břichem, jíž vyčítali hot dogy. Železný muž NHL udivuje životosprávou

Hokejová NHL má nového železného muže. Překvapivě jím je americký útočník Phil Kessel, který neproslul zrovna příkladnou životosprávou. Na první pohled ani nevypadá jako elitní sportovec.

V týdnu se Kessel zařadil mezi 106 hráčů, kteří v NHL pokořili metu 400 gólů. Hlavně ale odehrál 990. zápas v řadě, což nikdo předtím nedokázal.

Na začátku profesionální kariéry musel přemoct vážně obtíže. Jako nováčkovi mu diagnostikovali rakovinu varlat a po několika letech musel na operaci také kvůli pochroumanému ramenu. Když se ale v listopadu 2009 vrátil, už nezmeškal jediný duel.

V NHL se přitom běžně stává, že hokejista neodehraje všechny zápasy základní části. Někdy ho vyřadí zranění nebo nemoc, jindy skončí na tribuně jako zdravý náhradník či spadne na farmu.

Kessel nic z toho už dlouhé roky nezažil. V minulých sezonách ho nezastavila ani covidová pandemie, při níž mnozí hráči končili po pozitivním testu v karanténě bez ohledu na to, jestli vykazovali příznaky onemocnění.

V uplynulém ročníku Kessela málem stoplo něco jiného - narození dcery. S Arizonou se však do Detroitu vypravil a odehrál alespoň jedno střídání, než soukromým letadlem, které mu zařídil majitel klubu Alex Meruelo, odletěl zpátky domů, aby byl u porodu včas.

Nyní tak může v dresu Vegas Golden Knights, s nimiž v létě podepsal roční smlouvu na 1,5 milionu dolarů, dosáhnout na neskutečných tisíc zápasů v řadě.

Kdo by to byl řekl. Pětatřicetiletý Kessel si totiž nikdy moc nelámal hlavu se správnou životosprávou. Podle bývalých spoluhráčů pil místo vody v lepším případě ochucený sportovní nápoj a v tom horším kolu. Cukru se nebál ani v jídle.

"Pamatuju si, že jsem v olympijské vesnici vkročil do jeho pokoje a viděl, jak má vedle postele naskládané obaly od sladkostí. Myslím, že si je přivezl z domova," zavzpomínal pro stanici Sportsnet na zimní olympiádu v Soči Kesselův parťák z americké reprezentace Blake Wheeler.

"Phil také hodně dlouhou dobu vůbec nepil vodu, nechutnala mu. Ale nevím, jestli to pořád platí," dodal.

Kesselova životospráva se stala velkým tématem při útočníkově výměně z Toronta do Pittsburghu v roce 2015. Novinář Steve Simmonds z deníku Toronto Sun napsal, že Leafs už měli Kessela dost. "Ať už jde o stravu, trénink nebo samotnou hru, nic nedělal pořádně," uvedl. Zkritizoval rovněž hokejistovu údajnou zálibu v denním pojídání hot dogů.

Kessel později vtipně reagoval fotkou, na níž pojídá hot dog přímo ze Stanleyova poháru. S Pittsburgem slavil hned dva tituly a pomohl k nim 45 body (18+27) ve 49 zápasech play off.

Tou dobou byl na vrcholu, ročně pobíral osm milionů dolarů. Zřejmě kvůli volnější životosprávě však nevypadal a dodnes nevypadá jako elitní hokejista. "Má trochu břicho," podotkl bývalý Kesselův kouč z Pittsburghu a Arizony Rick Tocchet. "Lidé si však neuvědomují, že navzdory postavě je to zatraceně dobrý sportovec."

Phil Kessel v předminulé sezoně, kdy ještě v dresu Arizony dosáhl na 900. bod v NHL:

"Například má strašně silné nohy," pokračoval Tocchet. "Ať už přijde do kteréhokoliv týmu, v dřepech tam vždycky patří k pěti nejlepším chlápkům. Přejete si jako trenér, aby jednou za čas dělal víc kardia? Samozřejmě. On vám na to ale řekne, že potřebuje odpočívat. Dřív jsme se tomu smáli. Každopádně je to hříčka přírody."

"Rozhodně je přirozeně nadaný na sport, možná víc než 99 procent kluků, kolem kterých se pohybuje," přidal Alex Goligoski, který s Kesselem nastupoval v Arizoně a na univerzitě.

K 990 zápasům v řadě dospěl 35letý Američan i díky tomu, že podobně jako třeba Johnny Gaudreau z Columbusu nevyznává fyzický styl hry. Třeba v minulé základní části rozdal jen šest bodyčeků a zblokoval 21 střel. K tomu si na ledě počíná chytře, ví, jak neupadnout do léčky tvrdých obránců. A když už se zraní nebo mu není dobře, jako správný železný muž to přetrpí.