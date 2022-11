Plzeňské indiány posílí slovenský reprezentační útočník Holešinský

Hokejisty extraligové Plzně posílí slovenský reprezentační útočník Adrián Holešinský. Bronzový medailista z letošních olympijských her v Pekingu přichází z Nitry, kde se domluvil na předčasném ukončení smlouvy. Oba kluby potvrdily nové angažmá šestadvacetiletého hráče na svých oficiálních webech.

V Plzni Holešinský nahradí dánského útočníka Nicolaie Meyera, který v klubu v polovině října skončil. "Hledali jsme možnost posílení kádru a vybírali jsme z několika jmen. Adrián byl naší jasnou a první volbou, o jeho příchod jsme velice stáli," uvedl sportovní manažer Plzně Tomáš Vlasák. "Osobně ho sleduji už delší dobu. Všiml jsem si ho asi před dvěma roky v Praze s národním týmem a zaujal mě. Očekáváme, že nám pomůže herně a s produktivitou a celkově mužstvo vhodně doplní," doplnil Vlasák.

Holešinský využil výstupní klauzuli ve smlouvě s Nitrou. "Klub mu vyhověl a uvolnil ho do zahraničí tak, jak jsme byli před sezonou domluveni," uvedl ředitel slovenského klubu Miroslav Kováčik. Dodal, že Holešinský v minulosti již několik nabídek z Finska a Česka odmítl. "Na odchod není nikdy správný čas, ale teď si to vyhodnotil tak, že to chce zkusit," řekl Kováčik.

Holešinský přišel do Nitry v roce 2020 ze zámoří, kde působil v univerzitní soutěži NCAA. Prosadil se do reprezentace a v roce 2021 startoval na mistrovství světa v Lotyšsku, letos nechyběl ve slovenské sestavě na olympiádě v Pekingu.

Za Nitru Holešinský odehrál 113 zápasů a nasbíral 88 kanadských bodů. I díky němu tým v minulé sezoně postoupil do finále play off. V aktuálním ročníku vstřelil v 13 utkáních pět branek a přidal šest asistencí a byl nejproduktivnějším hráčem týmu.

"Plzeň je velice dobrá organizace a jsem moc rád, že měla o mě zájem. Měl jsem už nějaké nabídky z Finska, ze Švédska i z České republiky, ale dal jsem přednost Plzni. I když vidím, že její výsledky v extralize jsou kolísavé. Proto budu velice rád, když pomůžu k lepším výkonům a přispěju k produktivitě," uvedl Holešinský na plzeňském webu.

V dresu Západočechů by se měl poprvé představit v pátek v Karlových Varech, případně v neděli doma proti Liberci. "Budu se snažit využít svoji rychlost, která mě dostala tam, kde jsem. Chci být produktivní jak z hlediska asistencí, tak při proměňování vlastních příležitostí. Do každého zápasu jdu na sto procent, a když je třeba, nebojím se přitvrdit," charakterizoval Holešinský sám sebe.

V Nitře by měl slovenského reprezentanta nahradit kanadský útočník Brad Morrison, kterého klub minulý týden angažoval. Do svého bývalého týmu by se podle informací slovenských médií měl vrátit i útočník Jozef Baláž, jenž předčasně ukončil působení v Karlových Varech.