S baráží jsme počítali, řekl asistent trenéra Pardubic Janecký

"Musíme si zvednout sebevědomí. Musíme hrát disciplinovaně a hlavně také musíme hrát tak, abychom se udrželi v extralize," řekl asistent trenéra pardubického Dynama Otakar Janecký.

Plzeň - Hokejisté Pardubic po úterní porážce 2:5 v předposledním kole základní části extraligy na ledě Plzně přišli i o teoretickou šanci vyhnout se baráži. S jistotou účasti v boji o záchranu už ve východočeském klubu pracovali větší část sezony. Po lednové změně majitele a výměně trenérů se výsledky ale nezlepšily. Tým vedený trojicí Miloš Holaň, Pavel Marek a Otakar Janecký nyní dokonce prohrál osmkrát v řadě.

"To už jsme věděli dávno, že jsme v baráži. Víme, jak s tou situací pracovat. Musíme si zvednout sebevědomí. Musíme hrát disciplinovaně a hlavně také musíme hrát tak, abychom se udrželi v extralize," řekl po prohře v Plzni 2:5 asistent trenéra a bývalý vynikající útočník Dynama Otakar Janecký.

"V tom play out už je to dané. My a Karlovy Vary jdeme jistě do baráže a celá ta soutěž bude pro nás o tom, abychom se takticky a psychicky připravili na ty pro nás nejdůležitější zápasy v sezoně. Nebude to žádná sranda," varoval svěřence před zápasy, v nichž už nebudou moci odvrátit baráž a které odehrají spíše z povinnosti.

"Play out rozhodně nebudou žádné srandazápasy, protože budeme hrát s dobrými týmy, ale pro nás je stejně nejdůležitější, abychom pak do následné baráže nastoupili s o trochu lepším sebevědomím a v lepší herní pohodě," našel hlavní motivaci před souboji s karlovarskou Energií a dalšími dvěma dosud neznámými týmy.

Pardubice před závěrem sezony postrádají zraněného hrajícího spolumajitele Petra Čáslavu a především nemocného kapitána Tomáše Rolinka.

"Já si myslím, že Tomáš zítra dobere antibiotika. Nevím, jestli už bude připravený na páteční zápas. Asi by bylo zbytečné jeho návrat do sestavy uspěchat. Hlavní pro nás bude, aby byl v pořádku nachystaný na ty zápasy, které budou před námi po základní části," dodal Janecký.

