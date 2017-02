Prohráli potřetí v řadě, přesto slaví titul. Jsem trochu kyselý, pokuty ale nechystám, smál se Pešán

před 44 minutami

Vítězství v základní části naposledy zvládl obhájit Liberec mezi lety 2005 až 2007. Teď, o deset let později, se to stejného týmu povedlo znovu. Oslavy to však byly zatím skromné. Bilí Tygři totiž potřetí za sebou prohráli, když v 51. extraligovém kole padli v nájezdech s Litvínovem. "Jsem trochu kyselý, ta euforie není taková, jaká by měla být. Na pokuty to ale není," usmál se po utkání a zisku Prezidentské trofeje trenér Liberce Filip Pešán.

Co pro vás zisk Prezidentského poháru znamená?

Je to hezký, ale jsem teď po těch třech prohrách v řadě trochu kyselý. Fakt nerad prohrávám. Ta euforie není taková, jaká by měla být. Každopádně jsem ale celou základní část výborně odpracovali a ten pohár pro nás znamená, že každodenní tvrdá práce může přinést ovoce.

Jak jste řekl, prohráli jste potřetí v řadě. Nepřijdou mistrovské pokuty?

Ne, to opravdu ne (smích).

V létě jste citelně oslabili. Věřil jste i přes to, že máte na to, hrát o nejvyšší příčky?

Já jsem žádné prognózy nedělal, to se nedá. Jsem ale hrozně rád, že se nám potvrdilo, že největší síla je síla týmová. To potvrzujeme další rok.

Letos jste nedominovali ani zdaleka tak, jako loni. V čem je tenhle tým jiný?

Nebyli jsme tak dominantní, protože teď nemáme tak ofenzivní kádr. O to bojovněji ale hrajeme. Navíc nás podporují výborní brankáři. Hráči žijí týmem a neustále se vzájemně povzbuzují. Chtějí být součástí týmu, který vyhrává. Díky tomu jsme uspěli.

Považujete letošní vítězství v základní části za vydřenější?

Určitě. Řekl bych, že spousta týmů se na nás jako na loňského mistra lépe připravila. Zápasy to teď byly těžší a vyrovnanější. O to víc si té obhajoby cením.

Sledoval jste, jak se vyvíjí zápas Třinec?

No popravdě jsem to sám sobě zakázal. Ale v době, kdy se 20 minut čekalo, až naskočí zhaslá světla, jsem to nevydržel a nenápadně jsem zaúkoloval našeho vedoucího, ať se mi na to podívá. Šlo mi o to, abych na to případně mohl nějak reagovat.

Hráči si po prohraném zápase v kabině radostně zakřičeli. Přidal jste se?

Oni nekřičeli vítězný pokřik. Jen si zatleskali za to, že získali pohár. Doufám, že v pátek si po zápase s Boleslaví zakřičíme všichni tu naši vítěznou.

Jak moc je pro vás zvládnutí posledního duelu důležité?

Hodně. Máme trochu pobité některé hráče. Musíme se dát do kupy. Rozhodně ale chceme doma poslední zápas dlouhodobé části vyhrát a naladit se na vítěznou vlnu před play off.

V posledních týdnech vás trápí hlavně koncovka v útoku. Jak to, že se na góly tak nadřete?

My ty góly pořádně nedáváme celý rok. Není to tak, že by teď došlo k poslední změně. Šílené to bylo ve Vítkovicích, kde nám puky až neuvěřitelně odskakovaly. V tréninku na tom pracujeme, hráči v zakončení trochu ztratily sebevědomí. I proto je důležité, abychom v pátek vyhráli.

autor: Ondřej Kuchař | před 44 minutami

Související články