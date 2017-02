Martin Růžička se vrátil po otřesu mozku: To čekání bylo na nic, teď se těším na play off

před 12 minutami

Třinecký útočník Martin Růžička byl po otřesu mozku ze zápasu proti Spartě více než dva měsíce mimo hru. Zpět do sestavy Ocelářů se jednatřicetiletý forvard vrátil v zápase proti Hradci Králové, ačkoliv očekával, že naskočí až v úterý v Mladé Boleslavi. Růžička odehrál více než patnáct minut a připsal si tři střely. Tvrdých soubojů u mantinelu se po těžkém zranění nebál. "Bohouš Jank mě na tréninku zvalchoval, takže jsem byl připravený," usmíval se mistr světa z roku 2010 po utkání, ve kterém Třinec zvítězil 4:1.

Hradec Králové jste porazili za tři body po dvou letech. Byli jste si vědomi té nepříznivé série?

Jsme rádi, že se to podařilo. O té sérii jsme dobře věděli, takže jsme moc rádi, že se nám ji podařilo protrhnout.

Co se změnilo oproti předchozím zápasům proti Mountfieldu?

Dneska jsme měli na ledě dobrý pohyb a nastříleli jsme nějaké góly. Šimon Hrubec pochytal v první třetině spoustu přečíslení. Tak nějak se to seběhlo, že všichni přiložili ruku k dílu a vyhráli jsme.

Vyhráli jste potřetí v řadě. Může to být projev rostoucí formy?

Já myslím, že v těch posledních zápasech jsme hráli dobře, co jsem viděl. Nechtěl bych to zakřiknout, musíme v tom pokračovat.

Zaměřujete se na určité věci více v tréninku, abyste byli v play off lepší?

Samozřejmě poctivě trénujeme a budeme trénovat. Také tempo v tréninku se trošku zvýšilo od té doby, co jsem byl ještě zdravý. Blíží se play off, všechno se už bere vážně. Myslím si, že se výrazně zlepšil i náš pohyb v zápase.

Jaké bylo pro vás osobně první utkání po návratu?

Já jsem hlavně rád, že jsem zpátky, protože jsem vůbec nevěděl, jak to bude. V prvních dvou třetinách jsem se cítil trošičku hůře, ale potom už jsem to rozjezdil. Plánoval jsem návrat až na úterý v Mladé Boleslavi, ale přišlo překvápko a hrál jsem už dneska.

Bylo to podmíněno tím, že chyběl Zbyněk Irgl?

Ano, Zbyněk Irgl onemocněl a chyběl i Kamil Kreps. Trenéři za mnou přišli, jestli bych mohl nastoupit, tak jsem souhlasil.

Jak nepříjemné bylo to čekání na návrat?

To bylo strašné, hlavně to bylo dlouho. V prvních fázích jsem ani nic pořádně nedělal, takže to bylo takové na prd. Když už jsem začal trénovat, tak to bylo lepší, protože už jste s tím týmem. Potom už to lépe utíká, ale to čekání je na prd.

Otřes mozku už vás potkal poněkolikáté v kariéře, že ano?

Ano, pár otřesů už mě potkalo. Trochu se to ozývalo a možná to bylo i tím, že už jsem měl těch otřesů více.

Jak se cítíte po prvním zápase? Dalo se v tréninku nasimulovat zápasovou zátěž?

Musím zaklepat, že je všechno v pohodě. Samozřejmě jsme se o to v tréninku pokoušeli. Zápasové situace v tréninku úplně napodobit nelze, ale dělali jsme s trenéry a kondičním trenérem všechno pro to, abych byl na zápas připraven.

Nebál jste se třeba více v soubojích u mantinelu?

Tak trošičku to v hlavě máte. Ale já jsem si to vyzkoušel v tréninku s Bohouškem (Bohumil Jank - pozn. red.), který mě zvalchoval, a tak jsem byl připravený. (smích)

Hrál jste s tmavým sklem. Bylo vám to po zranění doporučeno?

Začal jsem s tím trénovat, protože mi větší světlo trochu vadilo. Zkoušel jsem hrát bez toho, ale nebylo to ideální. Uvidíme, jak dlouho to budu nosit, kdy to odložím.

Blíží se play off, tam se vám obvykle daří. Tak jak se těšíte?

Těším se moc. Už na dnešek jsem se velmi těšil, i na zápasy, které ještě zbývají do konce základní části.

V přesilovce jste měl nějaké šance, ale neproměnil jste je. Co bylo špatně?

Být v normálním zápasovém rytmu, tak bych to měl asi proměnit. Já jsem hlavně rád, že jsem se vrátil, ale samozřejmě jsem byl naštvaný, že jsem nedal gól. Kluci mi to tam přichystali výborně, jenže po těch dvou měsících bez hokeje jsem byl zamotaný a nevěděl jsem, co s pukem. (smích)

autor: Ondřej Zoubek | před 12 minutami

Související články