Liberec získal Prezidentský pohár, Kometa si vybojovala čtvrtfinále

Předposlední kolo základní části hokejové Tipsport extraligy opět poodhalilo část tajenky před play off a boji o záchranu.

Praha - Hokejisté mistrovského Liberce získali v 51. kole Prezidentský pohár pro vítěze základní části extraligy. Pomohly mu porážky druhého Třince v Mladé Boleslavi 1:5 a třetí Sparty v Karlových Varech 1:3.

Lídr tabulky po nájezdech prohrál 1:2 v Litvínově. Třinec má kolo před koncem díky zaškrtnutí Sparty na západě Čech jisté druhé místo a stejně jako Liberec postoupil do příštího ročníku Ligy mistrů.

Úspěšná obhajoba

Liberec vyhrál základní část extraligy počtvrté v historii a podruhé za to převezme Prezidentský pohár, který se uděluje od sezony 2009/10. Bílí Tygři navázali i na sezony 2005/06 a 2006/07, kdy šli do play off také z nejlepší pozice po dlouhodobé části.

Loni vytvořili se ziskem 118 bodů z 52 zápasů nový rekord soutěže, nyní mají na kontě ze 49 duelů 102 bodů. V roce 2006 skončili Bílí Tygři v play off třetí, o rok později pátí a loni dokráčeli k premiérovému titulu.

Před Libercem dosáhly na Prezidentský pohár čtyři kluby. Dvakrát jej získaly Třinec a Sparta, jednou Plzeň a Zlín. Jako jediní dokázaly po zisku této trofeje vyhrát i titul Liberec a Třinec, kterému se to povedlo v roce 2011.

Kometě šestku vystřílel Dočekal

Hráči Komety Brna zdolali na svém ledě Chomutov 3:1 a zajistili si tak šestou příčku v konečné tabulce a tím i přímý postup do čtvrtfinále. Všechny tři gól vítězů vsítil Martin Dočekal. Kometa tak v první šestce doplnila Liberec, Třinec, Spartu, Litvínov a Hradec Králové. Naopak Piráti zůstali sedmí a budou hrát předkolo play off.

Olomouc se výhrou 2:0 ve Vítkovicích udržela v boji o postup do předkola play off. Hanáci dobyli Ostravu po 25 letech zásluhou gólů Romana Vlacha a Viléma Buriana a v samostatné české lize si na vítkovickém ledě připsali vůbec první vítězství. Gólman Branislav Konrád vychytal šestou nulu v ročníku.

Pád do baráže mají po porážce v Plzni 2:5 jistý poslední Pardubice, které ztrácejí na dvanáctou Olomouc už 26 bodů a nemohou ztrátu smazat ani v sedmi duelech, které jim zbývají v součtu se skupinou o umístění na 11.-14. pozici. Domácím pomohl dvěma góly nejlepší střelec soutěže Dominik Kubalík, který vylepšil svou bilanci na 29 tref.

Jako devátý tým si zajistila účast ve vyřazovacích bojích Mladá Boleslav. V předkole budou vedle Středočechů bojovat Chomutov, Vítkovice a jeden z trojice Plzeň, Zlín a Olomouc.

51. kolo hokejové extraligy:

HC Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 21. Sörvik (Kubát, Lukeš), rozhodující sam. nájezd Kubát - 55. Bulíř. Rozhodčí: Hodek, Souček - Komárek, Ondráček. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:0. Diváci: 5120.

Litvínov: Petrásek - Gula, F. Pavlík, Sörvik, Frolo, Z. Sklenička, Kubát, Kokeš - Martynek, V. Hübl, Lukeš - Jurčík, M. Hanzl, J. Černý - M. Hořava, Gerhát, Trávníček - Válek, K. Reichel, J. Doležal. Trenéři: Rulík a D. Stránský.

Liberec: Will - R. Šimek, Vitásek, Pyrochta, Derner, Jánošík, Mojžíš - Bartovič, P. Jelínek, L. Krenželok - Valský, Bulíř, Radivojevič - J. Stránský, Bližňák, Vantuch - Svačina, Lakatoš, Ordoš. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

HC Kometa Brno - Piráti Chomutov 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 16. Dočekal (Mallet), 36. Dočekal (J. Hruška, Gulaši), 45. Dočekal (H. Zohorna, M. Kvapil) - 6. Rutta (Huml). Rozhodčí: Hradil, Hribik - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 2:5. Bez využití: Diváci: 7700 (vyprodáno).

Brno: Čiliak - O. Němec, Bartejs, Kováčik, Gulaši, Šnajnar, Trška, Malec - M. Erat, J. Hruška, Mallet - H. Zohorna, Nečas, M. Kvapil - Vincour, L. Čermák, Dočekal - Haščák, V. Němec, J. Káňa II - Vondráček. Trenéři: L. Zábranský st., Pešout, Pokorný a Haken.

Chomutov: J. Laco - Flemming, Dlapa, Rutta, J. Mrázek, Valach, L. Chalupa, Skinner - Vondrka, Huml, Poletín - D. Kaše, V. Růžička ml., Tomica - Koblasa, Kämpf, Sklenář - Skokan, Račuk, Lauko. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 4. Roman Vlach (Herman, J. Galvas), 32. Burian (Eberle, Škůrek). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Pavlovič - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:1. Diváci: 5142.

Vítkovice: Dolejš - Baranka, Klok, D. Krenželok, Hrbas, Urbanec, Výtisk, Kovář - P. Zdráhal, O. Roman, Olesz - Vandas, Kolouch, D. Květoň - Tomi, Balán, Szturc - Hudeček, Y. Stastny, Kurovský - od 21. navíc Illéš. Trenéři: Petr a Trnka.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Rašner, J. Galvas, Ondrušek - Skladaný, J. Knotek, Laš - Eberle, Sundher, Burian - Roman Vlach, Herman, Holec - T. Mikúš, P. Mrázek, Matai - od 21. navíc Kotala. Trenéři: Venera a Tomajko.

HC Škoda Plzeň - HC Dynamo Pardubice 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 1. D. Kubalík (Lev, Stach), 11. T. Svoboda (Kracík, M. Procházka), 14. Stach (Indrák), 32. Lev (Pulpán), 39. D. Kubalík (Kratěna, Kadlec) - 20. D. Tomášek (Trončinský, Špirko), 55. Schaus (Tomášek). Rozhodčí: Pešina, M. Petružálek - Flegl, Polonyi. Rozhodčí: Pešina, M. Petružálek - Flegl, Polonyi. Vyloučení: 4:10. Využití: 2:0. Diváci: 4859.

Plzeň: Machovský - Kadlec, Kvasnička, Čerešňák, Pulpán, D. Sklenička, Moravčík - T. Svoboda, Kracík, D. Kubalík - M. Procházka, Kratěna, Lev - Indrák, Preisinger, Stach - Schleiss, Koreis, Hrnka. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.

Pardubice: Klouček (14. J. Hűbl) - Trončinský, Chaloupka, Schaus, Ščotka, Nedbal, L. Havlík, Ovčačík, Zajíc - P. Sýkora, Nahodil, Špirko - J. Sýkora, D. Tomášek, P. Hubáček - Bárta, Poulíček, M. Beran - F. Zadina, T. Kaut, Starý. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 11. Urban (Musil, Hyka), 19. Hyka, 29. Žejdl (Orsava), 40. Pospíšil (Vampola), 57. Lenc (Klepiš) - 16. J. Petružálek (Redenbach, Martin Růžička). Rozhodčí: Hejduk, Lacina - Brejcha, Suchánek. Vyloučení: 7:5. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 3517.

Mladá Boleslav: Maxwell - Stříteský, Kučný, Kurka, Jan Hanzlík, Holub, Štich - Hyka, Musil, Lenc - M. Látal, Urban, Pacovský - Orsava, Klepiš, Žejdl - Pospíšil, Vampola, L. Pabiška. Trenéři: F. Výborný a Žabka.

Třinec: Hrubec (41. Hamerlík) - Roth, Linhart, Krajíček, M. Doudera, Nosek, L. Galvas, od 41. navíc Hrabal - J. Petružálek, Redenbach, Rákos - Martin Růžička, Kane, Adamský - Hrňa, Marosz, Jašek - Netík, Marek Růžička, Cienciala. Trenéři: Kýhos a Mucha.

HC Energie Karlovy Vary - HC Sparta Praha 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 6. O. Beránek (Kindl, Flek), 31. V. Tomeček (Flek), 57. Benák (Gríger, D. Kindl) - 48. Pech (Gernát). Rozhodčí: R. Svoboda, Úlehla - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 7:8, navíc Buchtele (Sparta) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 2717.

Karlovy Vary: Závorka - Benák, Tomáš Dvořák, Baránek, Harant, Baldajev, M. Rohan, Sičák - Mikulík, Gríger, T. Rachůnek - Davídek, Skuhravý, Vachovec - V. Tomeček, Tuominen, Stloukal - Flek, D. Kindl, O. Beránek. Trenéři: Tlačil a Antonik.

Sparta: Pöpperle - Gernát, J. Mikuš, Švrček, Barinka, Eminger, Nedomlel - Řepík, P. Vrána, Hlaváč - Klimek, Smejkal, Buchtele - Forman, Pech, Kumstát - Ihnacak, Cingel, Uher. Trenéři: Kalous, Moták a Veber.

Mountfield Hradec Králové - PSG Zlín 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 42. Jarůšek (Picard) - 14. Chytil (Říčka, D. Šťastný), 36. O. Veselý (Honejsek, J. Ondráček), 60. Chytil (Ondráček). Rozhodčí: Pražák, Šír - Frodl, Zavřel. Vyloučení: 7:5. Bez využití. Diváci: 5037.

Hradec Králové: Rybár - Pláněk, Vydarený, Gregorc, Dietz, Pavlas, Newton, Štajnoch - Dragoun, Džerinš, Šimánek - Köhler, Kukumberg, Dej - Jarůšek, T. Knotek, Picard - Kopta, Nedvídek, R. Pavlík. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Zlín: Kašík - Marušák, Kotvan, Matějíček, Blaťák, Žižka, Řezníček. od 21. navíc O. Horák - Bukarts, P. Holík, Kubiš - D. Šťastný, Chytil, Říčka - J. Ondráček, Honejsek, O. Veselý - Okál, Popelka, Ostřížek. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a R. Hrazdira.

