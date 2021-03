Gulaš v předkole nebodoval a kouše vyřazení. Týden shodí celoroční práci, lituje

Hokejisté Plzně obsadili v základní části extraligy páté místo a až do posledního kola bojovali o přímý postup do čtvrtfinále. Nakonec ale museli hrát předkolo, v němž nečekaně prohráli ve třech zápasech s Olomoucí a sezona pro ně předčasně končí. Kapitán Západočechů Milan Gulaš ale po dnešní prohře 1:2 ocenil hru Hanáků a pogratuloval jim k postupu.

"Všichni jsme zklamaní z toho, že se nám to nepodařilo otočit. Víceméně od začátku až do konce jsme tahali za kratší konec. Nepředstavovali jsme si, že bychom mohli končit takhle brzy, nicméně sluší se pogratulovat Olomouci, hrála fantasticky," uvedl Gulaš na klubovém webu.

Západočeši v sezoně získali 91 bodů, celou dobu se drželi v horní polovině tabulky a část ročníku i vedli. "Je to škoda, protože tenhle jeden nepovedený týden shodí celou celoroční práci. Ve všech směrech to pro nás byla divná sezona. Měli jsme plno zraněných hráčů a sestava se pořád lepila. Na druhou stranu je potřeba hledat i pozitiva, zapracovalo se do sestavy spoustu mladých hráčů a to je pro Plzeň velký příslib," řekl Gulaš.

Podle jeho spoluhráče Tomáše Mertla dnes rozhodl první gól, ani ve třetím duelu se Západočechům nepodařilo dostat do vedení. "Věřili jsme, že dnes vyhrajeme a že přidáme první bod. Rozhodnul určitě první gól. Vstoupili jsme do zápasu výborně, byli jsme nachystaní a věřili jsme, že jsme tu schopní vyhrát. První gól nás asi trošku opařil," přiznal Mertl.

Olomouc opět potvrdila, že v play off výborně brání. "S Olomoucí je to těžké, když se dostane do vedení. To se nám vymstilo i doma, kde jsme oba zápasy začali špatně. Proto jsme dnes první gól chtěli dát my, bohužel se to nepovedlo," řekl Mertl, který vzal část viny za vyřazení i na sebe a elitní formaci Plzně.

Gulaš, Mertl a Filip Suchý se totiž neprosadili, klíčová dvojice Gulaš - Mertl v předkole vůbec nebodovala. "Bezpochyby chyběly i góly od naší lajny, to hrálo také hlavní roli. Olomouc byla velmi dobře nachystaná a tuhá. Také se už za ty roky otrkala, má zkušené mužstvo a prostě byla lepší. Je to hodně frustrující," dodal Mertl.