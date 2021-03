Kontroverze z MS stíhá Vránu i v NHL. Přestřílel Ovečkina, ale kouč mu krátí čas

Jakub Vrána je v hokejové NHL raritou. Patří k tahounům mužstva, ale na ledě nedostává zrovna královský prostor. Podobně narazil už v reprezentaci.

Na mistrovství světa 2019 z toho bylo pozdvižení.

Vrána přijel do Bratislavy jako třetí nejlepší český kanonýr NHL po Davidu Pastrňákovi a Tomáši Hertlovi. Na turnaji skóroval čtyřikrát, patřil k nejlepším kanonýrům týmu, ale třeba v klíčovém čtvrtfinále proti Německu vůbec nehrál, což někteří kritizovali.

Ne tak bývalý kouč a televizní expert Marek Sýkora, který po skupinové fázi ryzího střelce zkritizoval: "Nejde do souboje, není vidět. Pár okamžiků mi stačilo k ujištění v názoru, že má manýry hvězd. Čeká prakticky jen na nahrávku do jízdy, kdy uplatní svoji střelu. Schází mu vlastní aktivita," prohlásil tehdy s tím, že by křídelníka vyřadil ze sestavy.

Ten reagoval řečmi, že ani neví, kdo Sýkora je, a nebude jeho soudy komentovat.

Pověst hokejisty, který dokáže zazářit, ale u koučů nemá bezmeznou důvěru, se však s Vránou táhne i ve Washingtonu, kde mu mírně roste čas na ledě jen díky přesilovkám. Ve hře pět na pět už třetím rokem stagnuje, letos si dokonce mírně pohoršil na průměrnou hodnotu 12:31.

S celkovým icetimem lehce přes 15 minut je mezi útočníky Capitals sedmý, v české konkurenci dokonce až jedenáctý. Víc hraje i Filip Zadina v Detroitu.

Vrána přitom plodí body ve velkém. Po 25 zápasech už jich má 19. Díky deseti gólům pak spolu s Nicklasem Bäckströmem vévodí střelecké tabulce mančaftu. Dal o branku víc než kapitán Alexandr Ovečkin.

Naposledy se 25letý Čech rozstřílel v týdnu proti New Jersey. Nejdřív vyslal nepolapitelnou dělovku příklepem a později díky rychlým nohám rozhodl prodloužení. Fanoušky však zaujalo, že po vítězném gólu neslavil, ale v jízdě upřeně hleděl na střídačku.

Nabízí se, že očima hledal Petera Lavioletta, kvůli kterému odehrál ve třetí třetině jen minutu a 47 vteřin. Zbytek periody proseděl. Trenér zřejmě "ocenil" Vránu za pomalé střídání těsně před gólem New Jersey.

Mladou hvězdu takhle posadil podruhé během deseti dnů.

V prvním případě Vránu ve druhém útoku dočasně nahradil T.J. Oshie.

"Někdy musíte s lajnami zamíchat na základě toho, co vidíte na ledě," prohlásil Laviolette, aniž by přímo komentoval Vránův výkon. "Hledal jsem cestu, jak z druhé formace vymáčknout větší produktivitu, a chtěl jsem zapojit Oshe. Kluci musejí makat naplno. Počítám s tím, že tak bude hrát každý."

Kritici českému rychlíkovi vyčítají, že ještě nevyzrál v kompletního hráče. Že v obranném pásmu ani podél mantinelu neexceluje, že musí být silnější na puku.

Vránův čas na ledě však stlačuje také fakt, že zpravidla nastupuje na levém křídle, kde dostává královský prostor (přes 20 minut za zápas) jeden z nejlepších střelců historie Ovečkin. Po sezoně mu končí smlouva, ale ve Washingtonu chce zůstat.

Vránův tuhý boj o čas na ledě tak zřejmě bude pokračovat.