Prohrát s Vary není ostuda. Restart klubu prospěl, play off se vrací po devíti letech

Lehce nenápadně a stranou velkého mediálního zájmu se Karlovy Vary po dlouhých devíti letech vrátily mezi top desítku hokejové extraligy. Od sestupu v roce 2017 se klub vydal úspornou cestou, vsadil na mladé hráče a vštípil jim přechod z tuhé defenzivy na líbivý hokej. Postup je odměnou, ale Energie zdaleka nekončí.

Karlovy Vary prošly do extraligového předkola po devíti letech. Před play off je ale trápí domácí výkony. | Foto: ČTK

Energetici v pátek doma přehráli po nájezdech Hradec Králové a čtyři kola před koncem základní části hokejové extraligy zpečetili postup do předkola. Na žádné bujaré oslavy ale nebyl čas. "Okamžitě jsme začali s dvoufázovým až třífázovým tréninkem," říká trenér a také sportovní manažer klubu Martin Pešout.

"V sobotu jsme měli tři fáze a v neděli před zápasem v Mladé Boleslavi ostrý trénink na 40 minut. Budeme v tom pokračovat i v tomto týdnu," prozrazuje. Karlovy Vary chtějí být na návrat do vyřazovacích bojů po devíti letech zodpovědně připravené, nehodlají být do počtu.

Po porážce v prodloužení z Mladé Boleslavi drží osmé místo a v závěru základní části se poperou o co nejlepší vstupní pozici do play off. Hráči jsou s tvrdým tréninkem v této fázi sezony smíření, Pešout je chystá na to, že v případě úspěchu narazí ve čtvrtfinále na odpočatého soupeře.

Jestli budou v sérii předkola na tři vítězná utkání začínat dvěma zápasy doma, nebo venku, v Karlových Varech neřeší. "Hrajeme lépe venku. Od Vánoc jsme doma vyhráli za tři body jen jednou," upozorňuje Pešout.

"Ale v play off o to nepůjde. Záleží, jakou budeme mít kázeň, nohy a jak zachytá brankář," doplňuje. Nicméně nezastírá, že by si jeho mužstvo do předkola přálo Zlín, proti němuž získalo v základní části 10 bodů z 12 možných. Naopak proti Olomouci neuhráli energetici jediný.

Poslední variantou je Hradec. "Olomouc by byla nepříjemná, ale bude to ošidné, nemá cenu kalkulovat. Přijmeme s pokorou jakéhokoliv soupeře. Když jsem byl u úspěchů v Kometě, začínali jsme vždycky venku a v roce 2017 jsme šli ve čtvrtfinále proti Spartě, s kterou jsme na konci základní části prohráli 0:4. V play off jsme ji přejeli 4:0," připomíná Pešout.

Sestup vzali jako šanci na nový začátek

53letý trenér se vrátil na západ Čech, kde už dříve působil, právě před třemi lety po titulu s Brnem, jemuž pomohl na vrchol coby asistent. V Karlových Varech tehdy prožívali sestup do první ligy a potřebovali nutně zastavit úpadek. Důvěru k této misi dostal Pešout.

Sestavil mladý a bruslivý tým namixovaný s několika zkušenými borci. V první sezoně se s Energií vrátil do extraligy a vloni uchoval příslušnost mezi elitou, aniž by s mužstvem zažil barážový horor. Letos udělaly Karlovy Vary další postupný krok a těší se na play off.

"Jsme rádi, že plníme cíle a nastavili jsme si správnou koncepci. Říká se, že sestup může být pro někoho konečnou, ale podle mě, když se dobře uchopí, to je šance na nový začátek. Mladí hráči se v první lize sehráli, zvykli si na nové role a naučili se hrát jiným stylem," míní trenér.

Vyhlášená karlovarská defenziva se změnila v líbivý celoplošný hokej s agresivním napadáním a nečekanou produktivitou. "Jsme druzí nejlepší ve vstřelených gólech. Před sezonou by tomu nikdo nevěřil," směje se Pešout. "Po sestupu se tady udělal obrovský restart," dodává.

Ožil útočník Tomáš Rachůnek, s bilancí 25 + 27 čtvrtý nejproduktivnější hráč extraligy, v bráně září Filip Novotný. Pro národní mužstvo dorostli obránce Ondřej Beránek nebo forvardi Jakub Flek se Slovákem Dávidem Grígerem, přičemž všichni tři prošli v Karlových Varech mládeží.

Po senzačním titulu přišla doba temna

Pešout, jenž v Energii působí na různých pozicích v součtu už déle než deset let, vnímá vzestup jako odměnu za tvrdou práci a vytrvalost, kterou museli lidé v klubu v posledních letech prokázat. Na senzační zisk titulu z roku 2009 se totiž nepodařilo navázat a Karlovy Vary šly ke dnu.

"Po výstavbě arény přišly dluhy, odešel generální sponzor. Veřejnost se namlsala, ale hrálo se jen o záchranu a vyvrcholilo to sestupem. Naštěstí to pánové Karel Holoubek (majitel) a Miroslav Vaněk (provozně-ekonomický manažer) nepoložili a dělají hokej úspornější cestou," konstatuje kouč.

V polovině února Karlovy Vary rozstřílely Kometu 9:1 a v té době byly jen tři body od její šesté pozice v tabulce. Mohly hrát v závěru základní části dokonce o přímý postup do čtvrtfinále. Jenže, jak Pešout zmiňoval, týmu se po Vánocích přestalo dařit na domácím kluzišti.

Drtivá výhra nad Brnem byla jediným tříbodovým zářezem energetiků v posledních deseti zápasech v moderní KV Areně. "Soupeři k nám totiž přijíždějí bránit, prohrát s Vary už není ostuda. Bojí se nás a my na to nemáme hokej. Souvisí to s tím naším přerodem," vysvětluje Pešout.

"Víme o tom a v létě se budeme věnovat tomu, že se k nám i v následující sezoně bude jezdit bránit. Z pozice kandidáta na sestup jsme se trochu v zákrytu a bez velké mediální pozornosti dostali výše. Za rok už chceme do šestky a hrát o medaile," tvrdí bývalý kouč reprezentace do 18 let.

V posledních dvou kolech základní části se rozhodne, koho Karlovy Vary potkají v předkole. V úterý hraje Energie ve Vítkovicích a v pátečním 52. kole přivítá Liberec. Hned za týden v pondělí jí začne vyřazovací část.