Slováci žehrají: Gól neměl platit. Rozhodčí jsou špatní všude, řekl Slafkovský

Zase ti Němci. To si mohou říct slovenští hokejisté po vstupu do světového šampionátu v Ostravě. Německu podlehli 4:6, tohoto soupeře na MS neporazili už 11 let. Po zápase si vyčítali špatnou práci směrem dozadu, nelíbil se jim ale ani první gól soupeře.

V utkání bohatém na góly se na první trefu čekalo až do 30. minuty. To český rodák v německých barvách Dominik Kahun v přesilovce pět na tři doklepl puk za Stanislava Škorvánka. Nicméně slovenský brankář bezprostředně předtím přišel do kontaktu s Yasinem Ehlizem, který se pohyboval v prostoru brankoviště. Slováci si vzali trenérskou výzvu, jenže gól platil, a tak šli znovu do tří. Související Bojovní Slováci dotahovali, ale Němci udeřili v závěru třetin Pokračující přesilovku přetavili Němci v druhou branku. Šel trenérský štáb Slovenska při sáhnutí po challenge do příliš velkého rizika? "Nemyslím si, viděli jsme jasný kontakt v brankovišti. Viděli jsme, že Stano nemohl udělat zákrok, kterým by zachránil gól," odpovídal asistent hlavního kouče Peter Frühauf. "Podle toho, co jsme viděli na brífinku IIHF, který jsme tady před MS měli, bylo tohle jasné bránění brankáři v zákroku," pokračoval Frühauf. Fin Lassi Heikkinen a Kanaďan Mark Pearce však branku uznali. "Když si na výzvu věříte, prostě po ni sáhnete," potvrdil hlavní trenér Craig Ramsay. Na druhou stranu gólman Škorvánek při rozhovorech po zápase prohodil, že kontakt s Ehlizem necítil. Související Češi chtějí na světovém šampionátu i Jágra, s medailí moc nepočítají To jeho spoluhráč Juraj Slafkovský, jednička draftu NHL z roku 2022, viděl situaci jasně. "Když hráč stojí v brankovišti a sekne do brankáře, je to podle mého chyba rozhodčích. Bohužel, ti jsou špatní všude," krčil rameny dvacetiletý útočník Montrealu. "Němec hrál do betonu, bez puku. Byla to dobrá volba od trenérů. Nikdo jsme nechápali, proč gól platí," sděloval své dojmy další slovenský forvard Libor Hudáček. Slováci se i tak do zápasu brzy vrátili. V 39. minutě vyrovnali na 2:2 a momentum bylo v tu chvíli na jejich straně. Jenomže 29 sekund před druhou sirénou přišel třetí úder Němců. "Byli jsme přemotivovaní. Někdy jsme zapomínali na defenzivní práci a nebyli jsme vždy tam, kde jsme měli být. Němci hráli organizovaně, šikovně a přehráli nás," uznal Hudáček. "Udělali jsme několik chyb, až příliš jsme otevírali prostory uprostřed kluziště. Pouštěli jsme Němce do rychlých útoků. My jsme nehráli jako jednotná pětice," volil podobná slova i kanadský kouč Ramsay. Hned zkraje třetí třetiny odskočili Němci do náskoku 4:2 a Slováci už ve zbytku zápasu dotahovali marně. V záplavě dresů s národním dvojkřížem v Ostravar Aréně s neoblíbeným soupeřem padli. Související Zlatá éra i období zmaru. Kdy čeští hokejisté sbírali nejvíc medailí Infografika Od roku 2013 Slováci na mistrovství Němce neporazili. Prohráli s nimi v rámci tohoto turnaje popáté v řadě, přičemž často jsou to klíčová utkání v boji o postup do čtvrtfinále. V ostravské skupině s mimořádně silnými výběry Švédů a Američanů to platí také. "Hrají velmi tvrdě a dobře, vnímám, že se zlepšují," řekl na adresu obhájců stříbrných medailí z loňského roku Ramsay. Hlavně ve druhé polovině byl zápas plný ostrých šarvátek, do potyček se neváhali zapojit ani Slafkovský nebo hráč Anaheimu Pavol Regenda. Ten se s Němci rval i po závěrečném hvizdu. "Každý zápas musí být takto vyhrocený, aby energie byla dobrá," nechal se slyšet Regenda. Energii vnímal i od fanoušků. "Vůbec to neberu jako nějaký tlak. Cítili jsme velkou podporu, jsem rád, že fanoušci tu cestu podstoupili a jsou tady," dodal. V neděli po poledni budou muset Slováci zabrat proti Kazachstánu. Se soupeřem ze střední Asie přitom vloni na MS prohráli 3:4 po nájezdech a ztratili body, které jim později chyběly k postupu ze skupiny.