"Jen si to natoč, jsme v Třinci a už to zase začíná." Ševc při odchodu z ledu vypěnil

Hokejisté Mladé Boleslavi prohráli v prvním utkání semifinále play off extraligy na ledě Třince 0:3. Už v polovině duelu přišli o kapitána Martina Ševce, který byl vyloučen na pět minut plus do konce zápasu. Při odchodu do šatny si na kameru postěžoval, že rozhodčí škodí jeho týmu na ledě Ocelářů opakovaně.

