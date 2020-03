Hráči jsou bití už dost, mrzí Peterka. Třinec plánuje dodržet smlouvy v plném rozsahu

Z nenadálého konce sezony je i po pěti dnech viditelně přepadlý. Sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek se těšil, jak Třinec zaútočí na obhajobu titulu v hokejové extralize, ale kvůli šířící se nákaze koronaviru místo toho v klubu úřadujících mistrů sčítají ztráty.

Jak se v klubu vzpamatováváte z předčasného konce a zrušení vrcholu sezony kvůli pandemii koronaviru?

Je to zvláštní pocit prázdnoty, ale nic s tím nenaděláme. Snažíme se už dívat na další sezonu a jedeme dál.

Chodíte i dál denně do práce a vy osobně řešíte skladbu kádru pro příští ročník?

Pracujeme na nové sezoně, ale v nouzovém režimu. Minimalizujeme osobní schůzky. Předčasný konec sezony nás samozřejmě mrzí, protože jsme ji měli dobře rozjetou. Jsme zklamaní, že nebude play off, jelikož v něm celoroční snažení graduje a všichni si to užívají. Hráči, fanoušci, sponzoři. Na druhou stranu chápeme, že bylo potřeba sáhnout k tomuto rozhodnutí, situace je velmi složitá.

Stihli jste se v klubu na takové řešení vůbec nějak připravit? Protože nejdříve přišly zápasy bez diváků, pak odložení a nakonec zrušení soutěže. Všechno se to seběhlo za pár dní.

Měnilo se to opravdu z hodiny na hodinu. Ráno jsme s hráči ještě něco řešili a odpoledne už bylo všechno jinak. Bylo to rychlé, ale i nemoc se šíří rychle. Musíme to zvládnout a nějak se přizpůsobit tomu, co se děje.

Ve své hráčské kariéře jste nic podobného nezažil, pro všechny je to nová situace. Ale jak se podle vás hokejista vypořádá s tím, že jeho celoroční práce přijde takovým způsobem vniveč?

Je to těžké, ještě dlouho se o tom bude mluvit. Nejvyšší soutěž byla naposled bez mistra v období druhé světové války, což samo vypovídá o vážnosti situace. Pro hráče je to strašně hořké, protože byli nachystaní bojovat o obhajobu titulu. Viděl jsem na nich chuť, do přípravy dali maximum, všichni se uzdravili. Fanoušci chystali parádní choreo. Co se dá dělat.

Kolik peněz řádově klub prodělá kvůli zrušenému play off?

Předběžně jsme to počítali, ale nechtěl bych toto téma otevírat. Ztráty každopádně máme, týká se to klubu, hráčů i fanoušků, nikomu to nepřineslo nic dobrého. Měli jsme i sponzorské smlouvy, které byly motivovány play off. O peníze z nich přijdeme.

A co hráči? Budou se jim peníze vyplácet až do konce dubna, kdy jim končí smlouvy, přestože už se nehraje?

Zatím všechno běží podle kalendáře. Vyplatili jsme odměny za únor, před námi jsou březen a duben. Věřím, že odměny vyplatíme podle smluv v plné výši. Kluci jsou bití už tím, že nemohou bojovat o mimořádné odměny, které mají ve smlouvách stanovené vzhledem k případnému úspěchu v play off.

Mají hráči ve smlouvách bod, který opravňuje klub k vypovězení z důvodu přerušení soutěže "zásahem vyšší moci"? Některé slovenské kluby údajně svým hráčům peníze za zbytek sezony nevyplatí.

Ve smlouvách to je, ale nechci to příliš rozebírat. Ani to není otázka přímo na mě, budeme to řešit ještě s vyšším vedením. Nicméně z mého pohledu kluci udělali maximum a nemůžou za to, že není play off. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale podle mě si ty peníze zaslouží.

Inkriminovanou pasáž smluv zveřejnil agent Martin Podlešák:

bod ve smlouvě z kterého mají hráči strach. #osvc pic.twitter.com/75FwW8AMzz — Martin Podlešák (@podlesakmartin) March 11, 2020

Zůstat bez peněz by pro některé hráče mohlo znamenat existenční problém, ne?

Samozřejmě. Nikdo nechce rušit smlouvu kvůli vyšší moci a brát hráčům peníze. Jak jsem říkal, my o tom v klubu ještě budeme jednat, ale předběžně chceme smlouvy dodržet v plném rozsahu.

Coby sportovní ředitel už pracujete na skladbě týmu pro příští sezonu. Je možné, že v Třinci zůstane Kanaďan Wojtek Wolski, který odehrál v novém roce 13 utkání s bilancí deseti branek a sedmi nahrávek?

Wojtek Wolski je v jednání. Měl zdravotní problémy, na konci základní části jsme ho šetřili a chtěli jsme, aby se v pauze během předkola dal stoprocentně dohromady, aby se mu zranění neobnovilo. Dopadlo to, jak to dopadlo. Je mi líto, že ho fanoušci neviděli více.

Máte teď velkou motivaci ho v kádru udržet, když jste si potvrdili, že i v 34 letech je to na extraligové poměry špičkový hráč?

Hráči, kteří umí vzít zápas sami na sebe, jsou pro tým strašně důležití. Ale všechno je to otázka poměru cena a výkon. Jsme v jednání, takže zatím se naše představy nesešly.