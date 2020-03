Prázdné stadiony a hřiště? Sázkové kanceláře i sportovní televize řeší krizový scénář

Pandemie koronaviru pro ně znamená velký problém, právě na sportovních zápasech stojí jejich existence. Sázkové kanceláře přiznávají, že vlna "uzavírek" nejprestižnějších světových i domácích soutěží pro ně bude mít negativní dopad; co dál řeší i vedení televize O2 TV Sport.

Podle výkonného ředitele O2 TV Marka Kindernaye se televize na nouzový stav připravovala už několik dní před jeho vyhlášením.

"Ano, pracovali jsme s variantou, že dojde k plošnému zákazu sportovních akcí. Byli jsme i připraveni nasadit nezbytné minimum lidí, kteří by přenos dokázali vyrobit. Obsah nahradíme záznamy z těch nejatraktivnějších utkání ze všech soutěží, na která máme vysílací práva. Disponujeme bohatou programovou knihovnou, včetně pořadů z vlastní tvorby," vysvětluje.

Finanční dopad není v tuto chvíli schopen odhadnout. "Naše smlouvy s partnery jsou navíc uzavřeny dlouhodobě, takže předpokládám, že až dojde k obnovení soutěží, tak plnění nahradíme," věří Kindernay.

I přes negativní dopad na fungování televize zdůrazňuje, že rozhodnutí vlády zcela chápe a respektuje. "Můj názor je, že tato tvrdá preventivní opatření jsou potřeba, a věřím, že zabrání dalšímu masivnímu šíření koronaviru," dodává šéf O2 TV Sport.

Cestu hledají i sázkovky

"Kde je to možné, hledáme operativní řešení," hlásí tiskový mluvčí Fortuny Petr Šrain.

Velkým problémem by mohlo být zrušení mistrovství světa v hokeji. "V minulém roce na něm sázkaři prosázeli téměř miliardu. Rok předtím to byla jen polovina," prozrazuje Václav Sochor z Tipsportu, který však dodává, že přijaté sázky neznamenají zisky.

Na letošní vrchol hokejové sezony se náběry pouze na celkové vítěze bez jednotlivých zápasů pohybují necelé dva měsíce před začátkem okolo osmi set tisíc korun. Jedna z největších akcí tohoto roku zatím zrušena nebyla, ale visí nad ní otazník.

Stejně tak zůstává nejistá budoucnost olympijských her a mistrovství Evropy ve fotbale. Na to klienti Tipsportu vsadili tři měsíce před startem zatím téměř tři miliony korun (počítané jsou pouze sázky na vítěze utkání a celkového vítěze ME).

"Čekáme, jak se situace kolem těchto tří nejvýznamnější akcí vyvine. Rovněž monitorujeme situaci kolem fotbalových lig," říká zástupce Fortuny Petr Šrain.

Velkou nepříjemností je zrušení play off extraligy. Na úvodní dva duely předkola, které bylo společně s dalším pokračováním play off zrušeno, vsadili nadšenci kurzového sázení u Tipsportu přes dvanáct a půl milionu korun (opět jsou počítané pouze sázky na vítěze utkání).

"Naši nabídku se snažíme dlouhodobě rozšiřovat i o méně sledované sporty a nižší soutěže," ujišťuje Sochor. Proto mají sázkaři pořád z čeho vybírat a při absenci či zrušení oblíbené sázkové příležitosti si často v nabídce najdou alternativy.

"Z obvykle méně významných sportovních událostí se tím stávají sázkařsky zajímavější akce. V pátek jsme zaznamenali výraznější nárůst sázek na australský fotbal nebo stolní tenis," potvrzuje Sochor.

"Pochopitelně některé ukončené nebo přerušené soutěže nahradit nelze," rozvíjí debatu mluvčí konkurence Petr Šrain. Fortuna krátce po vyhlášení bezpečnostních opatření žádné velké ztráty nehlásí: "V uplynulých dnech jsme bezprostřední dopady nepociťovali. Musíme s nimi ale počítat v návaznosti na utlumení veřejného společenského života."

Jaký to ale bude mít celkový dopad na sázky, teď není nikdo schopen říct. "Ačkoliv se předpověďmi výsledků zabýváme, nejsme schopni odhadnout další vývoj. Negativní dopady na kurzové sázení mohou být výrazné, ale závisí na rozsahu a délce trvání krize," zakončuje Sochor.