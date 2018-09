Hrál potřetí a srazil Kometu. Je to hajzlík, který se nepodělá, řekl o Kusém trenér

před 1 hodinou

Pardubický útočník Denis Kusý nastoupil v extralize teprve do třetího zápasu a v nájezdech se mu podařilo rozhodnout duel proti Kometě. Trenér Miloš Holaň popsal, proč Kusého nasadil.

Pardubice - Poprvé v sezoně a celkově potřetí v kariéře dostal v hokejové extralize příležitost jednadvacetiletý útočník Denis Kusý a odvděčil se rozhodující trefou. Odchovanec Dynama, který v této sezoně hrál dosud za prvoligové Litoměřice, premiérovým gólem v nejvyšší soutěži zajistil v dohrávce 5. kola domácí výhru nad mistrovskou Kometou Brno 3:2 po samostatných nájezdech. Vedení v rozstřelu 2:1 zajistil Pardubicím ve třetí sérii parádním blafákem do bekhendu.

"Jsem za to jenom rád, že jsem pomohl týmu k výhře a ještě k tomu to byl můj první gól. Byl to super pocit, když jsem se podíval na náš kotel," radoval se Kusý, který také přispěl k prvnímu zisku Dynama v této sezoně na domácím ledě.

Po trefě prožíval emoce, na další vlnu si musel počkat ještě při dalších třech pokusech, z toho dvou na straně Komety. Ty však už jeho vítězný příspěvek nezměnily. "Asi se to nedá popsat, bylo to spontánní, měl jsem strašnou radost," popsal své pocity z vystoupení před nejvyšší návštěvou této sezony extraligy 8788 diváků.

Kličku zkusil na expardubického Karla Vejmelku i proto, že s ní předtím v druhé sérii uspěl i Rostislav Marosz. Na nájezd si Kusý věřil a byl šťastný, že dostal od kouče Miloše Holaně důvěru. "Včera jsme jezdili nájezdy, takže jsem trošku doufal, že by na mě mohl ukázat, protože jsem dával góly. Věřil jsem si na to, udělal jsem kličku do bekhendu, kterou dělám odmalička," popisoval Kusý.

Holaň po třech porážkách ze čtyř zápasů v úvodu sezony zamíchal složením všech útoků a sáhl právě i po Kusém, který v šesti zápasech v první lize měl na kontě dvě asistence. "Hrál za nás přípravu, má rezervy, ani v Litoměřicích se mu úplně nedařilo. Ale má kolem sebe takovou auru… Dal jsem mu důvěru a on mi ji splatil. Takhle by to mělo vypadat," usmíval se Holaň.

Na nájezd poslal Kusého kvůli jeho bezstarostnosti. "Když to řeknu sprostě, je to hajzlík, který se z ničeho nepodělá. Není to jednoduché, naskočil do prvního zápasu, zrovna proti Kometě, ale snažil jsem se na něj být pozitivní, že tohle je jeho den," řekl Holaň.

"Jsem moc rád, jak tuhle těžkou situaci zvládl. Dáte mu na hrb tuhle situaci, kdy tady jsou zkušení hráči, a on se s tím skvěle popral. Uvidíme, jak to půjde dál, ale proti Kometě to zvládl," dodal pardubický kouč.

Kusý dosud hrál za Pardubice jen dva duely v sezoně 2016/17 - v lednu při prohře ve Vítkovicích 1:4 a v únoru při domácí porážce s Mladou Boleslaví 3:6. "Zápas se hodnotí dobře, protože jsme vyhráli za dva body. Urvali jsme to a to je důležité. Myslím, že jsme furt věřili, šlapali jsme a dělali jsme, co jsme měli. Nakonec se k nám přiklonilo štěstí," potěšilo Kusého.

Doufá, že si řekne v týmu Dynama o další prostor. "Potřebuju k tomu týmu pomoct. Je dobře, když dám takhle gól, ale já tam nejsem úplně od toho, abych dával góly. Musím dělat to, co říká trenér," prohlásil Kusý.

Z premiérové trefy měl ale ohromnou radost a jen těžko si představoval lepší. "To jo, jsem rád, ještě takový blafák. Možná by to bylo lepší ve třetí třetině, kdybychom to urvali za tři body, ale super dva body. Puk si někam domů vystavím, abych na něj koukal," dodal Kusý.