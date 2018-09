Každý zápas play off. Slovan hraje KHL možná naposled, pomůže mu liberecký uprchlík

před 58 minutami

Slovan Bratislava ani letos nezvládl vstup do KHL a od samého počátku soutěže mu ujíždí vlak. Znovu reálně hrozí, že možnost postupu do play off ztratí velmi brzy a ve zbytku sezony se bude rvát o holé přežití. Otočit situaci se pokusí další posila z Kanady.

Bratislava - Slovan předvedl v létě pořádný hráčský veletoč. Po hrubě nepovedené minulé sezoně se rozloučil s více než desítkou hokejistů a postupně přivedl 18 nových hráčů. Mužstvo skládali sportovní manažer Oldřich Štefl, který ustál protesty fanoušků, a trenér Vladimír Országh. Bouře příznivců Slovanu se spustila po rezignaci generálního manažera Patrika Zimana, který se své funkce vzdal po neúspěšném požadavku na odvolání Štefla. Ale čas hrany obrousil a fanoušci začali doufat, že právě Országh by mohl klub po dvou mizerných sezonách zase pozvednout. Na Slovensku byl bývalý vynikající zadák se zkušenostmi z NHL a mistr světa z roku 2002 jasnou volbou. S Bánskou Bystricou vyhrál jako trenér dvakrát po sobě slovenskou extraligu, u národního týmu se učí od kouče Craiga Ramsayho a na střídačce Slovanu už kdysi stál coby asistent. Zatím však Országh očekávání zlepšených výkonů nenaplnil. Jeho tým prohrál devět z úvodních 12 zápasů a v tomto ohledu prožívá nejhorší vstup do soutěže od roku 2013. "Máme dobré fáze zápasů, ale musíme pracovat na psychice," postěžoval si trenér po posledním utkání. V něm Slovan po dvou třetinách vedl nad silným Jokeritem Helsinky 3:2, jenže zkraje třetí periody třikrát inkasoval a prohrál 3:5. "Po souboji proti Spartaku (1:4) jsem byl k hráčům kritický, ale teď jsem je hlavně za první dvě třetiny pochválil. Ocenili to i diváci svým potleskem," dodal Országh. Hokej, dlouho nic a zase hokej. Ale buďme opatrní, nabádá zlatý pamětník Kucharczyk číst článek Boj o play off, nebo o setrvání v KHL Ano, fanoušci za Slovanem v rozjezdu sezony stojí, pět domácích duelů navštívilo v průměru skoro 6 900 diváků, ale je otázka, jak dlouho přízeň vydrží. Pokud budou bratislavští hráči nadále pokračovat v nastavených výkonech, stejně jako vloni mohou brzy přijít o reálnou šanci na play off. "Už teď je pro nás každý zápas jako play off," prohlásil Országh a pravdu má také z pohledu setrvání Slovanu v KHL. Po uplynulé sezoně vyřadilo vedení soutěže Ladu Toljatti a Jugru Chanty-Mansijsk, které nebyly pro KHL dostatečně atraktivní ani finančně dlouhodobě stabilní. A Slovan nebyl na základě výsledků a ekonomické situace od stejného scénáře daleko. Ostatně možnost vyškrtnutí z mapy KHL připustil Štefl v online rozhovoru s fanoušky. "Hypoteticky bychom pak mohli pokračovat v extralize. Jen nevím, jestli v české, nebo slovenské," napsal. V Bratislavě za šest let poznali, jak náročné je mužstvo v KHL živit, ale přestože si hráči v minulých letech stěžovali na zpožděné výplaty, velkou nejistotu a útočník Václav Nedorost v červnu přiznal, že mu klub po roce stále dluží, daří se Slovanu opakovaně vábit velká jména. Z Liberce utekl, Slovan si od něj slibuje mnohé Zůstal český reprezentant Michal Řepík, přišli jiní Lukáš Klok s Rudolfem Červeným, nejlepší brankář české extraligy Marek Čiliak nebo Američané a Kanaďané se zkušenostmi z NHL jako Kyle Chipchura, Jeff Taffe či Éric Gélinas. A dosud poslední posilou je útočník Chris Stewart. První lajna? Zadina možná půjde na farmu. Kouč Detroitu argumentuje Pastrňákem číst článek Třicetiletý Kanaďan v NHL odehrál 681 utkání a posbíral 332 bodů. Od doby, kdy v Bratislavě hrál Jonathan Cheechoo, je Stewart bez pochyby největší osobností ve Slovanu. Jde o hráče, který se mihl také v Česku. Při výluce NHL v roce 2012 odehrál pět utkání v Liberci, kam dorazil s krajanem Waynem Simmondsem. Tahle štace ovšem dopadla neslavně. Simmondse rasisticky uráželi fanoušci v Chomutově, Stewart si stěžoval na malé vytížení, zapsal jediný bod a oba Bílé Tygry bryskně opustili. Stewart prchl do druhé německé ligy, Simmonds se vrátil za oceán. Svůj konec ohlásili v Liberci po telefonu, čímž pořádně rozzlobili generálního manažera Ctibora Jecha. Co předvede Stewart na Slovensku? "Je to silový hráč, který dokáže využít své kilogramy (188 cm, 110 kg). Naše očekávání vzhledem k němu jsou velká," neskrýval Országh. Zda nastoupí Stewart už v sobotu proti Soči (17:00, Sport 2), není jisté. Od začátku sezony neodehrál jediné utkání a připravoval se individuálně. Slovan by však jeho přísun ocenil co nejrychleji. Po domácím střetnutí se Soči vyrazí na náročný trip do Ufy, Astany, Novosibirsku a Omsku. Lapač dýchá historií, ale žije přítomností. Vsetín sbírá sílu, první liga mu sluší číst článek

autor: Ondřej Zoubek | před 58 minutami