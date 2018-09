Čtyři Češi míří z přípravných kempů před NHL na farmy, je mezi nimi i brankář

před 1 hodinou

Boston - Český hokejový útočník Jakub Lauko podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Bostonem a následně se přesunul z přípravného kempu Bruins do celku Rouyn-Noranda Huskies do juniorské QMJHL. Kádr Bruins opustil před blížícím se startem NHL také obránce Jakub Zbořil, který zamířil na farmu do Providence do nižší AHL.

Osmnáctiletý Lauko, jehož Boston draftoval letos ve třetím kole na 77. pozici, tak zůstane v sezoně v Severní Americe a nevrátí se do extraligového Chomutova. To byla jedna ze tří variant spolu s působením na farmě v Providence, ale Bruins se nakonec rozhodli pro juniorskou soutěž.

Podmínky smlouvy klub nezveřejnil, ale podle serveru capfriendly.com by se mělo jednat o maximální možný výdělek pro nováčky. Tedy 925 tisíc dolarů ročně, z čehož desetina je podpisový bonus. Při pobytu na farmě by měl Lauko příjem 70 tisíc dolarů. Při působení v QMJHL se ale platnost kontraktu posouvá na dobu, kdy bude hrát profesionální soutěž.

V přípravě sehrál za Boston dva zápasy a vstřelil dvě branky. V kempu jej ale následně přibrzdilo zranění po zákroku Noela Acciariho z tréninku. Od té doby Lauko s týmem netrénoval a objevil se pak na ledě jen se zraněnými hráči či náhradníky. "Jsem nadšený, že jsem podepsal nováčkovskou smlouvu s Bruins. Nemůžu se dočkat sezony s Huskies," napsal Lauko na svém twitterovém účtu.

Po podařeném úvodu kempu měl přání bojovat o NHL spíše na farmě v Providence. "Nemůžu být šťastnější. Jsem Bruins velice vděčný. Jsem pyšný a nadšený," doplnil Lauko, který za dvě sezony v extralize za Chomutov nasbíral v 85 zápasech 14 bodů za šest branek a osm asistencí. V uplynulé sezoně se představil na mistrovství světa dvacítek i osmnáctek.

Jednadvacetiletý Zbořil působil v Providence už celou minulou sezonu. V přípravě nastoupil za Boston jen v obou zápasech v Číně proti Calgary a nebodoval.

Odchovance Komety Brno draftovali Bruins v roce 2015 v prvním kole na 13. pozici a Zbořil odešel už rok předtím do QMJHL, kde pak strávil tři sezony v celku Saint John Sea Dogs.

V uplynulém ročníku si v Providence připsal v základní části AHL v 68 utkáních 19 bodů za čtyři góly a 15 asistencí. Ve čtyřech duelech play off nebodoval. Na premiéru v NHL stále čeká.

Brankář Marek Mazanec a obránce Libor Hájek míří z kempu New York Rangers na farmu do Hartfordu do nižší AHL. Mazance muselo vedení klubu ještě zařadit na listinu volných hráčů, odkud si jej může vybrat jiný zájemce v NHL. Pokud se tak nestane, přesune se do celku Wolf Pack.

Sedmadvacetiletý Mazanec odchytal v přípravě ve dvou zápasech při shodných výhrách nad New Jersey 4:3 v prodloužení venku i doma dohromady 48 minut a 25 sekund a z celkem 20 střel inkasoval tři branky. V prvním týmu Rangers zůstal vedle jedničky Henrika Lundqvista dvaadvacetiletý Rus Alexandr Georgijev.

Do Rangers odchovanec Písku, který se v roce 2013 podílel na zisku titulu Plzně v extralize, přišel loni na začátku prosince ze Slovanu Bratislava z KHL a dochytal sezonu v Hartfordu. V červnu podepsal s klubem z Manhattanu nový roční dvoucestný kontrakt se základním příjmem 650 tisíc dolarů v prvním týmu a 200 tisíc dolarů na farmě.

Z let 2013 až 2017 má Mazanec na kontě v NHL 21 utkání za Nashville s průměrem 2,98 gólu na utkání, úspěšností zákroků 89,5 procenta a dvakrát vychytal nulu. Za Hartford v uplynulém ročníku nastoupil ve 20 zápasech, měl průměr 2,97 obdržené branky na zápas, úspěšnost 90,5 procenta a třikrát udržel čisté konto.

Dvacetiletého Hájka získali Rangers na konci února z Tampy Bay. Lightning jej draftovali v roce 2016 v druhém kole na 37. pozici. Odchovanec Komety Brno strávil tři sezony ve WHL, kde nejdříve nastupoval za Saskatoon, odkud v lednu zamířil do Reginy. Účastník dvou mistrovství světa osmnáctek a letošního světového šampionátu dvacítek hrál v AHL už krátce na konci sezony 2016/17, kdy v osmi duelech za Syracuse vstřelil jednu branku.

V kádru Rangers zůstává mezi 26 hráči, z nich tři jsou na marodce, devatenáctiletý útočník Filip Chytil. Odchovanec Zlína v minulé sezoně v NHL debutoval a dostal šanci v devíti duelech, v nichž zaznamenal tři body za gól a dvě asistence. Účastník květnového mistrovství světa v Dánsku jinak převážnou část ročníku strávil v Hartfordu.