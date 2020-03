Hradec odvrací propadák. Nejhorší sezonu zlomí jedině Růžičkův recept na play off

Play off hokejové extraligy startuje prvními zápasy předkola. Před začátkem sezony málokdo čekal, že do této "kvalifikace" zasáhne také Hradec Králové, ale s říjnovým nástupem Vladimíra Růžičky šly výkony Mountfieldu dolů. Výsledkem je nejhorší základní část klubu od jeho přestěhování z Českých Budějovic v roce 2013.

Hradec hraje pod hlavičkou Mountfieldu sedmou extraligovou sezonu v řadě. Dosud platilo, že nejslabším výsledkem v základní části bylo páté místo se ziskem 85 bodů z roku 2015. Osmá pozice s počtem 74 bodů v aktuálním ročníku tento počin nechtěně, a přitom výrazně "trumfla".

Východočeši musí poprvé v historii do předkola, v němž se v sérii na tři vítězná utkání střetnou s devátými Karlovými Vary. "Důležité je, že jsme se dostali do play off. Teď to teprve začíná, je to úplně jiný hokej," prohlásil pro klubový web kapitán Hradce Radek Smoleňák.

Jeho slova mohou znít jako typické klišé, ale pro Hradec je to mantra, ke které se nyní upíná. V základní části se nevyhnul výrazným výkyvům, kdy třeba urval důležité tři body na ledě Sparty a o dva dny později odjížděl z Třince po marném výkonu s výpraskem 0:6.

Naopak ve vyřazovací fázi Ligy mistrů, hrané tradičně systémem na dvě utkání, si vedl velmi konstantně. Hlavně díky zodpovědné hře a nejlepší obraně v soutěži se probil až do finále, kde v jediném duelu nestačil na evropského vládce Frölundu Göteborg.

Prezident klubu Miroslav Schön tvrdil, že Hradec má tým nastavený na play off, ve kterém neustále hrozí vypadnutí, zato v dlouhodobé základní části se nedokáže stabilně a opakovaně vybičovat k nejlepšímu výkonu.

Pokus o chomutovský scénář

Souvisí to s herním a taktickým pojetím trenéra Růžičky, který k mužstvu přišel v říjnu docela překvapivě za situace, kdy Hradci v extralize patřila šestá příčka a v Lize mistrů postoupil ze skupiny. Také proto nesli mnozí fanoušci příchod bývalého reprezentačního kouče v nelibosti.

Růžička vtiskl mužstvu, které se v minulé sezoně i na počátku té aktuální prezentovalo dravým hokejem s vysokým napadáním, defenzivní tvář. V Lize mistrů to Hradci přineslo úspěch, kdežto v extralize přečkali jeho příznivci některé zápasy jen s hlasitým skřípáním zubů.

Po Vánocích se Mountfield zvedl, zdálo se, že si hráči zvykli na trenérský mix Růžičky s Tomášem Martincem a že v závěru základní části zaútočí možná i na první čtyřku. Jenomže pouhé dvě výhry z posledních devíti zápasů poslaly Hradec nemilosrdně do předkola.

Růžička získal na lavičce v průměru 1,37 bodu na zápas, což je nejméně ze všech trenérů, kteří Hradec od roku 2013 v extralize vedli. Tato statistika jednoznačně dokládá, že jeho mise v Hradci zatím není vůbec úspěšná. Zvrátit to může jedině zázračný vzmach v play off.

Takový, jaký Růžička předvedl před třemi lety s Chomutovem. Piráti v předkole otočili stav série 0:2 proti Mladé Boleslavi, načež ve čtvrtfinále utahali po základní části druhý Třinec. Důsledným bráněním favoritovi zcela otrávili hru a vyrovnané zápasy překlopili na svou stranu.

V semifinále pak Chomutov dohnal sérii s Libercem ke stavu 2:2, ale na postup do finále už mu nezbyly síly. V dalších dvou sezonách žádný tým z předkola tak daleko nedošel, pokaždé skončil už ve čtvrtfinále.

Útočný Hradec vloni tvrdě narazil

Růžička se teď musí s Hradcem pokusit o něco podobného, případně cestu ještě vyšperkovat účastí ve finále. Bohatý a ambiciózní klub dosáhl dvakrát na semifinále, jenže to pochopitelně k uspokojení nestačí. Konec v předkole by byl rozhodně obrovským propadákem.

"Loni jsme měli fantastickou základní část a za týden bylo po sezoně. Teď to může být obráceně," burcuje Smoleňák. Před rokem byl projev Hradce v základní části příjemným osvěžením soutěže, avšak v play off nevyhrál Mountfield proti organizované Kometě ani zápas.

V play off už nikdo na krásu nekouká, o každý bod se tvrdě bojuje. Lvi věří, že tady se může uplatnit Růžičkův přínos a emotivní styl koučinku. Pokud ne, pravdu budou mít ti, kteří instalaci Růžičky kritizovali a brali jako zvláštní zásah do fungujícího soukolí a vyhlášené koncepce.

Prvním soupeřem Hradce v play off je dravý tým z lázeňského města, který uhrál pro Karlovy Vary postup do vyřazovací části poprvé po devíti letech. V sérii předkola by měl živelný soubor trenéra Martina Pešouta svádět souboj proti hradbě s brankářem Markem Mazancem v čele.

V případě postupu narazí Hradec ve čtvrtfinále na Liberec, nebo Třinec. Druhou dvojici předkola tvoří sedmá Olomouc a desátý Zlín. Zde půjde o opakování souboje z roku 2018, kdy v předkole uspěla Mora. Hradec a Karlovy Vary na sebe v play off narazí poprvé v historii.

Olomouc se Zlínem rozehrají předkolo v pondělí v 17:00 před kamerami ČT Sport. Hradec proti Energii vysílá od 19:00 stanice O2 TV Sport 1.