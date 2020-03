Kladenští se už viděli v play off. Jenže pak jsme se nestačili divit, smutní kapitán

Kladenští hokejisté podle kapitána Jakuba Strnada až příliš předbíhali událostem, když se při patnáctibodovém náskoku na poslední sestupovou pozici viděli v play off.

Místo vyřazovacích bojů Kladno sestupuje. Hrálo o udržení mezi elitou rozhodující zápas v Litvínově a nezvládlo ho, prohrálo 2:6.

"Měli jsme polštář… Ani nevím, kolik to bylo bodů. Patnáct? Všichni jsme se viděli a bavili o play off. A tím jsme asi trošku urazili kartu… Mysleli jsme na to, jak budeme v desítce. A přistoupili jsme k tomu asi trochu lehkovážně," řekl zklamaný Strnad novinářům. "Ale i takový je hokej. Minulý rok jsme si užili slávu my, teď si ji užívá Litvínov. To je život, těžko hledat výmluvy. Tak to prostě je," konstatoval Strnad.

"Všichni viděli, že bylo Kladno v desítce. Tam jsme to nejspíš trochu podcenili, potom přišla krize jedenácti proher. To bylo zlomové. Asi jsme se nechali unést. Možná i trošku chyběly větší zkušenosti. Pak už to jelo a my jsme se nestačili divit, propadali jsme se tabulkou," připomněl Strnad sérii nedávnou jedenácti porážek.

Právě s ohledem na toto neúspěšné období nevidí jako klíčovou porážku tu v posledním kole. "Těžko se to hodnotí, je to moc čerstvý. Ale upřímně si myslím, že nám to neprohrál zápas s Litvínovem, svým způsobem jsme si o to koledovali už tou sérií jedenácti proher. Tam už mělo mnohem dřív přijít vítězství, abychom to utnuli. Tím by se něco stalo, tam přišel zlomový okamžik," připomněl osmadvacetiletý útočník.

Kladno mnozí odepisovali už před sezonou, i přes sestup ale hrálo více než důstojnou roli. "Nevím, zda padáme zaslouženě. Bylo to vyrovnané až do konce. Padlo to holt na nás… Prali jsme se o to do poslední chvíle. Asi jsme byli potrestaní za to, jak jsme si koledovali tou sérií. Takhle to prostě dopadlo," litoval Strnad.

Neúspěšný závěr sezony ho mrzel o to víc, že je s týmem Rytířů dlouhodobě spjatý. "Vím, kolik to stálo sil se vrátit. Těch let v první lize… Vždycky nám chyběl kousíček. Je to tam velký boj a vůbec není lehké se probojovat nahoru. A teď do toho jít zase znova od začátku? Upřímně si to teď v emocích nedokážu představit. Je to deprimující," nezastíral Strnad.

Může sestup Středočechy zocelit? "Uvidíme, jak se z toho dokážeme všichni ponaučit, nejen já. I když je to prohra a je to špatný, určitě se z toho dá i něco vzít. Něco pozitivního na tom bude," přemítal Strnad.

Zatím ale vůbec netušil, co bude dál. "Je moc brzo. Všichni máme smlouvy do konce dubna, třeba budeme muset ještě trénovat. Já opravdu nevím. Dozvíme se vše asi až po víkendu. Ohledně smlouvy nemám nic hotového a čekám, co bude," uvedl Strnad.

Měl i nějaké nabídky z jiných extraligových klubů. "Po letech, co jsme se trápili v první lize, člověka potěší, že je zájem i jinde. Uvidíme, co bude dál. Ta nejistota určitě není příjemná. Budu si to muset nechat projít hlavou a udělat rozhodnutí."

Rytíře mohla po porážce na litvínovském ledě potěšit alespoň slova hrajícího majitele Jaromíra Jágra, jenž prohlásil, že je přes hořký konec sezony na hráče pyšný. "Poděkoval nám za sezonu. Na to, že nás všichni odepisovali hned na začátku, že jsme předvedli perfektní výkony. Dokázali jsme, že extraligu hrát můžeme. Bohužel to dopadlo takhle," řekl Strnad.