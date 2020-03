Komentář: Litvínov znovu přežil mizerný rok. Jágr nesložil dostatečně silný tým

Příští extraligová sezona bude nejspíš bez Jaromíra Jágra a určitě bez jeho Kladna. Rytíři nezvládli přímou bitvu o záchranu na ledě hokejistů Litvínova a po roce mezi elitou sestoupili zpět do první ligy. Ještě v lednu Kladno bojovalo o předkolo play off, ale body za zpackanou čtvrtou čtvrtinu honilo v závěru základní části marně.

Extraligový thriller v závěru základní části skončil. Kladno prohrálo v Litvínově 2:6 a s nejvyšší soutěží se rok po postupu loučí. Rytíři doplatili na sérii 11 porážek v řadě, která je na přelomu ledna a února namočila do boje o udržení. Výhry proti Spartě, Brnu a Mladé Boleslavi přišly pozdě.

Jágrův klub se do extraligy vrátil po pěti letech, v úvodu se rozkoukával a nabral ztrátu. Majitel poznal, že má v kádru z valné části hráče, kteří si sice postup vybojovali, ale na stabilní extraligovou úroveň nestačí.

Postupem času se Rytíři s několika novými akvizicemi, a především s novým brankářem Denisem Godlou, přeci jen chytili a živili šanci na desáté místo. Dokázali okrást o body favority, nicméně dlouhodobě nezvládali zápasy s tabulkovými sousedy. To se ukázalo jako klíčové.

Kladno nenašlo v bahně lednových a únorových porážek osobnosti, které by tým zavčasu nakoply k obratu. Godla nenavázal na výkony z povedené části sezony, vedle 48letého nestora Jágra vynikali pouze kanadský bek Brady Austin nebo útočník Ladislav Zikmund. Jinak nikdo.

Rytíři zaslouží uznání za bojovnost, díky které se na poslední chvíli ještě vrátili do hry o záchranu. Jenže v závěru porazili mužstva, jimž šlo "jen" o vstupní pozici do play off. V ultimátním střetnutí proti Litvínovu, který měl stejně velkou motivaci jako Kladno, se jim zase podlomila kolena.

Na lepší hráče dost možná nebyly peníze

Kladenští hráči se v Litvínově báli hrát, jindy vzadu naopak páchali chyby vyplývající z bohorovnosti. Před sezonou působilo Kladno na papíře jako nejslabší mužstvo, mnozí mu predikovali sestup. Z tohoto pohledu nejde o překvapení. Jágr a lidé z vedení Kladna netrefili lepší hráče, z pozice zřejmě nejchudšího klubu v lize na ně možná ani neměli peníze.

Kvůli tomu a také v domnění, že se Kladno vyhne zápasům o záchranu, nepřivedli Rytíři v lednu takřka žádné posily. Neokysličili mužstvo, které pak začalo v honičce s Vítkovicemi, Pardubicemi a Litvínovem ztrácet.

Kladenský trenér David Čermák měl při hodnocení posledního utkání slzy na krajíčku. "Za rok se vrátíme silnější," řekl na závěr. Záleží, jaký tým Kladno vybuduje, jestli bude pokračovat Jágr, jestli bude fit. Ovšem Rytíři dobře ví, jak náročné je probít se nahoru z prvoligové džungle.

Nad těmito těžkostmi nemusí přemýšlet v Litvínově, kde se bude pár dní oslavovat udržení. Nicméně už hodnocení některých litvínovských hráčů po zápase s Kladnem byla při celkovém pohledu na uplynulou sezonu spíše střízlivá. Verva v ní znovu zůstala daleko za očekáváním.

Litvínov hrál od titulu před pěti lety dvakrát baráž, letos se zachránil až v posledním zápase. Pro hokejové město a klub, který patří rozpočtem do horní poloviny soutěže, je to zklamání. Na severu Čech stále nedokázali najít platné nástupce zkušených harcovníků a nové stěžejní postavy.

Litvínov nemůže žít z minulosti

Záchranu symbolicky vystřílel dvěma góly včetně toho vítězného 41letý Viktor Hübl, jednu branku přidalo jeho hokejové dvojče František Lukeš. Jenže při vší úctě mají tito borci nejlepší léta za sebou, tým s ambicemi se nedá stavět výhradně na nich.

Hübl má chuť pokračovat, ale sám přiznal, že v jeho věku se rozhodnutí může změnit ze dne na den. O čtyři roky mladší Lukeš se netají tím, že v takovém případě by o konci kariéry uvažoval také on sám. V posledních letech neměl Litvínov čich na hokejisty, jimiž by kádr doplnil.

Místní hráči v ideálním hokejovém věku jako Martin Hanzl, Lukáš Válek či Ondřej Jurčík spíše stagnují, než aby vyčnívali. V aktuálním ročníku se nepovedla ani angažmá Lukáše Kašpara, Juraje Mikuše a Karla Kubáta, kteří přitom podstatně tížili klubovou kasu. Litvínov je propustil, byl v lednu hodně aktivní na trhu a přivedl místo nich platnou náhradu.

V rozhodujícím duelu s Kladnem se perfektním výkonem blýskl útočník Tomáš Pospíšil, jenž přispěl dvěma brankami a třemi asistencemi. V 12 zápasech za Litvínov zapsal 17 bodů a Verva v jeho příchodu skutečně trefila jackpot. Skvěle zahrál v nejdůležitějším utkání reprezentační obránce Michal Moravčík, příchozí v lednu z Plzně.

Jenže Litvínov nemůže pořád žít z minulosti, případně z příspěvku "last minute" posil z konce přestupního termínu. Při příští hře s ohněm už by se totiž chemici, třeba bez Hübla, Lukeše nebo Pospíšila, mohli spálit.

Pokračování pardubického hazardu

Podobně jako v Litvínově budou na skončenou sezonu pohlížet také v třetím klubu, který si zajistil záchranu až v 52. kole, v Pardubicích. Ty zvládly senzačně finiš základní části, rovněž zabodovaly na trhu a v extralize se udržely, kvalitou kádru však patřily do play off.

Po turbulentních letech s dvěma barážemi a veletoči nejen zahraničních hráčů si Dynamo v této sezoně prošlo kauzou odchodu a návratu Tomáše Rolinka, dvěma změnami trenérského štábu nebo opětovným posunutím Dušana Salfického na významné funkcionářské pozice.

Dlouhodobě diletantský způsob vedení klubu, který je často nástrojem v politických hrách města, přikoval hokejovou baštu ke spodku extraligové tabulky. Pardubice nadále hazardují se zavedenou značkou a vynikající fanouškovskou základnou. Také tady platí, že příště už to vyjít nemusí.

Po pár dnech by se měla do Litvínova, Pardubic a do Vítkovic, které si záchranu uhrály až v 51. kole, místo úlevy dostavit soudnost. Všechny zmíněné kluby se musí brzy pustit do tvrdé práce, aby mohly zahájit výpravu s cílem znovudobytí vyklizených pozic.